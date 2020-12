Tras la cámara: Andrea DoSouto

Empecé tirando fotos de patín en 2006 en Barcelona. Vivía cerca de MACBA y muchos de mis amigos patinaban, yo acababa de terminar el ciclo superior de foto en Serra i Abella y me apuntaba a ir a las sesiones para pasar tiempo con ellos. Me lo pasaba increíble, me gustaba mucho formar parte del proceso, salir, disparar, llegar a casa y revisar las fotos con los chicos, aprender y mejorar con el feedback que me daban… me sentía útil, hahaha. Eso me abrió las puertas a conocer a gente de todo el mundo que venía a Barcelona en aquella época a patinar, good old days!