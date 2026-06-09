10 cosas que hacer después de completar Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 traslada el Festival Horizon a los espectaculares paisajes de Japón. Entre extensas zonas rurales, ciudades densamente pobladas y sinuosas carreteras de montaña, el país ofrece el escenario perfecto para un festival dedicado a la velocidad y la habilidad al volante. Aunque buena parte de la progresión gira en torno a ascender de categoría y mejorar el nivel de las pulseras, conseguir la pulsera dorada no significa ni mucho menos haber visto todo lo que ofrece el Festival Horizon. Estas son algunas de las actividades que te esperan cuando las carreras principales ya formen parte del pasado.

01 Recorre todas las carreteras

El mapa de Forza Horizon 6 está lleno de preciosas carreteras abiertas © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 cuenta con casi 700 carreteras repartidas por todo el mapa y el juego registra con precisión cuántas has explorado. Sin embargo, recorrer solo una parte de una vía no es suficiente. Para que cuente como completada, es necesario conducir por toda su extensión.

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Aunque no existe una recompensa especialmente importante por descubrir cada carretera, completar el mapa al 100 % se convierte en uno de esos retos irresistibles para los amantes de exprimir cada rincón del juego. Además, alcanzar la exploración total desbloquea el logro "The Horizon Cartographer", que se obtiene al revelar por completo el mapa.

02 Encuentra todos los coleccionables

En Forza Horizon 6 hay 200 paneles de bonificación y 200 mascotas repartidos por todo el mapa que esperan ser encontrados.

Mientras que las mascotas suelen encontrarse en lugares relativamente accesibles, como cunetas o campos abiertos, muchos de los paneles exigen algo más de ingenio. Algunos están escondidos en tejados o tras estructuras, obligando a los jugadores a aprovechar desniveles del terreno y elementos del entorno para utilizarlos como improvisadas rampas de lanzamiento.

Completar esta búsqueda permite desbloquear los logros "A Few Splinters is Nothing!" y "Gotta Smash ‘Em All".

Los más completistas también pueden dedicar tiempo a fotografiar los distintos vehículos disponibles para aumentar su nivel de Explorador.

03 Supera récords y escala posiciones en las clasificaciones mundiales

Las pruebas PR aportan una dosis extra de emoción a las carreras tradicionales de Forza Horizon 6. Ya sea saltando desde enormes rampas, registrando velocidades máximas en radares o encadenando largas derrapadas en puertos de montaña, estas actividades secundarias ofrecen horas de entretenimiento.

Conseguir tres estrellas no significa haber terminado. Cada desafío dispone además de su propia clasificación en línea, lo que permite competir contra amigos y jugadores de todo el mundo.

Pocas cosas invitan tanto a intentarlo una vez más como descubrir que un amigo te ha superado por apenas unas décimas o unos pocos metros.

04 Personaliza tus coches con diseños y reglajes únicos

Hay un gran número de opciones de ajuste y personalización © Xbox Game Studios

La comunidad de Forza Horizon dedica miles de horas a crear decoraciones espectaculares para algunos de los coches más populares del juego. Desde un Nissan Skyline inspirado en el de Brian O’Conner en 2 Fast 2 Furious hasta un Dodge Viper convertido en un sorprendente Rayo McQueen, las posibilidades son prácticamente infinitas.

Quienes tengan una vena más artística encontrarán en el editor de vinilos una herramienta muy completa para diseñar esquemas de pintura y adhesivos desde cero.

Pero las posibilidades van mucho más allá de la estética. El sistema de reglajes permite modificar en profundidad el comportamiento de cada vehículo. Ajustar las presiones de los neumáticos, modificar las relaciones de cambio o afinar la suspensión puede transformar por completo la experiencia de conducción.

05 Desbloquea todos los logros

Forza Horizon 6 incluye 57 logros. Aproximadamente la mitad se consiguen de forma natural durante la progresión principal, pero otros exigen bastante más dedicación. Visitar la propiedad de otro jugador, aparcar el GR GT Prototype 2025 en una reunión de coches o alcanzar 100 niveles en Horizon Play son solo algunos ejemplos de los objetivos que esperan a quienes quieran completar el juego al máximo.

Completar todos los logros no es algo que atraiga a todos los jugadores, pero puede convertirse en la guía perfecta para descubrir todo lo que ofrece el juego. Eso sí, conviene prepararse para pasar bastante tiempo conectado.

06 Diseña el garaje perfecto en tu casa

Las viviendas de Forza Horizon 6 no tienen un papel especialmente relevante en la jugabilidad, pero sí ofrecen una interesante vertiente de personalización. Cada casa adquirida permite configurar su garaje con distintos muebles y elementos decorativos. Puedes convertirlo en un auténtico taller repleto de piezas y herramientas o apostar por un espacio impecable donde exhibir tus coches favoritos.

Para muchos aficionados al motor, crear el garaje perfecto acabará siendo casi un juego dentro del propio juego.

07 Completa el contenido en vivo de cada temporada

Enfréntate a desafíos estacionales con el clima invernal nevado © Xbox Game Studios

Cada semana llega una nueva temporada a Forza Horizon 6. No solo cambian los desafíos disponibles. También lo hacen las condiciones meteorológicas. Estos cambios pueden alterar notablemente la dificultad de determinadas pruebas PR o eventos concretos, obligando a adaptar la estrategia de conducción.

Las actividades semanales incluyen carreras, desafíos especiales, búsquedas del tesoro y muchas otras propuestas. Completarlas permite obtener puntos que dan acceso a recompensas exclusivas por tiempo limitado, una excusa perfecta para volver al juego semana tras semana.

08 Crea tus propios eventos

Cuando las carreras tradicionales empiezan a resultar familiares, el sistema EventLab abre la puerta a la creatividad. Esta herramienta permite diseñar circuitos personalizados, crear recorridos propios, colocar puntos de control en cualquier parte del mapa y establecer condiciones específicas relacionadas con el clima o los vehículos permitidos.

¿Te apetece una carrera de resistencia utilizando los coches más lentos del juego? ¿O una aventura sobre nieve con vehículos claramente poco adecuados para ese terreno? Aquí puedes hacerlo realidad.

09 Consigue todos los vehículos

Hay más de 600 coches que encontrar y conducir en el festival Horizon © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 es tanto una celebración de la cultura automovilística como un juego de carreras. Con más de 600 vehículos disponibles desde su lanzamiento —y más incorporaciones previstas en el futuro—, los jugadores tienen ante sí una enorme colección por completar. Muchos coches pueden adquirirse en el Autoshow, mientras que otros permanecen ocultos en graneros o escondidos en diferentes rincones del mapa .

Para los jugadores más completistas, reunir toda la colección representa uno de los mayores desafíos del juego. Puede que muchos de esos coches apenas salgan del garaje, pero completar la colección sigue siendo uno de los mayores motivos de orgullo para los jugadores más dedicados.

10 Recorre el mapa y compite junto a otros jugadores

Una vez agotado el contenido para un jugador, las carreteras online siguen ofreciendo multitud de posibilidades. Es posible participar en carreras personalizadas o predefinidas contra otros usuarios, disfrutar del modo Eliminator —la particular versión de battle royale sobre ruedas de Forza Horizon— o probar el modo Hide and Seek.

Y a veces ni siquiera hace falta competir. Basta con salir a rodar junto a otros jugadores para que surjan desafíos improvisados y momentos inesperadamente divertidos.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de 10 años cubriendo videojuegos para diversas marcas, como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante este tiempo, ha escrito miles de guías y reseñas, y es un experto en juegos de rol de acción, disparos y carreras. Además, le apasionan los juegos independientes, a los que ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional.