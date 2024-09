, pero se trata sobre todo de coches pequeños en un campo de fútbol normal, empujando con mucha precaución un balón gigante. No tiene casi nada de teatral, ni mucho menos elementos de conducción acrobática. Así que, en las inmortales palabras de Chef Elzar, ¡vamos a darle una vuelta de tuerca!

Un circuito de tamaño similar al de Rocket League no funcionaría aquí, con la física del mundo real y todo eso...

Un circuito de tamaño similar al de Rocket League no funcionaría aquí, con la física del mundo real y todo eso...

Un circuito de tamaño similar al de Rocket League no funcionaría aquí, con la física del mundo real y todo eso...

, de los que hacen volteretas, saltos frontales, caballitos, endos, torpedos y mucho más. Un circuito de un tamaño similar al de Rocket League no funcionaría, teniendo en cuenta la física del mundo real y todo eso, pero con unos pocos ajustes en el espacio de juego y algunas reglas que fomenten el contacto y la participación, basadas más en los eventos de monster trucks del mundo real, podría ser un ganador absoluto. Un ganador caro, pero un ganador al fin y al cabo.

). La primera consistiría simplemente en que artistas expertos en lanzamiento/montaje -que también patinasen- trabajasen en un circuito urbano corto con latas en la mano para completar algún tipo de pieza en una pared hecha a medida (para el evento). Otra opción sería hacer el mismo recorrido, pero con skaters trabajando en tándem con artistas que no van sobre ruedas, sino que van pidiendo latas de colores específicos a medida que avanzan por un complicado andamio laberíntico, añadiendo igualmente su propio desafío.

Este es un juego antiguo que quizá no esté en el radar de todo el mundo, pero el concepto es realmente genial y podría funcionar de varias formas distintas (y tendría

He incluido este juego por diversión. Si nunca has jugado a Blood Bowl, es una vuelta de tuerca a los deportes de acción en sentido táctico por turnos y es una experiencia brutal acorde con su escenario. También es uno de los más antiguos, ya que comenzó como un juego de mesa como una sección del universo Warhammer, pero con esta excursión queremos alejarnos de la mesa y pasar a un campo de juego propiamente dicho.

He incluido este juego por diversión. Si nunca has jugado a Blood Bowl, es una vuelta de tuerca a los deportes de acción en sentido táctico por turnos y es una experiencia brutal acorde con su escenario. También es uno de los más antiguos, ya que comenzó como un juego de mesa como una sección del universo Warhammer, pero con esta excursión queremos alejarnos de la mesa y pasar a un campo de juego propiamente dicho.

He incluido este juego por diversión. Si nunca has jugado a Blood Bowl, es una vuelta de tuerca a los deportes de acción en sentido táctico por turnos y es una experiencia brutal acorde con su escenario. También es uno de los más antiguos, ya que comenzó como un juego de mesa como una sección del universo Warhammer, pero con esta excursión queremos alejarnos de la mesa y pasar a un campo de juego propiamente dicho.

Lo que podría hacerlo único es que el cosplay entraría en juego. En gran medida. (Esto podría significar que los equipos se esforzaran al máximo en la teatralidad y la estética, y que ciertas habilidades, potenciadores y arquetipos estuvieran vinculados para que no todo fuera «cosmético». Sería un espectáculo perfecto tanto para los aficionados al fútbol como para los fans de los juegos de TT y los videojuegos de Blood Bowl. Y como experiencia por turnos, sería un espectáculo interesante... como mínimo.

Lo que podría hacerlo único es que el cosplay entraría en juego. En gran medida. (Esto podría significar que los equipos se esforzaran al máximo en la teatralidad y la estética, y que ciertas habilidades, potenciadores y arquetipos estuvieran vinculados para que no todo fuera «cosmético». Sería un espectáculo perfecto tanto para los aficionados al fútbol como para los fans de los juegos de TT y los videojuegos de Blood Bowl. Y como experiencia por turnos, sería un espectáculo interesante... como mínimo.

Lo que podría hacerlo único es que el cosplay entraría en juego. En gran medida. (Esto podría significar que los equipos se esforzaran al máximo en la teatralidad y la estética, y que ciertas habilidades, potenciadores y arquetipos estuvieran vinculados para que no todo fuera «cosmético». Sería un espectáculo perfecto tanto para los aficionados al fútbol como para los fans de los juegos de TT y los videojuegos de Blood Bowl. Y como experiencia por turnos, sería un espectáculo interesante... como mínimo.

Uniracers (or Unirally in Australia)

Si no sabes nada de Uniracers, al menos debes saber esto: fue un juego vinculado a un litigio con Pixar por su aparente referencia visual y tonal a un corto de Pixar titulado «Red's Dream». Los desarrolladores perdieron, por desgracia, porque el juego era bastante impresionante.

Si no sabes nada de Uniracers, al menos debes saber esto: fue un juego vinculado a un litigio con Pixar por su aparente referencia visual y tonal a un corto de Pixar titulado «Red's Dream». Los desarrolladores perdieron, por desgracia, porque el juego era bastante impresionante.

Si no sabes nada de Uniracers, al menos debes saber esto: fue un juego vinculado a un litigio con Pixar por su aparente referencia visual y tonal a un corto de Pixar titulado «Red's Dream». Los desarrolladores perdieron, por desgracia, porque el juego era bastante impresionante.

Este post no aprueba de ninguna manera los juegos de azar.

Nota: Este post no aprueba de ninguna manera los juegos de azar.

Nota: Este post no aprueba de ninguna manera los juegos de azar.

Si has jugado al reciente Star Wars Outlaws, sin duda conocerás el Kessel Sabacc: un giro único a las cartas basado *muy* vagamente en el póquer, pero que en realidad se aleja mucho de ese viejo juego gracias a una mecánica única, un sistema de «tarifas» que puede tirar por la ventana las estrategias de cualquiera y la mejor mesa de droides jamás creada.

Si has jugado al reciente Star Wars Outlaws, sin duda conocerás el Kessel Sabacc: un giro único a las cartas basado *muy* vagamente en el póquer, pero que en realidad se aleja mucho de ese viejo juego gracias a una mecánica única, un sistema de «tarifas» que puede tirar por la ventana las estrategias de cualquiera y la mejor mesa de droides jamás creada.

Si has jugado al reciente Star Wars Outlaws, sin duda conocerás el Kessel Sabacc: un giro único a las cartas basado *muy* vagamente en el póquer, pero que en realidad se aleja mucho de ese viejo juego gracias a una mecánica única, un sistema de «tarifas» que puede tirar por la ventana las estrategias de cualquiera y la mejor mesa de droides jamás creada.