'About Time': Una mirada al interior de 'Fleeting Time' con Ben Ferguson

El pedernal se golpeó cuando el compañero del equipo Red Bull, Travis Rice, eligió a Ben para filmar con él su épica creadión "The Fourth Phase" en 2016. Según Ben, “[Mi agente] Ryan Runke me llamó y me dijo que querían que yo estuviera en la película. Fue un choque, uno de esos que notas un vacío en el estómago. Un montón de mariposas. Crecí viendo sus películas, así que eso fue bastante intenso. Fue bastante loco. Creo que acababa de obtener el segundo lugar en los X Games, así que estábamos en modo fiesta en Aspen y terminamos conduciendo tarde, nos quedamos atrapados en una tormenta de nieve, probablemente llegamos a Jackson Hole alrededor de las cuatro de la mañana, dormí un par de horas y luego me reuní con esos tipos en el comienzo del sendero como a las 6 de la mañana. Así que fue bastante intenso, pero fue un buen primer día, esos tipos eran súper tranquilos. Me cuidaron. Yo era joven en ese momento. No había andado mucho en motos de nieve, así que me sacaron un poco cojeando. Pero fue genial ver la forma en que operaban. Esa fue una gran producción. Esa es la producción más grande en la que he estado”.