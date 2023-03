Álex Márquez empieza el año con las ilusiones renovadas

, ‘Marc Márquez: All In'

no faltó al preestreno de la docuserie de su hermano

Como no podía ser de otro modo,

Álex ha sido participe en todo momento de la serie y una pieza clave para que su hermano siguiera apostando por su recuperación y su exitosa carrera deportiva. Por supuesto, y aprovechando su presencia en el multitudinario recibimiento que tuvo en las céntricas calles de la capital , nos sentamos con el bicampeón del mundo para que nos pusiera al día de sus planes con su nuevo equipo, Ducati Gresini Racing, y su colaboración en ‘Marc Márquez: All In”.

Marc Márquez: ALL IN. La docuserie que muestra el …

A finales de enero, el Gresini Racing presentó a sus dos pilotos para la temporada 2023 de MotoGP: Fabio Di Giannantonio y tú. Has sido piloto de Honda desde que estás en MotoGP, ¿cómo estás viviendo el cambio encima de una Ducati?

“El cambio lo vivo como un niño con zapatos nuevos. Llegó un punto en que mi etapa con Honda se estancó y me vi obligado a que buscar nuevas motivaciones. Por suerte llegué a un acuerdo con Gresini Racing y ahora disfruto de emocionantes retos y, sobre todo, de nuevos aires. De momento, me estoy encontrando muy a gusto con ellos y lo más importante es que la moto es competitiva”.

