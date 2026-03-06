Conoce a Arne Marit, el nuevo fichaje de Red Bull - BORA - hansgrohe

Hasta la semana pasada, el nuevo fichaje belga de Red Bull - BORA - hansgrohe , Arne Marit, no necesitaba pensar demasiado para responder cuál había sido el mejor momento de su carrera ciclista hasta ahora. “Morbihan", decía tras unos segundos de reflexión, en referencia a la clásica de un día disputada en el departamento homónimo del noroeste de Francia, escenario de su primera —y entonces única— victoria como profesional.

Aquello ocurrió en su primera temporada como ciclista profesional, en 2021, un año marcado por el caos de la pandemia. La carrera, que normalmente se celebra en mayo, cerró la UCI ProSeries a mediados de octubre. Allí, velocistas consolidados como Bryan Coquard y Elia Viviani, que sumaban entonces 130 triunfos entre ambos, sucumbieron ante el neo-profesional del Sport Vlaanderen - Baloise. “Me dio muchísima confianza. Y además la adrenalina fue increíble: un momento espectacular”, recuerda el ciclista, hoy de 27 años.

Ahora, sin embargo, tras incorporarse a Red Bull - BORA - hansgrohe durante el invierno y conquistar al sprint la reciente Challenge Mallorca —donde el equipo inauguró su temporada 2026—, Marit tiene un nuevo punto álgido que celebrar en su carrera. Nada mal para un ciclista que, hasta que llegó la llamada del conjunto Red Bull, ni siquiera tenía equipo. Esto es todo lo que debes saber sobre él.

Arne Marit luce su nueva equipación Red Bull - BORA - hansgrohe © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

01 Un debut ganador con Red Bull - BORA - hansgrohe

En su primera carrera con Red Bull - BORA - hansgrohe, Marit devolvió la confianza depositada en él con una brillante victoria en la Challenge Mallorca de principios de febrero, convirtiendo su rol de líder en una victoria sorprendente.

En realidad, Marit debía liderar la salida del debutante de 19 años, Alessio Magagnotti, quien dominó la escena júnior italiana el año pasado. Sin embargo, una caída en la aproximación al sprint final separó a ambos corredores en medio del caos y Marit se encontró en la posición ideal. Cambió inmediatamente el chip —de gregario a sprinter— y se lanzó hacia la segunda victoria profesional de su carrera.

"Fue un alivio. Ver que no he perdido mi instinto asesino significa mucho para mí", explica Marit sobre su triunfo.

Eso también ayuda a entender la emotiva celebración tras cruzar la línea de meta. En las últimas temporadas, Marit se había quedado a las puertas del triunfo en numerosas ocasiones, incluido un tercer puesto en una etapa de La Vuelta a España a finales del verano pasado.

Parte de esa explosión de alegría fue también, probablemente, puro alivio después de una pretemporada especialmente estresante que terminó teniendo un desenlace positivo. A pesar de contar con contrato con el histórico equipo Intermarché, Marit fue víctima de la fusión de la estructura con Lotto, una decisión que le comunicaron con muy poco margen y que complicó enormemente la búsqueda de un nuevo destino. Ya estaba valorando ofertas de equipos más modestos cuando recibió la llamada del director deportivo de Red Bull - BORA - hansgrohe, Zak Dempster, ofreciéndole un nuevo hogar que aceptó sin dudar.

“Las primeras semanas en el equipo fueron abrumadoras. Llegué a última hora y tuve que adaptarme rápidamente a 150 personas nuevas entre ciclistas y staff», cuenta Marit. "Lo que más me impresionó fue que cada vez que pedía algo, recibía ayuda al instante. Es increíble lo rápido que aquí se ponen las cosas en marcha. Estoy en un entorno muy profesional y eso se nota no solo en los entrenamientos, también en el material. Pero eso también significa que ya no hay excusas. Si ahora no funciona, entonces son las piernas”.

Marit y su compañero de Red Bull - BORA - hansgrohe Remco Evenepoel charlan © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Ya no hay excusas. Si ahora no funciona, entonces son las piernas. Arne Marit

02 Nombre con reminiscencias escandinavas, pero un auténtico ciclista belga

El nombre Arne Marit puede sonar escandinavo, pero este corredor nació y creció en pleno corazón del ciclismo belga. Nacido, criado y aún residente en la zona de Vollezele, entre Brujas y Geraardsbergen, Marit conoce como la palma de su mano el epicentro histórico del ciclismo flamenco. Las carreteras de Oudenaarde, Geraardsbergen, Ninove o Ronse —escenarios de las grandes clásicas belgas— están literalmente a un paso de casa.

“Entreno por esta zona cada día, me sé las rutas de memoria. Estas carreteras no tienen secretos para mí", asegura.

Precisamente por eso se espera que refuerce de forma significativa al bloque de Red Bull - BORA - hansgrohe en las clásicas de un día, un terreno en el que el equipo no terminó de despegar la temporada pasada. Aunque su misión principal durante el resto del año será preparar los sprints para Jordi Meeus y Danny van Poppel, también tendrá la responsabilidad de llevar a sus líderes lo más adelante posible en los finales sobre adoquines y cotas explosivas en Bélgica. “Conozco muy bien las reglas del juego y quiero ayudar a los chicos a superar los tramos clave con seguridad. Quiero que se beneficien de mi experiencia”, explica.

Las primeras semanas en el equipo fueron abrumadoras. Lo que más me impresionó fue que cada vez que pedía algo, recibía ayuda al instante. Arne Marit

03 Arne Marit: ciclista profesional y artista secreto

Como muchos chicos y chicas belgas de su región, Marit empezó a recorrer desde niño las carreteras de las clásicas. “Comencé bastante pronto, con 10 u 11 años. Cuando mi padre salía a rodar los domingos con sus amigos, yo quería hacer lo mismo”, recuerda. “Era la época dorada de Tom Boonen y fue uno de mis grandes ídolos. Pero no me lo tomé realmente en serio hasta los 16, cuando cambié por primera vez a un club más grande. Como los resultados llegaron enseguida, nunca dejé de correr. Gané dos años seguidos el Nokere Koerse como júnior y por eso sigue siendo mi carrera favorita hoy en día”.

Sin embargo, el ciclismo no fue la única gran pasión de su juventud. Marit también era un artista talentoso, centrado en la pintura y el dibujo, aunque tuvo que abandonarlo para centrarse en competir: “No había tiempo para compaginar ciclismo y pintura junto con los estudios, así que tuve que elegir”.

Puede que haya colgado el caballete, pero su vena artística sigue presente de otras maneras: "Soy un apasionado del café y tengo una máquina muy buena, así que me gusta probar con el latte art”.