Cómo los fans de Age of Empires están dando forma al futuro del juego

El primer juego de Age of Empires se lanzó en 1997 con éxito de crítica, y ahora la franquicia tiene 25 años de avances, actualizaciones, recuerdos y logros a sus espaldas. Desde unos orígenes borrosos pero llenos de carácter hasta los nítidos y bellamente realizados campos de batalla de hoy, Age of Empires se ha convertido en una de las franquicias de estrategia en tiempo real (RTS) más conocidas, ganando múltiples premios e iniciando obsesiones de por vida para muchos fans.

Cuando la gente piensa en los esports, es posible que siga evocando imágenes de carreras y disparos o MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) llenando estadios. Sin embargo, mientras que los géneros FPS y battle royale han tenido éxito en la ecosfera de los esports, Age of Empires se ha ido abriendo paso con diligencia, aunque lentamente, para los juegos RTS. La serie ha dado lugar a un nuevo tipo de energía de esports, y a todo un mundo de emocionantes torneos impulsados por la comunidad y grandes eventos como el Red Bull Wololo .

Pero ¿cómo se ha producido este paso de un humilde juego de los 90 a una gran competición de los esports? Gran parte de este crecimiento implicó la financiación y el apoyo de World's Edge, un estudio creado por Microsoft para supervisar la franquicia Age of Empires y su futuro. El pequeño equipo se reunió en 2019 y desde entonces ha impulsado el desarrollo de Age of Empires, además de proporcionar financiación y apoyo a la próspera escena de esports centrada en los fans.

Hablamos con Will McCahill, Studio Business Lead en World's Edge, sobre cómo Age of Empires se convirtió en el gigante internacional que es hoy y la compleja relación entrelazada que Microsoft está cultivando con la comunidad de base de la franquicia.

Solo el comienzo

El éxito de World's Edge puede tener que ver con el hecho de que muchos de los miembros del personal ya estaban familiarizados con Age of Empires, explica McCahill. "Soy un fanático de Age of Empires desde hace mucho tiempo, era mi juego favorito cuando era niño. Mis padres tienen una foto mía en segundo grado sosteniendo Age of Empires II con cara de emoción".

El equipo se reunió de manera un tanto informal -desde luego, no con la forma que adopta ahora World's Edge-, pero poco a poco se fue convirtiendo en un grupo amante de Age of Empires, que remata sus jornadas con un ritual bastante acertado. "A finales de 2015 la franquicia Age of Empires formaba parte de Xbox Global Publishing, no era un estudio propio. Pero con la formación de World's Edge en 2019 y con nuestros socios de desarrollo en todo el mundo, nos dedicamos a hacer crecer Age of Empires para nuestros jugadores. Así que ahora estoy aquí, líder comercial de World's Edge, y sigo jugando al juego todo el tiempo. Mi equipo se reúne varias veces a la semana para jugar a Age of Empires a las 16:30 para terminar el día".

Cuando el equipo se reunió por primera vez, la escena de esports de Age of Empires tenía un largo camino por recorrer, y McCahill y compañía pasaron algún tiempo abogando por torneos en circunstancias inusuales. "El equipo de la comunidad y yo fuimos a conseguir financiación de diferentes equipos de Microsoft. Les dijimos que había un juego de Age of Empires y un grupo increíble de personas que estaban organizando un torneo, y que iba a ser en el apartamento de un tipo. Mucha gente pensó que era algo raro, pero les pedimos que confiaran en nosotros porque sabíamos que iba a ser grande y que a la gente le iba a encantar. Y a partir de ahí despegó".

Para los que se lo pregunten, McCahill se refiere a la excelente serie de torneos Nili's Apartment Cup.

El castillo de Heidelberg fue sede de Red Bull Wololo V © Julian Schilase/ Red Bull Microsoft no va a dictar cómo va a ser un torneo de Age of Empires. Es algo impulsado por la comunidad. Will McCahill

Espíritu comunitario

Como dice McCahill, la comunidad en torno a Age of Empires ya había autofinanciado y autoorganizado varios torneos de esports antes de que Microsoft se involucrara. "Si miras cómo se organizaba la escena antes de nosotros, ya había un torneo de 110.000 dólares que no tenía nada que ver con nosotros", dice. "Así que simplemente nos acercamos y dijimos: 'aquí hay algo de financiación extra para ayudar' y ellos siguieron creciendo por sí mismos. Creo que el esfuerzo de Microsoft fue un afloramiento natural de lo que ya estaba haciendo la comunidad".

Esta relación simbiótica entre Microsoft y la comunidad de Age of Empires en general continuó y pronto pudieron patrocinar torneos más grandes. Pero McCahill dice que la diferencia entre Age of Empires y otros esports es que el énfasis sigue estando en el crecimiento orgánico de la comunidad y en su aportación. "Microsoft no va a dictar cómo va a ser un torneo de Age of Empires. Es algo impulsado por la comunidad que intentamos guiar y apoyar".

Este enfoque se extiende a la forma en que apoyan a la comunidad competitiva de Age of Empires, con McCahill explicando que "cuando ofrecemos dinero a los streamers en crecimiento estamos diciendo, nos gusta lo que estáis haciendo, haced más de eso".

"No es que no hagamos grandes eventos oficiales, Red Bull Wololo: Legacy es un evento masivo en el que participamos, pero incluso en ese caso, la diferencia está en la forma en que se lleva a cabo", dice McCahill. "Todo el talento sigue siendo gente de la comunidad que ha estado transmitiendo Age of Empires durante mucho tiempo. Solo que tiene un aire muy diferente".

Los sueños más salvajes

El elemento internacional de la comunidad fue una grata sorpresa para McCahill, que dice estar "encantado con la comunidad de todo el mundo". Y añade: "Es genial que, por ejemplo, una comunidad vietnamita haya construido su propia escena, haya creado su propio grupo de esports y tenga empresas locales que los patrocinen. Lo han conseguido antes de que existiera el streaming, con anuncios y otros esfuerzos para apoyarse. No deja de sorprenderme la cantidad de dedicación".

Incluso conociendo y amando a Age of Empires y viendo cómo la comunidad va viento en popa, McCahill y su equipo nunca habrían podido anticipar la magnitud de la escena de los esports. "Es un sueño hecho realidad", dice, "nunca pensé que esto fuera a suceder". Como aficionado que vio salir la versión HD en 2013 y se emocionó al jugar con amigos, pasar de ahí a donde estamos ahora. Hay torneos masivos y ¡alquilamos un castillo! ¿Alguna vez pensé que íbamos a alquilar un castillo para jugar a Age of Empires y organizar un evento masivo? No, eso iba más allá de mis sueños más salvajes".

El torneo Red Bull Wololo: Legacy, que se celebrará en el castillo de Heidelberg (Alemania), comenzará el 21 de octubre y las finales tendrán lugar el 29. Encuentra más información y consigue tus entradas aquí.