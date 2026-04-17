444 Days: el regreso de Aidan Heslop al cliff diving

444 Days es un documental de 52 minutos que sigue a Aidan Heslop , campeón de Red Bull Cliff Diving World Series 2024. Estructurado en capítulos, recorre su camino desde sus inicios como un joven intrépido —al que sus padres describen como un clavadista nato— hasta su debut en las World Series con 16 años, su triunfo en Sídney, la difícil decisión de pasar por quirófano pese al riesgo de no volver al mismo nivel y, finalmente, su regreso al cliff diving un año después. La película se estrenó en Red Bull TV el 16 de abril de 2026, pero puedes adelantar lo que viene en el tráiler a continuación:

01 ¿Qué le pasó a Aidan Heslop en 2025?

Ganar un título mundial debería ser un punto álgido. Para Aidan Heslop, la temporada 2024 de Red Bull Cliff Diving World Series fue algo mucho más complejo. El británico se llevó el título absoluto en Sídney, pero solo después de soportar un dolor considerable durante toda la temporada.

Mucho dolor, gran ganancia: Heslop se proclamó campeón en 2024 © Dean Treml/Red Bull Content Pool Quotation No podemos garantizar que vaya a poder volver a hacer cliff diving” Aidan Heslop

Detrás de la victoria, una hernia discal le provocaba un dolor nervioso que recorría su pierna y hacía que incluso los movimientos cotidianos fueran un esfuerzo. El documental 444 Days captura el dolor físico y la tensión mental que definieron la temporada competitiva de Heslop en 2024.

Al terminar la temporada, quedó claro que continuar ya no era una opción viable para el nuevo campeón de las World Series. El 20 de mayo de 2025, con 23 años, se sometió a una operación de espalda en Múnich, Alemania, marcando el inicio de un largo proceso de rehabilitación y uno de los periodos más inciertos de su carrera.

“No podemos garantizar que vaya a recuperar el 100%”, dijo Heslop en ese momento. “No podemos garantizar que vaya a poder volver a hacer cliff diving”.

En la final de 2024 en Sydney, Heslop había superado el umbral del dolor © Romina Amato/Red Bull Content Pool

02 ¿Cómo se recuperó Aidan Heslop de su lesión?

La recuperación de una cirugía de columna se mide en meses, no en semanas. Para un atleta cuya identidad entera se construye en torno a lanzarse desde una plataforma de 27 metros en competición, la espera en sí misma ya era un reto, sin marcador ni resultados asegurados.

El documental muestra en detalle el proceso de recuperación de Heslop: el progreso gradual, la reconstrucción cuidadosa de la confianza física y mental, y el regreso paso a paso a los entrenamientos. Desde sus primeros saltos titubeantes junto a la piscina hasta sesiones estructuradas que aumentaban progresivamente en intensidad, cada hito en la película tiene peso, ganado a pulso frente a una recuperación que no ofrecía garantías.

La recuperación y la rehabilitación de Heslop fueron un proceso largo © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Con Heslop alejado del foco durante toda la gira de las World Series 2025, el documental levanta el telón sobre la red de apoyo que lo sostuvo durante este exigente proceso. Su entrenador, su familia y su pareja desempeñaron papeles clave durante los largos meses lejos de la competición.

Su novia, la clavadista canadiense y también competidora de las World Series Molly Carlson , estuvo a su lado en todo momento, siendo fundamental para mantener su concentración y motivación en las etapas más duras de la recuperación. Carlson describió el año sin rodeos: “2025 fue realmente duro ver a Aidan pasar por todo eso”, afirmó.

Quotation Es la primera vez que le arrebatan la alegría Molly Carlson

Apoyando hasta el final: clavadista de élite y su novia Molly Carlson © Romina Amato/Red Bull Content Pool

03 ¿Cómo regresó Aidan Heslop al cliff diving?

La escena clave del documental llega a comienzos de 2026, en un campamento de entrenamiento en Fort Lauderdale, Florida.

“Si tienes miedo, hazlo con miedo: así vivo”. Es una filosofía que Heslop arrastra desde niño, pero nunca se había puesto a prueba como entonces. Exactamente 444 Days después de su último salto en cliff diving, volvió a lo más alto de la plataforma de 27 metros con todo en juego: su carrera, su identidad y su futuro en el deporte. La barrera psicológica de regresar al máximo nivel tras más de un año fuera resultó tan decisiva como el reto físico.

De nuevo en activo: Heslop volverá para la temporada 2026 como wildcard © Dean Treml/Red Bull Content Pool

“Ha pasado muchísimo tiempo desde mi último salto en cliff diving”, dijo Heslop. “Simplemente estoy feliz de poder volver a hacer lo que amo”.

Carlson, observando, lo resumió con sencillez: “Has vuelto. ¿Lo celebramos?”

04 ¿Cuál es la historia de 444 Days?

En última instancia, 444 Days va más allá del cliff diving al máximo nivel o de un simple regreso deportivo. Es el retrato de los riesgos que los atletas de élite cargan en silencio y de la perseverancia y determinación necesarias para levantarse cuando todo parece estar en contra.

Su padre, Tony, reconocía la realidad a la que se enfrentaban: “Hemos hablado de un plan B… pero, sinceramente, no lo hay. Es saltar o nada”. Su madre, Helen, por su parte, reflejaba la ansiedad detrás de cada avance: “Sabía que nunca sería feliz si no podía volver a saltar”.

Es "zambullirse o nada" para Aidan Heslop © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Es Carlson, sin embargo, quien quizá ofrece la perspectiva más clara sobre lo que realmente significó ese año: “Creo que estoy más orgullosa de lo que ha conseguido este año que de lo que hizo en 2024”.

05 ¿Competirá Aidan Heslop en Red Bull Cliff Diving World Series 2026?

Con su regreso confirmado y su salud en clara progresión, Heslop apunta a volver a Red Bull Cliff Diving World Series en 2026.

Regresa como wildcard, reincorporándose a un grupo de los mejores clavadistas del mundo con la mirada puesta en el podio y en una nueva lucha por recuperar un título que nunca debió esperar tanto. El arranque de la temporada será el 20 de mayo en Bali, Indonesia, exactamente un año después de su operación que salvó su carrera.

Mirando al futuro: Hay más en juego para Heslop que perseguir otro título © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Su enfoque ha cambiado. El ganador más joven del trofeo King Kahekili en la historia de este deporte ya no se centra únicamente en los resultados, sino en construir una carrera duradera, poniendo un renovado énfasis en la longevidad, la preparación y la salud a largo plazo.

“Idealmente, me quedan más de 15 años en este deporte”, afirmó. “Este año se trata de aprender a estar sano como clavadista”

Quotation Todo este capítulo de mi vida ha sido como un reinicio Aidan Heslop

06 ¿Dónde puedo ver el documental 444 Days?

444 Days se estrenó en Red Bull TV el 16 de abril. El documental de 52 minutos ya está disponible en streaming.