Ahmad Daham nos presenta al rey de los coches de drifting

Ahmad Daham ha utilizado los meses en los que se han suspendido las competiciones para crear el nuevo Lexus RC F con el que espera desafiar a los mejores pilotos de drifting del mundo. El piloto jordano tiene planeado poner a prueba su nuevo bólido una vez que se reanuden las competiciones, tanto en el Campeonato Europeo de Drift Masters como en la Fórmula Drift.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Ahmad Daham sobre este espectacular Lexus de 1.200 CV de potencia, fabricado en fibra de carbono y kevlar. El piloto jordano también se explayó sobre los récords mundiales y nos explicó lo que para él significa el drifting.

Se tardó siete meses en construir esta impresionante máquina © Red Bull MEA

Hace ya bastante tiempo que no hay competiciones, ¿has estado ocupado durante estos meses?

Llevo seis meses sin poder salir de Jordania y ahora todo vuelve a la normalidad, pero no ha habido ninguna competición por lo que me he centrado en otros proyectos.

Has tenido tiempo para volcarte en tu coche nuevo. ¿Estás contento con el resultado? ¿Qué tiene esta máquina para que sea tan especial?

Es el fruto de 11 años de experiencia y aprendizaje en lo que respecta a los coches, todo el conocimiento que he acumulado desde que era niño. Aquí he echado el resto, toda mi experiencia y mi saber se ha plasmado en esta máquina. Podríamos decir que es “la crème de la crème” en lo que respecta a los coches de drifting.

Es un Lexus RC F realizado en su totalidad a base de fibra de carbono y kevlar. Nuestro objetivo principal fue tratar de reducir el peso lo máximo posible. Hemos bajado 450 kg con respecto al RC F de serie, que es un coche bastante pesado. Lo más importante ha sido conseguir un perfecto reparto de pesos, que es de casi 50/50 entre el tren delantero y trasero, lo que hace que se comporte con mucha suavidad.

El Lexus RC F se ha modificado para conseguir mucha más potencia © Red Bull MEA

¿Eres un perfeccionista a la hora de hacer estos coches?

Con este he sido muy perfeccionista y ha sido un proceso muy largo. Construirlo nos llevó seis o siete meses. El año pasado hice mi primer RC F, con el que aprendí mucho. Este no es que haya sido más fácil de construir pero ya había aprendido los aspectos más difíciles. Este coche se ha construido con más atención al detalle y con un elevado nivel de calidad. Hemos estudiado hasta qué color utilizar en cada tornillo, así ha sido el nivel de detalle.

Se empleó fibra de carbono y kevlar a la hora de reconstruir el coche © Red Bull MEA

¿Qué resultados podrás conseguir con este nuevo coche?

Este coche deberá permitirme quedar un poco más arriba en los eventos. Se supone que voy a ir al Drift Masters pero todavía no está claro qué ocurrirá ese año. El objetivo es alcanzar buenos resultados en el Drift Masters y en la Fórmula Drift. Sin duda en uno de los mejores coches que hay, diría que podría ser el mejor coche de Oriente Medio y estar entre los cinco o seis mejores del mundo.

¿Por qué es tan popular el drifting en Oriente Medio?

Aquí a la gente le gustaba el drifting incluso cuando todavía no había drifting. Les gusta cualquier cosa que haga donuts y deje marcas de goma en el asfalto. Es un espectáculo divertido de ver porque hay muchos sonidos diferentes, elevada potencia y una gran cantidad de humo (lo que tiene mucha importancia). Aquí la gente es muy aficionado al tuning, a preparar los coches.

¿Qué significa el drifting para ti?

Para mí es un poco diferente en comparación con los demás. Los pilotos de drifting no construyen ellos sus propios coches, van a un taller y dicen: “Fabrícalo”. Yo lo hago con mis manos, es como tener un bebé. Este coche es el producto de seis o siete meses de trabajo. Llegó al taller y no paramos con él durante siete meses. He probado diferentes especialidades: kart, Time Attack y rally, pero no hay nada que me dé el chute de adrenalina del drifting.

El nuevo Lexus RC F Carbon Kevlar en toda su gloria © Red Bull MEA

Tienes un Récord del Mundo Guinness por el “twin drift” más grande. ¿Qué importancia le das a eso?

Sí, fue algo bastante interesante. Cuando lo logré al principio mi cerebro no entendía que hubiese alcanzado un récord del mundo. Tengo el certificado en casa colgado de la pared, ha sido uno de los grandes hitos de mi vida deportiva. Otra cosa muy importante para mí fue ser el primer drifter árabe en tomar parte el año pasado en el Goodwood Festival of Speed. Para mí fue una experiencia increíble, hay que estar allí para darse cuenta de la magnitud de todo aquello. No solo me refiero a los coches, sino al ambiente, a la gente, a la cantidad de gente famosa que ves allí.