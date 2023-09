Red Bull Dual Ascent 2023 It's back! The head-to-head multi-pitch climbing competition featuring 12 mixed teams made up of 24 climbers.

Cuando era joven, su padre, experto escalador, hacía que sus fines de semana estuvieran llenos de aventuras. "En lugar de ser el típico padre que me decía: 'Bájate que te vas a hacer daño', me decía: 'Ponte unas zapatillas de escalada y subirás con más facilidad'. Así fue como empecé", dice. "Y siempre ha sido como un juego para mí y para mi hermana, con la que empecé a escalar".

El extremeño compaginaba la gimnasia con la escalada pero, gracias al duro entrenamiento de Maciá, Alberto se estaba convirtiendo en un escalador de élite. "Mis amigos me enseñaron a escalar, pero David me enseñó a escalar bien, a entrenar, a gestionar competiciones", dice. "Básicamente me lo enseñó todo".

Pronto tomó la audaz decisión de decir adiós a la gimnasia para progresar en la escalada. Pero Alberto se consideraba un escalador mediocre, y decía: "Nunca me he sentido el mejor, sólo pensaba en mejorar y ser un poco mejor"...

Nunca me he sentido el mejor, sólo pensaba en mejorar y ser un poco mejor...

Definitivamente, Alberto no lo tuvo fácil. "Los primeros campeonatos no fueron bien, no subía ni al podio", dice. "Que nadie se piense que empecé ganando todas las competiciones... Era muy nervioso, lo pasaba mal cuando competía en pruebas internacionales".

"Quiero a mi familia, me apoyo mucho en ellos, y también en mis amigos que son mi segunda familia", explica. Los amigos de su padre, los que tienen hijos y no les interesa la competición, siguen siendo sus mejores colegas. Aunque vive en Barcelona y sigue una vida de disciplina y entrenamiento, alimenta esas relaciones y sigue muy unido a ellos.

Recordando el momento de gloria, dice: "Cuando me clasifiqué para la final, se me saltaron las lágrimas porque había conseguido el objetivo en el que llevaba trabajando tres o cuatro años, algunas personas pasan muchos más años, ¡pero para mí fue un gran porcentaje de años!".

"Llegué a la final y gané, sin más. Fue todo inesperado, yo no me lo podía creer, David tampoco, ninguno de los dos reaccionó".

