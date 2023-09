Alberto empezó a escalar, con sólo 3 años, acompañado de su padre, gran aficionado a la escalada. "En lugar de ser el típico padre que me decía: 'Bájate que te vas a hacer daño', me decía: 'Ponte unas zapatillas de escalada y subirás con más facilidad'. Así fue como empecé", dice. "Y siempre ha sido como un juego para mí y para mi hermana, con la que empecé a escalar".

