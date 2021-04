El arte de adelantar en la Fórmula 1

¡No dudes!

"La primera regla es sencilla y no es ningún secreto", explica. "Cada vez que haces un adelantamiento, tienes que tener confianza. En cuanto dudes, tendrás un 90% de posibilidades de no lograrlo. La decisión tiene que ser clara. Nunca debes decirte a ti mismo en el momento del adelantamiento 'me he pasado, no puedo'. Entonces seguro que te estrellas".