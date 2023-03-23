"نفسي أفتح مدرسة للرقص في مصر وتكون وظيفة بشهادة"

تطور مستوى الرقص في مصر بيتطور كل يوم، وبقى عندنا سين في مصر، وله متابعين ومهتمين وكمان مشجعين، وبيظهر كل يوم مواهب جديدة بتبهرنا، وواحدة من أهم المواهب اللي أثبتت نفسها في وقت قصير وبقى ليها قاعدة جماهيرية كبيرة وداعمين هي "زوبا"، بطلة مسابقتنا ريد بُل دانس يور ستايل النسخة التانية، وجدير بالذكر إن ريد بُل دانس يور ستايل هي مسابقة للرقص بتحصل سنويًا في مختلف دول العالم وحصلت في مصر لأول مرة في 2021، والجمهور بيصوّت فيها للفائز اللي بيشارك في المسابقة العالمية. و"زوبا" شاركت كمان في النسخة التالتة من المسابقة اللي اتعملت يوم 10 مارس ٢٠٢٣، واتنافس فيها 15 متأهل. قررنا نتكلم معاها ونعرف دخلت المجال امتى وإزاي وتحكيلنا عن حبها للرقص وشغفها بيه.

Zouba @Red Bull Dance Your Style, 2023 © Mo'men Mostafa

كلمينا عن الستايل اللي بترقصيه، وإزاي بتقدري تطوري وتجددي من الرقصات اللي بتقدميها، وكل رقصة بتكون مختلفة عن اللي قبلها؟

أكتر ستايل بحب أرقصه هما بوبينج/هيب هوب ووكينج، والتطور بييجي من خلال إني أتفرج وأتمرن كتير، وأحفظ حركات أكتر، وابدأ أتمرن عليها، وكل حاجة بصممها هو بييجي لي إحساسها مش أكتر، يعني باحس إن الحتة دي لايق عليها الحركه دي.

الرقص.. بدأ معاكي امتى وإزاي؟ هل شفتي حد بيرقص حلو لدرجة إنه أبهرك، وكنتي عايزة تجربي وتدخلي المجال ده؟

الرقص بدأ معايا إني كنت بقلد كل حركة في أي أغنية صغيرة كنت بشوفها، بعد كده شُفت فيديو لبنت بترقص وعجبني رقصها جدًا، فقعدت حوالي ٣ شهور احفظ نفس الرقصة لحد ما اتعلمتها لوحدي، وفضلت اعمل الحاجة اللي بحبها لوحدي في البيت لسنين كتير، بعد كده جتلي فرصة إني أشتغل مُدرسه لأطفال أعلمهم، فبقيت أتعلم وأعلمهم، وطوّرت من نفسي ولقيت نفسي في المجال.

في البداية، كان رد فعل أهلك وصحابك واللي حواليكي على فكرة إنك بنت وعايزة ترقصي؟ هل كان فيه دعم ولا رفض؟

في البداية خسرت صحاب ليا كتير، وكان في ناس بتتريق عليا، وأهلي ماكانوش يعرفوا إنّي كنت برقص أصلًا، ولما عرفوا خسرت جزء كبير من عيلتي، بس أسرتي كانوا الوحيدين اللي بيدعموني، ولما بدأت أكون أشطر وأشهر، كله رجع تاني، وصحابي بقوا معجبين ومنبهرين بيا، وعيلتي جزء منها رجع يكلمني تاني، وكان فيه عدد كبير من صحابي كان بيدعموني بس مش فاهمين أنا بعمل إيه، بس الجميل إن أخواتي هما اللي كانوا جنبي ومعايا دايمًا.

إزاي قدرتي تتغلبي على نظرة المجتمع وتعملي اللي بتحبيه؟ هل كنتي خايفة في البداية وقلقانة من ردود أفعال الجمهور؟ وإزاي قدرتي تتغلبي على كل ده وتنجحي وتكملي؟ كنتي ماشية بمبدأ أو فكرة معينة

كنت خايفة من المجتمع طبعًا بسبب موضوع الحجاب؛ لإني لبساه بقالي كتير جدًا، وكمان ثقتي في نفسي كانت أقل، بس أخويا قاللي إن الاحترام بييجي من المستوى، فـ لو أنا مستوايا عالي وبالبس اللي يليق علي الحجاب ومش بعمل أي حاجه مغرية، يبقى خلاص أي حد هيقدّر اللي أنا بعمله، ومش هيكون مهتم غير بالرقص اللي بقدمه وبس، وكنت ماشية بمبدأ إني مش هتستسلم وأبعد عن الحاجة اللي بحبها وبعملها عشان حد رفضه وماقدرش يقبله.

احكيلنا عن التحديات والصعوبات اللي واجهتك ولسه بتواجهك لحد دلوقتي؟

التحديات والصعوبات اللي قابلتها، هي إني أحاول أثبت لكل الناس إني كويسة وشاطرة في اللي بعمله، من غير ما حد يعلمني؛ لإني ماكنتش أحسن حاجة، وكنت بعمل رقصات غلط وأنا ماعرفش، بس بالتمرين الكتير بقيت أحسن.

الرقص بالنسبالك إيه وبيعنيلك إيه؟

الرقص بالنسبالي هو ده أنا، ومن غيره ده مش أنا، بحس إني حرة وأنا برقص لوحدي ومش ناقصني حاجة، هو أكتر حاجة بحبها في حياتي وأكتر حاجة بعرف أعملها، هو فعلًا الحاجة الوحيدة اللي عملتها من نفسي وبحب أعملها، والحاجة الوحيدة اللي بتسعدني وتخليني فرحانة جدًا.

شايفة إن فيه منافسة في مجالك في مصر؟ لو آه.. هل بيبقى فارق معاكي الموضوع؟

آه طبعًا فيه منافسة طول الوقت إني أثبت نفسي إني قوية، بس مفيش حاجة اسمها إني أحسن واحدة، لإن كل واحد مميز بالطريقة والأسلوب بتاعه، والموضوع بيفرق معايا أحيانًا لما بحس إني ضعيفة، أو حد يتريق عليا، أو لما يكون فيه مسابقة، ببقي قلقانة شوية من المنافسة بس بيقويني ثقتي الكبيرة في نفسي.

أصعب حاجة في مجالك؟ أكبر تحدي في مجالك؟ أجمل حاجة في مجالك؟ أكتر حاجة نفسك تحققيها في مجالك؟

أصعب حاجة في مجالي هو إن الواحد يكون بيتمرن لوحده، وأكبر تحدي إني أحاول أوصل للنهائيات العالمية في أي مسابقة بشارك فيها.

بتتعاملي إزاي مع التعليقات السلبية؟ وإزاي بتقدري تخلي بالك من صحتك النفسية؟

التعليقات السلبية بالنسبالي باخدها بضحك مش أكتر؛ لإن كل واحد عنده وجه نظر مش شرط أخليها تأثر عليا، لإن كمان في نفس الوقت فيه تعليقات جميلة وبتدعمني، وبخلي بالك من صحتي النفسية لما بتتأثر وبحس إني هزعل فبقول لنفسي يلا أتمرن لوحدي عشان أخلي بالي من صحتي النفسية وأحافظ عليها كويسة.

عرفتي منين مسابقة ريد بُل دانس يور ستايل، وأول ما سمعتي عن المسابقة، إيه أول حاجة فكرتي فيها؟

سمعت عن المسابقة، لما حصلت أول مرة في مصر، وكنت متحمسة جدًا إني أقدم علشان كان نفسي اظهر للناس وأوريهم موهبتي وشطارتي، كنت خايفه بس أهم حاجة فكرت فيها هو إني نفسي أبقى وسط الناس دي، والشيء الجميل إني لما دخلت وشاركت في باتل رقص لأول مرة في حياتي، كسبت!

اوصفيلنا إحساسك بالفوز في المسابقة في ٢٠٢٢؟ هل كنتي تتوقعي تفوزي؟

حساسي بالفوز كان غريب؛ لإني ماكنتش مستوعبة اللي حصل، وماكنتش متوقعة خالص إني أفوز، بس كنت مبسوطة جدًا إني وسط مواهب كتير جدًا، و لقيت نفسي كسبت!

لما الفيديو بتاعك وأنتي بترقصي في المسابقة انتشر والناس بدأت تتكلم عنك وتعرفك، كنتي حاسة وبتفكري في إيه؟ كلمينا عن إحساسك بردود الأفعال بشكل عام.

لما ناس كتير شافت الفديوهات بتاعتي حسيت اني خايفه علشان الشتايم و في نفس الوقت لقيت ممثلين و مقدمين محتوي و فنانين حبوني و قدروا اللي بعملوا و شعتها انا فرحت جدا و حسيت اني فعلا واثقه من اللي بعملوا و شهوري كان غريب لفتره كبيره و رد فعلي هو اني بعدت فتره بس في نفس الوقت مواصله شغلي بس بعيد.

وبعد الفوز بالمسابقة، ايه اللي اختلف عن قبل كده أو قبل اشتراكك في المسابقة؟

بعد الفوز، ثقتي بقت أكبر بكتير، ومستوايا حسيته بيتطور أكتر من الأول، لإن فوزي خلى ثقتي في نفسي أحسن.

شايفة إزاي مسابقة مهمة زي مسابقة ريد بُل دانس يور ستايل، بتسلط الضوء على الـ دانسرز في مصر وبتديهم فرصة إنهم يتشافوا ويوصلوا لقاعدة جمهور أكبر؟

المسابقه مهمة جدًا جدًا؛ لأنها بتدي فرص كبيرة لناس كتير إنهم يتشافوا، ويعملوا اللي بيحبوه ويشاركوه للجمهور، وكمان مافيهاش روح المنافسة والتحدي السيئة، بالعكس، المسابقة بتخلّي الناس تتجمع من كل حتة، وكلنا مختلفين بس الرقص بيجمعنا ويوحدنا.

شايفة إزاي مسابقة ريد بُل دانس يور ستايل وهي مكملة للسنة التالتة، هتشجع دانسرز مصريين أكتر ياخدوا الخطوة ويشتركوا؟

السنة التالتة لمسابقة ريد بُل دانس يور ستايل، وأنا حقيقي مبسوطة أنها ادّت فرص لناس جديدة وروح أحلى وكمان بتفتح أبواب لناس كتير عندهم أحلام كبير إنهم يتشافوا وإنهم يطوروا من نفسهم.

نصيحة تنصحيها لأي بنت عايزة تعمل زيك وتمشي نفسك طريقك ومترددة؟

أي بنت عايزة تعمل أي حاجة بتحبها، تبدأ تعملها وتاخد خطوات، ماتستناش السوشيال ميديا تساعدها أو تستنى حد يشجعك، أنا بشوف جمال البنات، في إنهم بيعملوا الحاجة اللي بيحبوها وبيطوروا من نفسهم فيها.

بتحلمي بإيه للـكارير بتاعك؟ أكتر حاجة نفسك تحققيها في مجالك؟

طموحاتي وأحلامي كبيرة! بحلم إني أسافر وأقابل الناس اللي بدأت رقص بإلهام منهم، بس عايزة أقابلهم وأنا مستوايا زيهم، مش علشان أتصور معاهم.

وأكتر حاجة نفسي أحققها إني أفتح مدرسة للرقص، تكون بشهادة، وتكون وظيفة بشهادة، زي أي شغل تاني، ونعترف بالرقص في مصر.