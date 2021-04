Wings for Life World Run 2021

Wings for Life World Run

3. No pretendas correr más deprisa en cada salida

. La escuadra que participará en la carrera del 9 de mayo cuenta con 1100 miembros por lo que puedes estar seguro de que no todos son unos plusmarquistas como Neuschwander. Una de las formas más sencillas para entrenar cuando se es un novato es correr los 5 km. El ultrarunner dice que el objetivo es bajar tu tiempo, minuto a minuto, segundo a segundo.

El equipo Run with the Flow de

Aunque tu objetivo sean los 5 km no tienes que solo correr esa distancia. Lo importante es aumentar la capacidad aeróbica y la resistencia. Así que, además de los 5 km, haz tramos de 10 y 2 km. Este entrenamiento te permitirá ganar fuerza y velocidad.

Hay varios estudios que apuntan que incluso se podría mejorar más la capacidad cardiovascular que haciendo un entrenamiento de resistencia continua. “Hago ciclismo para tener un entrenamiento más variado. Los momentos de alta intensidad pueden servir para esos días en los que no tienes mucho tiempo libre”, dice Neuschwander.

“Para correr deberás tener las piernas muy en forma. No se trata de poseer unas pantorrillas enormes, sino ser consciente de que los tendones y los glúteos juegan un papel fundamental. En el gimnasio haz ejercicios que obliguen a trabajar a toda la pierna”, dice con una sonrisa el runner alemán.

Florian Neuschwander, que ha corrido por todo el mundo, dice: “Para mí el terreno no importa. Lo fundamental es salir a correr”. Asfalto, barro, tierra, montaña, llano… si te acostumbras a todo tipo de terreno estarás preparado para cualquier cosa que te echen. Entrena tu ruta más de una vez con la

Si quieres dar lo mejor de ti mismo, el objetivo que persigue la Wings for Life World Run te puede servir de inspiración. La carrera recauda fondos para financiar la investigación que busca encontrar una cura para las lesiones medulares. “Mientras el coche virtual te persigue, tú corres por una buena causa, eso es lo que me empuja”, confiesa Neuschwander.

© Joerg Mitter for Wings for Life World Run

Una runner en Austria durante la Wings for Life World Run