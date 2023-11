¿Quién es Anders Vejrgang, la perla del RB Leipzig?

Algunos jóvenes esperan hasta los 18 años para sacarse el carné de conducir, disfrutar de un gin tonic o comprar un rasca y gana. A Anders, la espera hasta los 16 se le hizo eterna. El danés ya llevaba una buena racha de victorias en FIFA 21 y no veía la hora de entrar en el circuito profesional (reservado a jugadores mayores de 16 años). Este año, por fin ha tenido la oportunidad de medirse con los mejores. Y lo menos que podemos decir es que no ha defraudado. He aquí un repaso a la carrera de esta pepita danesa.

