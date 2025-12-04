La trayectoria de Arvid Lindblad de las categorías júnior a Racing Bulls

El nuevo fichaje de Fórmula Uno de Visa Cash App Racing Bulls , Arvid Lindblad , ha ido por la vía rápida hacia el éxito en el automovilismo prácticamente desde que aprendió a caminar. El talento británico-sueco se sentó por primera vez al volante a los tres años y más tarde se incorporó a la fábrica de talentos del Red Bull Junior Team en 2021, con tan solo 13 años.

Protegido del antiguo campeón del mundo de Fórmula E Oliver Rowland, Lindblad luchó en las filas del karting antes de progresar a las fórmulas júnior a los 15, estableciendo el récord como el ganador más joven de la historia en los campeonatos FIA de Fórmula 3 y Fórmula 2.

Ahora, con solo 18 años, se le ha otorgado un asiento para acompañar a Liam Lawson en la alineación de Visa Cash App Racing Bulls para 2026. Sigue leyendo para conocer la historia completa de cómo Lindblad ha ascendido a través de las categorías hasta llegar a la Fórmula Uno.

La carrera récord de Lindblad en F3 y F2 ha sido un espectáculo © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Ahora su objetivo es debutar en la F1 en 2026 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

01 El vigésimo graduado del Red Bull Junior Team en llegar a la F1

Es una gran noticia para el Campeonato del Mundo FIA de Fórmula 1 2026, y aún más grande para Arvid Lindblad, que tras solo un año en F2 se unirá a Liam Lawson para formar la alineación oficial de pilotos de Visa Cash App Racing Bulls el próximo año.

“El rápido progreso de Arvid lo señala como uno de los talentos jóvenes más destacados del deporte”, dijo Alan Permane, director del equipo Visa Cash App Racing Bulls. “Juntos, él y Lawson conforman una pareja sólida y dinámica, una que encarna la ambición y el espíritu juvenil de VCARB mientras entramos en una nueva era transformadora para la Fórmula Uno”.

Lindblad es otro graduado de Campos Racing que llega a la F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Con solo 18 años, este ascenso convierte a Lindblad en el vigésimo piloto del programa Red Bull Junior Team en alcanzar la cima de la F1. En el camino ha demostrado velocidad pura y un potencial desbordante.

“Desde que comencé este viaje a los cinco años, mi objetivo siempre fue estar en la Fórmula Uno, así que es un momento de orgullo dar este paso”, dijo Lindblad. “Estoy extremadamente agradecido al Programa Junior de Red Bull y a mi equipo personal por su orientación, mentoría y confianza; nada de esto habría sido posible sin su apoyo. 2026 será un gran desafío y sé que tengo mucho que aprender, pero estoy listo para trabajar estrechamente con el equipo y afrontarlo. No puedo esperar para empezar, ¡va a ser un año emocionante!”.

02 Arvid Lindblad: joven, rápido y veloz

Nacido en Londres en 2007, este prodigio del volante se adentró en las carreras a comienzos de la década de 2010. Empezó con motocross a los tres años, antes de pasarse al karting a los cinco. Allí llamó rápidamente la atención del Red Bull Junior Team, uniéndose al prestigioso programa a los 13. Al pasar de los karts a los monoplazas, Lindblad dominó con rapidez la F4 y luego se convirtió en el ganador de una carrera Sprint de F3 más joven de la historia en su debut en Baréin en marzo de 2024, con solo 16 años.

Una doble victoria en Silverstone fue la actuación más destacada en F3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Ese mismo año se llevó un doble triunfo en casa al ganar tanto la Sprint como la Feature Race en el icónico circuito de Silverstone. En septiembre de 2024, un ascenso rápido a la exigente F2 llegó cuando Lindblad se unió al respetado equipo Campos Racing. Allí se convirtió en el ganador de carrera más joven en la historia de la F2 en el sprint de Yeda, antes de convertirse en el segundo piloto más joven en lograr la pole en Barcelona, solo por detrás de Théo Pourchaire. A partir de ahí, era natural que las grandes ligas llamaran a su puerta.

03 Cómo equilibra Lindblad las carreras y la vida adolescente

A pesar de haber estado detrás de un volante siendo aún un niño pequeño, Lindblad asegura que su camino hacia la F1 no siempre fue sencillo. En los primeros días, su madre no estaba convencida de que el automovilismo fuera una opción profesional viable.

“Mi madre proviene de un entorno muy académico. Simplemente nunca imaginó que fuera posible, así que al principio fue difícil”, recuerda Lindblad. “Con el tiempo, se sumó a ello, aceptó que yo era bastante bueno y que había una posibilidad de llegar lejos, y que teníamos que empujar juntos como familia”.

La madre de Lindblad es india y su padre sueco. Juntos ayudaron al joven Lindblad a encontrar el equilibrio necesario entre la academia y las carreras de alto octanaje. “Trabajaría muy duro durante la semana, haría mis tareas y sacaría buenas notas, y entonces me permitirían correr los fines de semana”, recuerda. “Encontramos un buen compromiso”.

Antes combinaba estudio y carreras; ahora está a tiempo completo en la F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Lindblad puede estar ahora centrado a tiempo completo en las carreras, pero todavía en 2024 trabajaba para equilibrar estudios y motores. “Estoy estudiando para el bachillerato”, dijo en aquel momento. “En realidad disfruto bastante estudiando. Cada uno hace su trabajo, pero tener algo que me distraiga de las carreras es clave para encontrar el equilibrio adecuado”.

Centrarse en algo completamente ajeno al deporte es un respiro bienvenido. “No es estresante ni me distrae de las carreras”, dijo. “Luego, cuando tengo días libres sin nada que hacer, se trata de tener ese equilibrio y despejar la mente de las carreras. Como todos sabemos, a veces puede resultar abrumador, así que tener esa pausa es bueno. Así que estoy trabajando para mis exámenes. Solo voy a hacer dos: matemáticas y química”.

Con una carrera de alto nivel en curvas a gran velocidad acercándose, son sin duda las mejores materias a elegir.

04 La leyenda de Red Bull Racing que inspiró a Arvid Lindblad

Incluso antes de ser llamado a la F1, Lindblad tenía la mirada puesta en la serie. Recuerda que la F1 estaba en la televisión mientras crecía y, como la mayoría de los jóvenes pilotos, siempre soñó con competir al más alto nivel. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, la inspiración llegó al conocer a una leyenda en persona.

“Hice el show run de Red Bull Racing en Houston junto a David Coulthard , lo cual fue bastante genial”, dice. “Piloté el RB8, el coche campeón del mundo de 2012. Eso ya es suficientemente genial, pero este es el coche que yo veía por televisión cuando me enamoré del deporte y algo que jamás imaginé que tendría la oportunidad de conducir. Fue increíble, y hacerlo con el equipo Red Bull en Houston fue fantástico”.

Conducir el Red Bull Showrun de Houtson con David Coulthard fue alucinante © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

En cuanto a sus ambiciones, quiere igualar los mayores logros de Coulthard y más: “Quiero ser campeón del mundo y, idealmente, más de una vez. Puede sonar arrogante decirlo, pero cuando mi carrera termine, no sé si estaría completamente satisfecho si me marchara sin tener al menos uno. Mi sueño es ser múltiple campeón del mundo”.

05 Mentores y rivales que impulsaron a Lindblad

En el equipo júnior, Lindblad tuvo como inspiración a Guillaume ‘Rocky’ Rocquelin, jefe de la Academia de Pilotos de Oracle Red Bull Racing. Rocky incluso le ponía tareas en sus primeros años. “Realmente intenta cubrir todas las facetas de lo que un piloto debe considerar”, dice Lindblad. “Rocky tiene una gama de conocimientos y experiencia enorme. Poder aprender de él y absorber lo que pueda es súper beneficioso, porque su base de conocimiento es posiblemente una de las más grandes del automovilismo”.

El piloto y entrenador Oliver Rowland es otro mentor clave: “Ollie ha sido crucial en mi carrera. No estaría donde estoy hoy sin él. Empezamos a trabajar juntos cuando yo tenía siete años. Él competía en la World Series en ese momento, así que estaba en su propio camino hacia la F1, un poco como yo ahora. En 2017, éramos yo, Ollie y mi mecánico yendo a todas partes con una furgoneta y una pequeña carpa. Todo empezó ahí y fue creciendo. Gané el Campeonato Británico con él y luego fui a Europa. Cada día que corría le mandaba mensajes sobre cómo había ido todo”.

Oliver Rowland lleva mucho tiempo al lado de Lindblad © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

En cuanto a rivales, Lindblad dice que aunque “Némesis es una palabra fuerte”, consideraba a Freddie Slater, piloto de F3, como un rival en sus primeros días, junto a Kimi Antonelli, el piloto de Mercedes con quien Lindblad volverá a enfrentarse ahora en la F1.

“Es alguien contra quien corrí en karting desde que teníamos unos 11 años”, dice Lindblad sobre Antonelli. “Lo respeto mucho. Creo que es realmente talentoso y se merece las oportunidades que ha tenido. Creo que algunas de nuestras batallas a lo largo de los años han sido de las que más he disfrutado. Lo digo a menudo, pero siento que es el piloto contra quien he tenido que dar absolutamente todo, al cien por cien, para vencerle. Es definitivamente el que más me ha empujado”.

06 Empieza la preparación: así se está poniendo a punto Lindblad para la F1

Por supuesto, pilotar en la F1 requiere más que una mentalidad. Es un deporte famoso por su dureza, con pilotos luchando contra enormes fuerzas en el coche y perdiendo una cantidad considerable de líquido debido al sudor. A estas alturas, Lindblad está preparado para ello.

Lindblad ya ha estado trabajando duro para ponerse en forma para la F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

“Tengo un preparador y hacemos mucho cardio y fuerza”, explica. “Ambos son muy importantes. Especialmente para el cuello: las fuerzas G en un coche de F1 son realmente increíbles. En cuanto al cardio, estas carreras pueden durar hasta dos horas y el cockpit puede ponerse extremadamente caliente, así que necesitas ser fuerte y estar en muy buena forma”.

¿Y una carrera que le gustaría emular ahora que se prepara para dar el salto a la Fórmula Uno? “Lewis Hamilton. Aunque no sea la respuesta más políticamente correcta aquí en Red Bull. Es inglés y una persona de color, así que me resultaba en cierto modo cercano. Y era realmente rápido y muy impresionante. Era el tipo al que apoyaba desde que empecé a ver carreras”.