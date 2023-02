Así vivió Alex Márquez el estreno del documental sobre Marc

Como pez en el agua. Así se mueve Álex Márquez cuando acompaña a su hermano Marc a cualquiera de sus compromisos con la prensa o los aficionados. El pasado domingo 19 de febrero había uno más y bien grande: el preestreno de la miniserie documental Marc Márquez All In . Y esa mañana Alex, una vez más, se levantó con el ánimo de acompañar a su hermano y disfrutar a tope rodeados de miles de fans en pleno centro de Madrid, su nuevo hogar desde hace un año.

Al igual que en el documental, la presencia de Álex en el preestreno del documental de su hermano ha sido muy destacada. Primero, entrevistas con la prensa en un conocido hotel de Plaza de España, luego un transfer escoltado lo ha llevado hasta Puerta del Ángel, donde lo esperaban los más de 350 moteros. Su llegada ha sido apoteósica, hasta el punto de que parecía que era el protagonista del día.

Una vez se puso en marcha el convoy de motos, un autobús abierto de dos pisos iba liderando el pelotón y en él Álex Marquez saludando a todos los moteros, entre los que estaba su hermano. Gritos para ver si le escuchaba, pero el ruido de las motos era increíble. Una auténtica fiesta motera.

Álex vivió el convoy desde el autobús © Jacobo Medrano

Cuando el autobús ha llegado a Príncipe Pío Álex Márquez ha tenido que agacharse para evitar las ramas de los árboles. "Marc se está volviendo loco”. Hace comentarios sobre el humo y comenta la jugada cuando Marc rombre el embrague. “Esta moto tiene horas, ¿eh?”.

Una vez en Plaza de España, Álex ha subido al escenario para saludar a toda la gente y ha contado la parte más complicada del documental: "Lo más difícil ha sigo aguantar a Marc estos tres años. Pero lo bueno es que al menos a mí me escucha. Luego hace lo que quiere, pero al menos a mí me escucha". Sobre lo de tener las cámaras metidas en casa día tras días asegura: "Marc nos pidió que actuáramos como si no estuvieran. Quería que fuera un documental sin filtro. Y es verdad que con el paso de los días casi no notábamos la presencia de las cámaras y lo que se ve es lo que hay".

Álex se subió al escenario de Plaza de España © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

Durante toda la jornada fuimos con Álex Márquez para vivir el convoy y el preestreno desde su punto de vista y tuvimos oportunidad de charlar con él largo y tendido. Aquí van algunas de las cosas que nos contó:

01 No ha visto la versión final del documental

"He visto el documental", asegura Álex. "Bueno, he visto el primer molde, es decir, capítulos inacabados, pero faltaban detalles de algunas imágenes, algunas músicas... Acabado, no al 100%, porque lo quiero ver tranquilo en casa cuando ya esté en Amazon Prime Video. Pero sí que lo he visto. Se ven muchas cosas que la gente no conoce".

02 Álex lo ve como algo normal, familiar...

"A mí se me hace como familiar", reconoce el también piloto de MotoGP. "Cuando lo veo se me hace como normal, porque es lo que vivo en el día a día. Así que para mí es normal, pero sé que para la gente de fuera va a ser todo muy diferente, porque van a ver muchas cosas. No solo lo bonito, que es lo que se ve en la tele, sino la cara B del deporte. A mí me faltarían imágenes má íntimas, porque esto para mí ya es normal. Pero sé que para un parsona que esté fuera de casa se va a ver muchísimo".

03 Cámaras: que estuvieran, pero como si no estuvieran

"Hemos tenido las cámaras durante mucho tiempo en casa. Se ven muchos de esos momentos, pero otros muchos no salen. Lo importante era que estuvieran pero que actuáramos como si no estuvieran. Si se tenía que hablar de cualquier cosa, se hablaba abiertamente. Confiabas que si decías algo impropio, luego habría un filtro, así que no nos hemos cortado en nada. Hay también tomas falsas y nos hemos reído en casa bastante. Al final te acostumbras y es como un día a día más".

Alex Márquez, disfrutando en el preestreno de All In © The Crown Creators

04 Las situaciones que se ven son muy reales

"No es lo mismo. No te sale una conversación 100% como te saldría si no estuvieran las cámaras, pero creo que nos sale muy natural y se ve muy real lo que es el día a día en nuestra casa".

05 Sin guiones

"El objetivo es que fuera auténtico. Desde el principio, Marc dijo: 'No quiero guiones ni quiero nada. Va a salir lo que va a salir. No vamos a hacer lo que vosotros queréis'. Es mejor no haber preparado nada, porque si lo haces no queda bien y se nota".

Mudanza a Madrid

"La familia se ha quedado más tranquila porque al irnos juntos, saben que vamos a cuidar el uno del otro. Ya vivíamos juntos en Cervera, así que hemos cambiado de ciudad, pero nuestra vida va a seguir siendo la misma