El ABC del skate

Para principiantes -o no tanto- en el mundo del skate, Marc Churchill dirige una píldora de 25 minutos que sirve para ponerse al día de los conceptos básicos del patín: ABC of… Skateboarding.

ABC of... Skateboarding

Historia

, cuando los surfistas empezaron a practicarlo para emular la sensación que tenían en las olas cuando no podían surfear. A principios de los 60s fue ganando en popularidad y nacen las primeras empresas que fabrican monopatines y

Por ejemplo: todo el mundo conoce a Tony Hawk, pero igual no todo el mundo sabe que 1999 fue un gran año para él por dos motivos, ¿no?

La tabla de skate

¿Regular o Goofy?

Street

En el mundo del skateboarding existen principalmente dos disciplinas: el street y las transiciones. El street es el más popular. Básicamente porque puedes practicarlo donde y cuando quieras. En cualquier obstáculo que te encuentres por la calle y que originalmente no ha sido creado para patinar. Para completar un poco la información sobre este tipo de skate, habla de algunos de los nombres propios de la disciplina como Ryan Decenzo o Leticia Bufoni, así como del original campeonato Red Bull Hart Lines.

Transiciones

Vocabulario skater

Guía para no pensar que un engorilado es un skater peludo, de pocas luces y fan de los plátanos; o que planchar no es quitar las arrugas a la ropa.

DIY