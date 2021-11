Todo sobre Punto Tormenta, el nuevo mapa de Apex Legends

A diferencia de su competidor directo, Apex Legends no actualiza constantemente su mapa porque sí, y se mantiene centrado en la experiencia de combate. Así que cuando aparece uno nuevo, no es moco de pavo. Respawn anunció recientemente Punto Tormenta, el cuarto mapa del título que fue diseñado por Rodney Reece (también está detrás de Edge of the World), y éste parece renovar la experiencia de forma bastante drástica. Te diremos todo lo que necesitas saber para sumergirte y dominar el juego inmediatamente.