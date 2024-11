Cómo jugar a Ambessa, la nueva campeona de League of Legends

, Singed, Jayce, Viktor, Heimerdinger y Caitlyn) lo sabrán: Ambessa Medarda es formidable. En primer lugar, es noxiana, y todos sabemos que Noxus, entre Swain, Kled y Darius, no es moco de pavo. En segundo lugar, es una General. Y, en tercer lugar, no duda en utilizar la astucia, lo que la convierte en una combinación político-militar realmente formidable.

Su Q, Barrido Artero / Impacto Desgarrador, puede usarse dos veces. Primero en arco y luego en línea recta. Si no golpeas nada la primera vez que lo uses, no podrás volver a lanzarlo, así que debes tener cuidado y no seguir atacando a tu oponente si fallas el primer ataque. En el nivel 1, intercambia así: A-auto-A-auto antes de usar el último dash que tengas para retroceder. En el nivel 2, elige Z, que es objetivamente tu mejor hechizo al inicio del juego ya que el escudo que otorga es monstruoso. Te permitirá absorber mucho daño y salir victorioso en la mayoría de las batallas.