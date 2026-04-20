Alexander Rončević baja de la barrera de los 52 minutos en HYROX Varsovia

Alexander Rončević no solo ganó en Varsovia, redefinió lo que es posible en HYROX al romper por primera vez la barrera de los 52 minutos.

El austriaco de 33 años paró el crono en 51’59”37, convirtiéndose en el primer atleta en la historia en bajar de los 52 minutos en HYROX, recortando casi 45 segundos al anterior récord del mundo y reforzando su condición de hombre a batir de cara al Mundial de junio en Estocolmo, Suecia.

“Obviamente está bien recuperarlo”, dijo Rončević en la entrevista posterior a la carrera. Había arrancado la temporada con un récord del mundo de 53’15” en Hamburgo, antes de perderlo hace apenas unas semanas frente al neerlandés Hidde Weersma en Londres. En Varsovia lo recuperó, esta vez estableciendo un estándar completamente nuevo para el deporte.

Le quitó hierro, como de costumbre: “Cuando voy a un Major, voy a por la victoria. No me importa tanto el tiempo, pero, sin duda, está bien”.

Quotation Cuando voy a un Major, voy a por la victoria. No me importa tanto el tiempo Alexander Rončević

HYROX Major Varsovia: ritmo alto desde el inicio y sin margen de error

Varsovia, el último Major de la temporada, arrancó a toda velocidad. El británico Luke Greer impuso un ritmo inicial muy exigente a todo el grupo, pero Rončević se mantuvo sereno, yendo justo por detrás mientras ya abría hueco respecto al alemán Tim Wenisch, vigente campeón del mundo, que acabaría cuarto. En el SkiErg, Rončević ya había encontrado su sitio, saliendo ligeramente por delante de Wenisch mientras ambos empezaban a distanciarse del resto.

A partir de ahí, la carrera se convirtió en un duelo cambiante. Rončević dominó las fases de empuje y arrastre de trineo, siempre entre los más rápidos, aunque sin lograr despegarse del todo. El danés Sebastian Ifversen, uno de los nombres emergentes del circuito, metió presión e incluso llegó a ponerse por delante en los burpee broad jumps.

El debutante Ifversen desafía a Rončević y le empuja a otro nivel

En el ecuador de la prueba, todo seguía abierto. Rončević e Ifversen remaron prácticamente al mismo ritmo antes de que el austriaco lograra tomar ventaja. A partir de ahí, empezó a estirar el grupo. El farmer’s carry marcó una diferencia visible y, aunque iba ligeramente por detrás del ritmo de récord del mundo, Rončević sabía que la oportunidad estaba ahí.

“Vi que el 52 era posible y apreté un poco más al final”, explicó tras la carrera.

Las Wall Balls es la estación "jefe" de cualquier carrera HYROX © Alex Trobough/Red Bull Content Pool

Ese empujón final llegó exactamente donde se esperaba: en la última carrera y en los wall balls. Su parcial de 3:29 en los wall balls fue el más rápido del día, y lo logró con rivales recortando por detrás. Donde otros se rompen, Rončević se mantuvo firme.

Ifversen terminó tercero con 53:17, por detrás del estadounidense Dylan Scott, que firmó 52:40 (un tiempo que también habría sido récord del mundo de no ser por la actuación de Rončević). Wenisch, compañero de Rončević en Elite 15 Doubles y actual campeón del mundo, cruzó cuarto con 53:18. Las diferencias fueron mínimas, pero nadie pudo seguir el ritmo del austriaco.

“Es una locura”, dijo Rončević sobre el creciente nivel competitivo. “Llevamos ocho o nueve años en este deporte y los jóvenes no paran de llegar y de ser cada vez más rápidos. Enhorabuena a él [Ifversen] por clasificarse para el Mundial. Allí va a haber una gran batalla”.

Quotation Llevamos ocho o nueve años en este deporte y los jóvenes no paran de llegar y de ser cada vez más rápidos Alexander Rončević

Su séptimo Mundial, y Rončević está en el mejor momento de su vida

Rončević llega en plena forma esta temporada. Abrió el curso 2025–26 en Hamburgo con un entonces récord mundial de 53:15, antes de unirse a Wenisch para firmar un récord del mundo en Pro Doubles masculino (47:40) en el Europeo de Londres. Varsovia es su tercera actuación de récord en menos de un año.

Atribuye su progreso a una estructura más definida detrás del telón: “Ahora tengo dos entrenadores, uno para carrera y otro para fuerza y acondicionamiento específico de HYROX. Siento que estoy en otro nivel respecto a la temporada pasada”, explicó . Su entrenador de HYROX, Tiago Lousa, también ha hablado sobre el enfoque de ese progreso, compartiendo principios de entrenamiento orientados a desarrollar una resistencia específica para la disciplina.

Ex nadador en Viena, Rončević se ha consolidado como uno de los atletas más completos de HYROX. Lo siguiente es Estocolmo, donde en junio se disputan el Mundial y la final de Elite 15.

“Va a ser mi séptimo Mundial. Voy a ir a tope, disfrutarlo y tratar de traerme de vuelta el título.”