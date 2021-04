En 1991, Street Fighter II - The World Warrior llegó a los salones recreativos japoneses, revolucionando el género de los juegos de lucha. No pasó mucho tiempo antes de que los jugadores de todo el mundo estuvieran machacando Hadokens, Sonic Booms y Shoryukens. A día de hoy, el título sigue siendo un elemento básico en la historia de los videojuegos. Hemos reunido algunos datos sobre el abuelo del género para ayudarte a celebrar la ocasión.

Hay un total de 7 versiones de Street Fighter II: The World Warrior, Champion Edition, Turbo, Super, Super Turbo, HD Remix y Ultra.

Guile es el único personaje que no ha recibido ningún movimiento especial nuevo hasta hoy.

Los Hadokens rojos no solían tener propiedades especiales

Akuma fue prohibido en los torneos americanos por su extrema fuerza de juego. En Japón, sin embargo, no fue así. Pero estaba muy mal visto elegirlo como luchador.

Final Fight pretendía ser una secuela de Street Fighter. No obstante, al final se convirtió en una serie propia, aunque luego compartió personajes con el universo de Street Fighter.

