Desvelamos las caras del Alinghi Red Bull Racing

Bringing together the crew

El ciclista Théry Schir y los remeros Augustin Maillefer y Barnabé Delarze se han unido al power group. Este último participó en los JJ. OO. de Río y Tokio, y ha sido el reciente ganador de la prestigiosa Boat Race con el equipo de Oxford. Tras haberse pasado más de la mitad de su vida remando, Barnabé se alegra de esta reconversión deportiva. «Siempre me he sentido atraído por los deportes de agua y deslizamiento. Y, si lo piensas, ¡la vela no es tan distinta del remo! Pero nunca he participado en un proyecto de tal envergadura. Espero aportarles lo que eran mis puntos fuertes en el remo: motivación y determinación para trabajar duro y alcanzar mis objetivos, siempre con mucho rigor. Y también la gestión de la presión para rendir al más alto nivel. Pero aquí entramos en otra dimensión: ¡estos barcos son como naves espaciales! ». El equipo pronto presentará al último integrante en incorporarse.