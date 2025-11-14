© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Wingsuit
¡Adrenalina pura! ¡Mira la carrera de obstáculos más alucinante del mundo!
Los mejores atletas aéreos del mundo se unieron para crear un desafío de vuelo épico, con hazañas asombrosas como lanzarse al cielo con catapultas humanas.
¿Por dónde empezar a describir la carrera de obstáculos aéreos definitiva? El piloto de wingsuit Dani Román, que participó en este increíble proyecto, lo dice mejor que nadie: "Parece una película de Misión Imposible, ¡es una locura!. Aunque no conozcas este deporte, te va a encantar este vídeo". La secuencia recién estrenada es en parte película de acción, en parte obra de arte y cien por cien épica. Pero no te conformes con nuestra palabra, mírala por ti mismo:
Creado por los mejores atletas aéreos del mundo durante los dos últimos años, el vídeo Ultimate Aerial Obstacle Course muestra una surrealista trayectoria de vuelo que atraviesa cielos abiertos, cadenas montañosas y horizontes urbanos. Fue necesaria la coordinación interdisciplinar de wingsuiters, paracaidistas, pilotos de paramotor, aviones a reacción e ingenieros de drones para crear un campo de juegos aéreo sin precedentes. Cada obstáculo empezó como una idea descabellada de la propia imaginación de los atletas.
"Es absurdo, es ambicioso, es hermoso: ¡todo lo que nos gusta de volar!", dice Luke Aikins. "No puedes evitar sonreír cuando lo ves", dice el veterano paracaidista y miembro de la Red Bull Air Force, que fue uno de los directores deportivos que asesoraron en el proyecto. "La única razón por la que pudimos llevarlo a cabo es porque estos atletas son muy buenos en lo que hacen. Lo que a otros les parece imposible, para ellos es un día más".
Cada uno de los obstáculos combinaba vuelo de precisión, magia de ingeniería y puro espectáculo de una forma nunca vista. Se lanzaron motos acuáticas desde aviones, que aterrizaron intactas en aguas abiertas bajo control de paracaídas.
Fue uno de los mejores vuelos de mi vida
Los wingsuiters Andy Farrington, Mike Swanson y Sebastián Álvarez persiguieron las estelas de humo de los Alpha Jets a través de un "túnel celeste pintado" a velocidades superiores a 200 km/h, antes de pasar entre anillos aéreos mantenidos en posición por pilotos de paramotor en un vuelo cuidadosamente coordinado que requirió una precisión de milisegundos. "Fue uno de los mejores vuelos de mi vida", declaró Álvarez después.
La catapulta humana
En uno de los momentos más salvajes de la secuencia, tres catapultas humanas lanzaron a los wingsuiters a cielo abierto, dándoles más velocidad y altura de la que podría darles cualquier salto de montaña. "La catapulta era una locura", se ríe Román, que participó en las pruebas. "Poner tres catapultas en lo alto de una montaña es mucho trabajo. Las tiras todas a la vez y de repente estás volando. Es una locura y sin duda una de mis favoritas".
Desde el lanzamiento de la catapulta, la secuencia pasó a un eslalon de gran altitud a través de los Alpes suizos. Para el legendario piloto de wingsuit Frédéric Fugen, que se enfrentó a este obstáculo junto a Amber Forte y Álvarez, fue la realización de un deseo. "Es algo con lo que todos soñamos: tener grandes pilones en medio de las montañas y poder hacer un slalom con tus amigos", dice Fugen.
Un punto culminante: Una mega lata de Red Bull creada por drones
Sobre Dubai, los atletas corrieron a través de un slalom de rascacielos en el distrito de Marina, se zambulleron a través de una formación de drones con la forma de una lata gigante de Red Bull formada por 600 drones suspendidos a más de 300 m sobre el horizonte, antes de realizar un sobrevuelo en formación cerrada sobre el emblemático Atlantis The Royal. "El Drone Can es único en su género. Era como un videojuego", dice Max Manow, uno de los wingsuiters que volaron por el horizonte de Dubai junto con Marco Waltenspiel y Marco Fürst. "Ahora tienes drones con los que volar, apuntar y jugar. Creo que es el futuro de los espectáculos aéreos, ¡y estoy impaciente!"
¿Dónde se realizó la Carrera de Obstáculos Aéreos Definitiva?
The Ultimate Aerial Obstacle Course se grabó en Croacia, España, Suiza, Italia, Austria, Estados Unidos, Bahamas y los EAU. Puedes verlo ahora en el canal de YouTube de Red Bull.
¿Quiénes son los atletas que están detrás de la Carrera de Obstáculos Aéreos Definitiva?
Esta colaboración única reunió a 34 atletas de todo el mundo para crear una zona de juegos aéreos sin precedentes. Aquí te mencionamos a algunos de los participantes:
- Dani Román
- Luke Aikin
- Frédéric Fugen
- Marco Waltenspiel
- Marco Fürst
- Amber Forte
- Andy Farrington
- Mike Swanson
- Max Manow
