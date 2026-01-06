7 datos sorprendentes sobre el Open de Australia

El Open de Australia, que da el pistoletazo de salida a la temporada de Grand Slam de tenis de 2026 del 12 de enero al 1 de febrero, está lleno de historias y récords interesantes que lo hacen destacar entre otros torneos de tenis. Aquí tienes siete datos sobre el Open de Australia que podrían sorprenderte, tanto si eres un acérrimo aficionado al tenis como si lo ves por primera vez.

01 Un florecimiento con proyección mundial

Imagínate un mundo sin viajes en avión: ésta era la realidad cuando comenzó el Open de Australia en 1905. Conocido entonces como Campeonato de Australasia, para los jugadores internacionales era todo un reto participar, dada la extraordinaria distancia y la lentitud de los medios de transporte hasta la isla. No fue hasta las décadas de 1940 y 1950, con la llegada del transporte aéreo, cuando el torneo empezó a atraer realmente a jugadores de todo el mundo.

02 De la hierba a las pistas duras

El Open de Australia ha sufrido una importante transformación en su elección de superficie de juego. Inicialmente se jugaba en hierba, pero en 1988 el torneo pasó a disputarse en pista dura. Este cambio no sólo alteró la velocidad y el estilo de juego, sino que también señaló la evolución del torneo para seguir el ritmo de la dinámica cambiante del tenis moderno.

Stefanos Tsitsipas en las pistas azules del Open de Australia © DAVID GRAY/AFP via Getty Images

03 El calor aprieta

El Open de Australia se juega a menudo en condiciones de calor extremo, con temperaturas que superan los 40°C [104°F]. Para proteger a los jugadores y a los oficiales, el torneo puso en marcha una Política de Calor Extremo, que incluye el cierre de los techos retráctiles de los estadios e incluso la suspensión del juego cuando las temperaturas son demasiado altas.

04 Una sede que bate récords

En 2020, Melbourne Park batió el récord de asistencia a una prueba del Grand Slam, con más de 812.000 aficionados en todo el torneo. Esta asombrosa cifra no sólo subraya la capacidad del recinto para acoger a grandes multitudes, sino que también refleja el atractivo mundial y la creciente popularidad del Open de Australia. El Rod Laver Arena, la pista principal con capacidad para más de 14.000 espectadores, lleva el nombre de la leyenda del tenis australiano Rod Laver y es uno de los estadios de tenis más emblemáticos del mundo.

La pista número uno del Open de Australia, la Rod Laver Arena © Kelly Defina/Getty Images

05 El más joven y el más viejo

El Open de Australia es un torneo de extremos. Martina Hingis ostenta el récord de la campeona de Grand Slam más joven de la historia, al ganar el título individual femenino en 1997 con sólo 16 años y tres meses. En el otro extremo del espectro, Ken Rosewall, en 1972, se convirtió en el ganador de Grand Slam de mayor edad, con 37 años y dos meses, un récord que se mantiene hoy en día.

06 Un crisol cultural

El Open de Australia es mucho más que un torneo de tenis: es una celebración de culturas. Con jugadores y aficionados de todo el mundo, es un crisol de nacionalidades, lenguas y tradiciones. Esta diversidad cultural es evidente no sólo en las pistas, sino también en el ambiente general. Al celebrarse en el verano australiano, el torneo tiene un aire festivo, parecido a una celebración estival. Melbourne Park se convierte en un centro de actividades con música en directo, puestos de comida y diversas opciones de entretenimiento, lo que lo convierte en algo más que un acontecimiento deportivo, sino en un festival que atrae a un amplio público.

Garden Square es uno de los lugares donde los espectadores pueden relajarse © James D. Morgan/Getty Images

07 Por qué se llama el "Happy Slam

Conocido por su ambiente acogedor, su impecable organización y su cálida hospitalidad hacia jugadores y visitantes, el Open de Australia se conoce como el "Slam Feliz". Acuñado por Roger Federer, este apodo refleja el ambiente acogedor y agradable del torneo, que muestra el espíritu australiano en medio de una feroz competición. La estrella griega del tenis Stefanos Tsitsipas admitió una vez en una entrevista: "La primera vez que visité Australia me di cuenta de lo cálida y agradable que es la gente allí. Visitar Australia siempre ocupa un lugar especial en mi corazón".

El Open de Australia 2026 se celebrará del 12 de enero al 1 de febrero.