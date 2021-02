10 de los mejores momentos de la escalada

Escalando la chimenea más alta de Europa

¿Cómo escalar una secuoya gigante?

Subió por una cuerda de 90 metros en menos de 10 minutos

Rising with the Sun

Boca abajo en un arco gigante

El puente en arco más grande del mundo

Cerro Torre

Escalando el Kilimanjaro con realidad aumentada

Will Gadd

Quién: Will Gadd

Quién: Will Gadd

The Last Ascent