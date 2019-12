Tras la cámara: Aarón Sio

Mi historia con el patín empieza ya desde pequeño. En mi casa siempre hubo skates, me tiraba por las cuestas de mi barrio con el patín. Nunca he dejado de patinar, el patín siempre está presente en mi vida. Lo curioso es que después de tanto tiempo con el skate en los pies… Sigo sin saber patinar. ¿Curioso no? A ver si lo mío serán las fotos…

Mi historia con el patín empieza ya desde pequeño. En mi casa siempre hubo skates, me tiraba por las cuestas de mi barrio con el patín. Nunca he dejado de patinar, el patín siempre está presente en mi vida. Lo curioso es que después de tanto tiempo con el skate en los pies… Sigo sin saber patinar. ¿Curioso no? A ver si lo mío serán las fotos…

Mi historia con el patín empieza ya desde pequeño. En mi casa siempre hubo skates, me tiraba por las cuestas de mi barrio con el patín. Nunca he dejado de patinar, el patín siempre está presente en mi vida. Lo curioso es que después de tanto tiempo con el skate en los pies… Sigo sin saber patinar. ¿Curioso no? A ver si lo mío serán las fotos…

Desde que empecé en la fotografía siempre fue un sueño llegar a entrar en el top de Red Bull Illume. En esta última edición por fin he podido participar, ya que en las anteriores no tenía el mínimo de edad permitida, y sin duda quedar semifinalista en un evento de este calibre es la leche.

Desde que empecé en la fotografía siempre fue un sueño llegar a entrar en el top de Red Bull Illume. En esta última edición por fin he podido participar, ya que en las anteriores no tenía el mínimo de edad permitida, y sin duda quedar semifinalista en un evento de este calibre es la leche.

Desde que empecé en la fotografía siempre fue un sueño llegar a entrar en el top de Red Bull Illume. En esta última edición por fin he podido participar, ya que en las anteriores no tenía el mínimo de edad permitida, y sin duda quedar semifinalista en un evento de este calibre es la leche.

Pero no fue hasta los 10 años cuando realmente empecé a hacer fotos. Un día aburrido de verano encontré la mochila con aquella cámara. Por aquel entonces empezaba a surfear y recuerdo que iba todos los findes a la playa con mi padre. Pues llegó un punto que me pasaba más horas haciendo fotos a la peña surfeando que en el agua…

Pero no fue hasta los 10 años cuando realmente empecé a hacer fotos. Un día aburrido de verano encontré la mochila con aquella cámara. Por aquel entonces empezaba a surfear y recuerdo que iba todos los findes a la playa con mi padre. Pues llegó un punto que me pasaba más horas haciendo fotos a la peña surfeando que en el agua…

Pero no fue hasta los 10 años cuando realmente empecé a hacer fotos. Un día aburrido de verano encontré la mochila con aquella cámara. Por aquel entonces empezaba a surfear y recuerdo que iba todos los findes a la playa con mi padre. Pues llegó un punto que me pasaba más horas haciendo fotos a la peña surfeando que en el agua…

Es top secret. Este proyecto es el más importante y bonito que he hecho hasta el momento, y sí… es de patín. Pero no puedo decir nada.

Es top secret. Este proyecto es el más importante y bonito que he hecho hasta el momento, y sí… es de patín. Pero no puedo decir nada.

Es top secret. Este proyecto es el más importante y bonito que he hecho hasta el momento, y sí… es de patín. Pero no puedo decir nada.

Si tuviera que quedarme solo con 3 me quedaría con la foto que le hice a Daih haciendo un Feeble Grind en la curva del nuevo bowl de Navia (Vigo); con la foto de Diego Doural marcando un Stalefish en Mondaka D.I.Y; y cómo no, con la foto semifinalista del

Puede sonar muy cursi pero ahora mismo no me imagino una vida sin fotografía

Puede sonar muy cursi pero ahora mismo no me imagino una vida sin fotografía

Puede sonar muy cursi pero ahora mismo no me imagino una vida sin fotografía

Lo del 1% es mentira, como mucho más que eso... jajaja. Gracias a la fotografía conocí a mucha gente, aprendí muchas cosas tanto a nivel profesional como personal y puede sonar muy cursi pero ahora mismo no me imagino una vida sin fotografía. Casi todo el tiempo me lo paso pensando en fotos, hablando de fotos, haciendo fotos, revelando negativos, escaneando negativos, leyendo sobre foto, viendo fotos…

Lo del 1% es mentira, como mucho más que eso... jajaja. Gracias a la fotografía conocí a mucha gente, aprendí muchas cosas tanto a nivel profesional como personal y puede sonar muy cursi pero ahora mismo no me imagino una vida sin fotografía. Casi todo el tiempo me lo paso pensando en fotos, hablando de fotos, haciendo fotos, revelando negativos, escaneando negativos, leyendo sobre foto, viendo fotos…

Lo del 1% es mentira, como mucho más que eso... jajaja. Gracias a la fotografía conocí a mucha gente, aprendí muchas cosas tanto a nivel profesional como personal y puede sonar muy cursi pero ahora mismo no me imagino una vida sin fotografía. Casi todo el tiempo me lo paso pensando en fotos, hablando de fotos, haciendo fotos, revelando negativos, escaneando negativos, leyendo sobre foto, viendo fotos…