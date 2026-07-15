Assassin’s Creed Black Flag Resynced: 10 consejos para empezar

Assassin’s Creed Black Flag Resynced es el remake que los seguidores de la saga llevaban años esperando. Esta nueva versión recupera la aventura pirata de 2013 con un apartado gráfico renovado, nuevos contenidos y el salto al motor Anvil, que moderniza la experiencia de juego. Estas son las mecánicas y estrategias que conviene dominar desde el primer momento.

01 El sigilo y los contraataques son tus mejores aliados

El sigilo es una herramienta muy potente © Ubisoft

Como Asesino y pirata, Edward Kenway da lo mejor de sí cuando nadie sabe que está allí. Aunque siempre existe la opción de resolver los enfrentamientos por la fuerza, el sigilo suele facilitar mucho las cosas. Los arbustos, los montones de heno y los tejados son escondites perfectos para avanzar por zonas restringidas sin levantar sospechas. Además, silbar permite atraer a los guardias fuera de su ruta de patrulla para eliminarlos en silencio antes de que den la alarma.

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Si el combate es inevitable, presta atención al destello azul que aparece justo antes de que un enemigo lance un ataque. Bloquear el golpe en ese instante con LB/L1 lo dejará expuesto para responder con un contraataque o incluso acabar con él de un solo movimiento.

02 No te quedes sin Remedios

Quienes prefieran un estilo de juego más agresivo deberían llevar siempre una reserva de Remedios. Puedes utilizarlos en cualquier momento para recuperar salud y ganar unos segundos de margen cuando la situación se complique.

Una vez que Edward ha sido descubierto, lo habitual es que los enemigos ataquen en grupo, por lo que es fácil verse rodeado. Tener Remedios disponibles puede sacarte de más de un apuro, especialmente porque el sistema de puntos de control de Black Flag Resynced no resulta demasiado generoso.

03 La Visión de Águila te permite controlar el terreno

Asegúrate de explorar bien la zona con la Visión de Águila antes de entrar © Ubisoft

La Visión de Águila forma parte de la identidad de Assassin's Creed desde la primera entrega, aunque durante las primeras horas es fácil olvidarse de utilizarla.

Al activarla, los enemigos aparecen resaltados en rojo, los objetos importantes en amarillo y los objetivos en verde, lo que facilita mucho analizar una zona antes de dar el siguiente paso.

Además, mientras la Visión de Águila está activa puedes marcar enemigos apuntando hacia ellos con RT/R2. Así seguirás viendo sus movimientos incluso después de desactivarla, una ventaja muy útil para limpiar un campamento sin levantar sospechas.

04 Invierte en mejorar el Jackdaw

El Jackdaw es mucho más que un simple medio de transporte entre misiones. Los combates navales, los asaltos a fortalezas, las expediciones de arpón y la gestión de la flota dependen de que el barco esté bien preparado.

Entre viaje y viaje por las Bahamas es fácil olvidarse de invertir en mejoras, pero debería ser una de tus prioridades siempre que dispongas de recursos suficientes. Ampliar la capacidad de almacenamiento es especialmente recomendable, ya que permite transportar más munición para todo tu arsenal.

Cuida del Jackdaw y él te cuidará a ti © Ubisoft

Mejorar el barco con regularidad hace que los enfrentamientos navales más exigentes resulten mucho más asequibles y, además, desbloquea actividades como el buceo o la caza con arpón de criaturas marinas de mayor tamaño.

Para acceder a las mejoras más avanzadas también tendrás que desarrollar la oficina del administrador del puerto en Great Inagua, así que conviene invertir en ella con frecuencia.

05 Renueva tu arsenal a medida que avances

Aunque Black Flag Resynced mantiene un sistema de progresión más sencillo que las entregas recientes de la saga, mejorar el armamento de Edward sigue marcando diferencias.

Las armas más potentes reducen la dificultad de los combates avanzados y permiten acabar antes con grupos numerosos de enemigos. Como el número de mejoras disponibles es menor que en otros juegos, es fácil dejar este apartado en un segundo plano, pero hacerlo merece la pena a largo plazo.

También te ayudará a enfrentarte con más garantías a los nuevos tipos de enemigos, como las unidades armadas con trabucos o los soldados especializados en granadas.

06 Captura los barcos enemigos

Tras imponerte en una batalla naval puedes hundir el barco derrotado, utilizarlo para reparar el Jackdaw o incorporarlo a tu flota.

En la mayoría de los casos, capturarlo es la opción más rentable a largo plazo. Obtendrás más recursos que si simplemente lo destruyes y, además, ampliarás tu flota. Esos barcos podrán participar después en misiones de gestión naval que generan dinero y materiales sin que tengas que intervenir directamente.

07 Caza animales para conseguir materiales

En este juego, cazar sale a cuenta © Ubisoft

La fauna que habita en las islas y las especies que pueden cazarse con arpón en determinados puntos del mar también desempeñan un papel importante durante la aventura.

Las pieles y otros materiales sirven para mejorar la salud de Edward, aumentar la capacidad de munición y fabricar nuevo equipamiento. Aunque muchos de estos recursos pueden comprarse más adelante en las tiendas, su precio suele ser elevado y ese dinero estará mejor invertido en mejorar el barco o adquirir otro tipo de equipo.

08 Completa contratos para ganar dinero con facilidad

Al llegar a la mansión de Great Inagua desbloquearás los contratos de asesino y los contratos navales repartidos por el mapa. Los primeros consisten en eliminar un objetivo en tierra, mientras que los segundos trasladan la acción al mar.

Aunque son completamente opcionales, ambos ofrecen una fuente constante de ingresos y, en algunos contratos navales, también permiten conseguir materiales muy útiles para mejorar el Jackdaw. Antes de aceptar uno de estos encargos conviene revisar el nivel de dificultad recomendado, ya que las misiones más avanzadas pueden incluir navíos Man-o'-War capaces de hundir con facilidad un barco poco preparado.

09 No pases de largo por las islas más pequeñas

Un poco de exploración puede dar sus frutos © Ubisoft

Es fácil centrarse únicamente en la historia principal y visitar solo las localizaciones más importantes, pero algunas de las mejores recompensas del juego se esconden en pequeñas islas alejadas de la ruta habitual.

En ellas encontrarás cofres ocultos, las estelas mayas necesarias para desbloquear la armadura maya, fragmentos del Animus y materiales de fabricación poco comunes imprescindibles para completar todas las mejoras del equipo.

Dedicar tiempo a explorar entre misión y misión no solo hace que la aventura resulte más variada, sino que también permite conseguir mejoras mucho antes de lo que sería posible siguiendo únicamente la campaña principal.

10 No te enfrentes a los barcos legendarios antes de tiempo

Los cuatro barcos legendarios de Assassin’s Creed Black Flag Resynced representan el mayor desafío del juego y patrullan distintos extremos del mapa.

Cada uno dispone de un arsenal devastador, potentes baterías de cañones y una enorme resistencia, por lo que derrotarlos exige un barco perfectamente preparado. Lo más recomendable es esperar a tener el Jackdaw completamente mejorado antes de aceptar el desafío. De lo contrario, el Jackdaw puede quedar reducido a un montón de astillas en cuestión de segundos.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de 10 años escribiendo sobre videojuegos para diversas marcas, como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante ese tiempo ha escrito miles de guías y reseñas, y es un experto en RPG de acción, shooters y juegos de carreras. También tiene debilidad por los buenos juegos indie, de los que ha hablado mucho a lo largo de su carrera.