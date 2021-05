ana, de OG, habla de su regreso a Dota 2 y de su camino hacia el TI10

, donde fue uno de los grandes protagonistas del primer equipo en ganar The International dos veces.

ana nos habló sobre por qué decidió volver al equipo, declarando: "He jugado con estos chicos antes, obviamente, incluyendo a Martin (Martin 'Saksa' Sazdov). Todos queríamos jugar juntos para divertirnos y pasar un buen rato". La composición del equipo es muy similar a la que dejó al final del TI9, con Saksa como único cambio y que ya había jugado con ana antes en el equipo Echo International en 2018.

El grupo de jugadores que rodea a ana es importante para él, como revela: "el ambiente es relajante y jugar juntos es algo que probablemente no sentiría con ningún otro equipo". El hecho de que el núcleo del equipo de OG haya sido tan estable y consistente le da al jugador que regresa el conocimiento de cómo es el equipo y para OG, ese es un equipo que siempre parece estar contento, ya que sumergen en la fuente de sus oponentes.

