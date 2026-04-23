Aquí tienes 9 cosas que quizá se te escaparon en Assassin's Creed: Shadows

No hay nada mejor que moverse sigilosamente por el Japón medieval y despachar enemigos, ¿verdad? Bueno, sí lo hay: hacerlo en un mundo realmente inmersivo, visualmente espectacular y lleno de sorpresas en cada partida. Lanzado en marzo de 2025, Assassin's Creed: Shadows está considerado como una de las mejores entregas de la saga, algo nada menor si tenemos en cuenta que el primer título llegó allá por 2007.

La rejugabilidad es clave. En AC:S hay muchísimo por descubrir. Algunos easter eggs, como el llamado “Bloody Head Pond”, son tan siniestros como suenan. Otros, como los “Three Monkeys”, son bastante más amables. Incluso ahora, mucho después de su lanzamiento, puede que no te hayas topado con todos —y aunque lo hayas hecho, seguro que aún te quedan secretos por encontrar en este mundo abierto prácticamente inagotable.

¿Crees que te gusta Assassin’s Creed? No tanto como estos freerunners:

Con actualizaciones llegando de forma regular, todavía queda mucho por descubrir. Estos son nuestros favoritos. (Aviso para asesinos despistados: vienen spoilers…)

01 Sacia el hambre a golpe de katana

Este es sencillo. ¿Estás en la ciudad? ¿Ves el icono del cuenco de fideos? Interactúa con el vendedor y aumentarás permanentemente en una unidad la cantidad de raciones que puedes llevar. Nada mal.

02 Visita ‘Cat Island’

Hay muchas islas que explorar; algunas más gatunas que otras © Ubisoft

Para un juego centrado en eliminar enemigos de las formas más creativas posibles, AC:S también invita mucho a bajar el ritmo y disfrutar del entorno. Juegues donde juegues, es difícil discutir que ofrece algunos de los paisajes más espectaculares del género.

Pero no todo son árboles, cascadas, atardeceres y lagos. En medio del lago Biwa, en la provincia de Ōmi, se esconde la isla de Okishima. No hay gran cosa que hacer allí: unas llaves, un mirador, un cofre común… y poco más. Bueno, eso y decenas de gatos que, de alguna manera, han tomado este pequeño rincón del juego. Más extraño aún: solo puedes llegar nadando o en barca. Entonces… ¿cómo han llegado ellos? Otro misterio del antiguo Japón.

03 Reclama tu regalo de Navidad

Por muy inmersivos que sean los juegos modernos, pocos reconocen el paso de las estaciones en la vida real. Animal Crossing es una excepción, pero poco más. AC:S va un paso más allá: entre el 1 y el 25 de diciembre puedes recibir recompensas navideñas en tu guarida de Izumi Settsu.

¿Pensabas desconectar de la consola en vacaciones? Piénsatelo otra vez. Bajo el pino cerca de los establos encontrarás una caja de colores con recompensas distintas cada día. Un ejemplo: Ironsand x1500, Tamahagane x1500 y Oakwood x500. Merece mucho la pena. Y no te duermas el día de Navidad: el año pasado aparecieron tres cofres, cada uno con recompensas dobles…

04 Mejora tus habilidades de combate cuanto antes

El Samurai Oni es una buena razón para subir de nivel tus habilidades © Ubisoft

Si eres nuevo, puede que te frustre lo lento que resulta desbloquear habilidades. Para muchos, esa progresión tiene su recompensa. Pero si quieres entrar en acción más rápido, hay atajos…

En cuanto puedas moverte libremente por Izumi Settsu, dirígete a las colinas de Katano. Al suroeste de la torre de vigilancia de los cortadores de bambú encontrarás una guarida con el Igan Sunset, un tanto legendario con un grabado que te permite ralentizar el tiempo al ejecutar un Escape Strike (mantén R1 o R2 en PlayStation, o RT o RB en Xbox, y pulsa Círculo/B). Durante el tiempo ralentizado, los enemigos no tendrán tiempo de defenderse de tus ataques, y si eres rápido, incluso puedes interrumpir los ataques blancos y azules que el enemigo esté cargando. ¿Genial, verdad?

05 Encuentra referencias a Tomb Raider y Skyrim

Los easter eggs a otros juegos siempre son bienvenidos: un guiño al trabajo de otros creadores que los jugadores saben apreciar. AC:S rinde homenaje a dos grandes sagas de exploración con el trofeo Kofun Raider (al explorar la cueva Old Kofun al este de Sakai), que remite a Tomb Raider, y el trofeo Adventurer, que recuerda la mítica frase de The Elder Scrolls V: Skyrim: “Yo también fui un aventurero como tú, hasta que me clavaron una flecha en la rodilla”.

06 Enfréntate al poderoso Lord Melón

Los mundos abiertos como AC:S no solo van de seguir la historia principal, también de perderse en misiones secundarias. Una de las más curiosas arranca cuando escuchas a unos NPC hablar de un “Yokai”, un espíritu japonés travieso y misterioso. Suena a combate sobrenatural… pero sigue la misión “Suika no Bakemono”. En lugar de una criatura aterradora, encontrarás a dos granjeros discutiendo por fruta. El ganador, con un melón en la cabeza, asegura ser Lord Melón. Tal cual.

07 Desbloquea una montura legendaria secreta

No hay nada sospechoso en estos caballos © Ubisoft

El lago Biwa esconde más que islas de gatos. En la costa oeste de Okishima hay una hoguera junto a un cerezo. Sumérgete allí y, si tienes suerte, darás con una cueva submarina muy bien oculta y un cofre legendario. Dentro está Namazu, una montura legendaria. Si tu caballo te parece… inspirado en un pez, no vas desencaminado: en la mitología japonesa, Namazu es un pez gato que provoca terremotos. Este no llega a tanto, pero sigue siendo increíble.

08 Encuentra el easter egg de Dark Souls

Entra en el kofun Veiled Tumulus, en la provincia de Wakasa, y verás una hoguera al inicio. Todo normal… salvo por una espada clavada en el centro, referencia directa a la icónica hoguera de Dark Souls. Otro guiño a los grandes.

09 La Hermandad sigue viva

Los personajes con máscaras son un elemento básico de la franquicia AC. © Ubisoft

Cada juego de Assassin’s Creed contribuye a enriquecer la mitología de la saga. AC:S no es la excepción. Mientras le explica a Yasuke la historia de los Templarios en Japón, el jesuita Luís Fróis hace una referencia indirecta a Assassin's Creed Brotherhood de 2010, ambientado unos 70 años antes de los eventos del juego actual. Es un detalle profundo, fácil de pasar por alto, pero que sugiere que una organización poderosa acabó con la familia Borgia. Si lo captas, la experiencia gana mucho. Y es otro motivo más por el que AC:S destaca por encima del resto.