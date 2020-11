El enemigo es el listón, no el resto de atletas

En el fondo, a nadie le ha pillado por sorpresa. Hablamos de su superioridad, que no admite el adjetivo insultante, pues reina la camaradería y la confraternización en el universo de los voladores; a poco que hayas visto un concurso de salto con pértiga habrás observado cómo los saltadores se aplauden entre sí, cómo animan al rival para que se acerque lo más posible al cielo.

En el fondo, a nadie le ha pillado por sorpresa. Hablamos de su superioridad, que no admite el adjetivo insultante, pues reina la camaradería y la confraternización en el universo de los voladores; a poco que hayas visto un concurso de salto con pértiga habrás observado cómo los saltadores se aplauden entre sí, cómo animan al rival para que se acerque lo más posible al cielo. El enemigo es el listón, no el resto de atletas . Por eso los mejores del mundo sonríen cada vez que Armand Duplantis, Mondo , hace una de las suyas (lo que sucede con frecuencia). Saben que es un talento inclasificable, un portento de la naturaleza ante el que solo cabe mostrar admiración. Por supuesto que quieren ganarle, pero todos han asumido que en los próximos diez años eso será complicado.

En el fondo, a nadie le ha pillado por sorpresa. Hablamos de su superioridad, que no admite el adjetivo insultante, pues reina la camaradería y la confraternización en el universo de los voladores; a poco que hayas visto un concurso de salto con pértiga habrás observado cómo los saltadores se aplauden entre sí, cómo animan al rival para que se acerque lo más posible al cielo. El enemigo es el listón, no el resto de atletas . Por eso los mejores del mundo sonríen cada vez que Armand Duplantis, Mondo , hace una de las suyas (lo que sucede con frecuencia). Saben que es un talento inclasificable, un portento de la naturaleza ante el que solo cabe mostrar admiración. Por supuesto que quieren ganarle, pero todos han asumido que en los próximos diez años eso será complicado.

, llega a los 7,12 m en longitud y, con 16 años, logró en triple salto un curioso registro de 12,32 m. Era el mejor del colegio y no tardaron mucho en descubrir que también del país. Lo del mundo y Europa se hizo esperar un poquito más (tampoco demasiado).

, lo que viene siendo un tirillas en los cánones de la modalidad, una combinación fabulosa de fuerza, velocidad, agilidad, técnica… y valor. Al fin y al cabo, la cuestión consiste en elevarte a más de seis metros del suelo; casi siempre caes en la colchoneta (lo dicho, casi siempre) y las pértigas, modernas fusiones de fibra de carbono y vidrio, suelen aguantar (lo dicho, suelen). Su talento físico puede comprenderse mejor si tenemos en cuenta que, a pesar de no tener unos brazos rollo Hulk,

Mide 1,81 y pesa 79 kilos , lo que viene siendo un tirillas en los cánones de la modalidad, una combinación fabulosa de fuerza, velocidad, agilidad, técnica… y valor. Al fin y al cabo, la cuestión consiste en elevarte a más de seis metros del suelo; casi siempre caes en la colchoneta (lo dicho, casi siempre) y las pértigas, modernas fusiones de fibra de carbono y vidrio, suelen aguantar (lo dicho, suelen). Su talento físico puede comprenderse mejor si tenemos en cuenta que, a pesar de no tener unos brazos rollo Hulk, corre los 100 metros en 10.73 , llega a los 7,12 m en longitud y, con 16 años, logró en triple salto un curioso registro de 12,32 m. Era el mejor del colegio y no tardaron mucho en descubrir que también del país. Lo del mundo y Europa se hizo esperar un poquito más (tampoco demasiado).

Mide 1,81 y pesa 79 kilos , lo que viene siendo un tirillas en los cánones de la modalidad, una combinación fabulosa de fuerza, velocidad, agilidad, técnica… y valor. Al fin y al cabo, la cuestión consiste en elevarte a más de seis metros del suelo; casi siempre caes en la colchoneta (lo dicho, casi siempre) y las pértigas, modernas fusiones de fibra de carbono y vidrio, suelen aguantar (lo dicho, suelen). Su talento físico puede comprenderse mejor si tenemos en cuenta que, a pesar de no tener unos brazos rollo Hulk, corre los 100 metros en 10.73 , llega a los 7,12 m en longitud y, con 16 años, logró en triple salto un curioso registro de 12,32 m. Era el mejor del colegio y no tardaron mucho en descubrir que también del país. Lo del mundo y Europa se hizo esperar un poquito más (tampoco demasiado).

), tanto que no son pocos los expertos que apuntan hacia un registro de más de 6,30 metros en su hoja de servicios cuando dentro de (esperemos) muchos años, abandone el atletismo profesional.

La pértiga tiene una idiosincrasia tan particular que sorprende ver a alguien tan joven dominar con solvencia todos sus fundamentos (

La pértiga tiene una idiosincrasia tan particular que sorprende ver a alguien tan joven dominar con solvencia todos sus fundamentos ( a su edad, incluso en el caso de los muy buenos, lo normal es estar peleando todavía por asimilar muchos de sus entresijos técnicos ), tanto que no son pocos los expertos que apuntan hacia un registro de más de 6,30 metros en su hoja de servicios cuando dentro de (esperemos) muchos años, abandone el atletismo profesional.

La pértiga tiene una idiosincrasia tan particular que sorprende ver a alguien tan joven dominar con solvencia todos sus fundamentos ( a su edad, incluso en el caso de los muy buenos, lo normal es estar peleando todavía por asimilar muchos de sus entresijos técnicos ), tanto que no son pocos los expertos que apuntan hacia un registro de más de 6,30 metros en su hoja de servicios cuando dentro de (esperemos) muchos años, abandone el atletismo profesional.

Su 2020, no por anunciado deja de ser espectacular. La temporada bajo techo la saldó en su totalidad (cinco pruebas) con saltos por encima de los seis metros, incluido dos estratosféricos.

Su 2020, no por anunciado deja de ser espectacular. La temporada bajo techo la saldó en su totalidad (cinco pruebas) con saltos por encima de los seis metros, incluido dos estratosféricos. El 8 de febrero, en la ciudad polaca de Torun, superaba los 6,17 metros, igualando el récord del mundo absoluto de Renaud Lavillenie (que además de uno de sus maestros es ferviente admirador suyo). Siete días después, en Glasgow, lo superaba por un centímetro.

Su 2020, no por anunciado deja de ser espectacular. La temporada bajo techo la saldó en su totalidad (cinco pruebas) con saltos por encima de los seis metros, incluido dos estratosféricos. El 8 de febrero, en la ciudad polaca de Torun, superaba los 6,17 metros, igualando el récord del mundo absoluto de Renaud Lavillenie (que además de uno de sus maestros es ferviente admirador suyo). Siete días después, en Glasgow, lo superaba por un centímetro.

Nadie había saltado tanto en la historia. No, ese tampoco.

Nadie había saltado tanto en la historia. No, ese tampoco. Sergey Bubka (56 años tiene ya la criatura), campeón olímpico, nueve veces campeón mundial y tres europeo, se retiró con una mejor marca de 6,15 m, conquistada en pista cubierta. Al aire libre su tope es 6,14 (más que ningún pertiguista en esas condiciones). Hasta este año, la mejor marca de Mondo era de 6,05 m , con lo que afrontaba el verano con el objetivo claro de superar al ucraniano en el ranking mundial.

Nadie había saltado tanto en la historia. No, ese tampoco. Sergey Bubka (56 años tiene ya la criatura), campeón olímpico, nueve veces campeón mundial y tres europeo, se retiró con una mejor marca de 6,15 m, conquistada en pista cubierta. Al aire libre su tope es 6,14 (más que ningún pertiguista en esas condiciones). Hasta este año, la mejor marca de Mondo era de 6,05 m , con lo que afrontaba el verano con el objetivo claro de superar al ucraniano en el ranking mundial.

Pero la empresa no iba a ser tan aparentemente sencilla como en la campaña indoor. Compitió tres veces, con un mejor salto de 5,94, hasta superar por vez primera los seis metros (14 de agosto, Mónaco). Luego Mondo empezó a hacer cosas de Mondo. El 23 de agosto voló hasta 6,01 y el 2 de septiembre, en la calle (sí, sí, a las puertas de la estación de tren de Laussane, una acertada iniciativa de la

Pero la empresa no iba a ser tan aparentemente sencilla como en la campaña indoor. Compitió tres veces, con un mejor salto de 5,94, hasta superar por vez primera los seis metros (14 de agosto, Mónaco). Luego Mondo empezó a hacer cosas de Mondo. El 23 de agosto voló hasta 6,01 y el 2 de septiembre, en la calle (sí, sí, a las puertas de la estación de tren de Laussane, una acertada iniciativa de la Diamond Legue para acercar el atletismo a la gente), reventó su marca al aire libre y de paso el récord nacional sueco (que el mismo poseía): 6:07. Dos días después, 6,00 en Bruselas. El 13 de septiembre, en Berlín, se quedó en 5,91 (una gloria para la mayoría, minucias para él).

Pero la empresa no iba a ser tan aparentemente sencilla como en la campaña indoor. Compitió tres veces, con un mejor salto de 5,94, hasta superar por vez primera los seis metros (14 de agosto, Mónaco). Luego Mondo empezó a hacer cosas de Mondo. El 23 de agosto voló hasta 6,01 y el 2 de septiembre, en la calle (sí, sí, a las puertas de la estación de tren de Laussane, una acertada iniciativa de la Diamond Legue para acercar el atletismo a la gente), reventó su marca al aire libre y de paso el récord nacional sueco (que el mismo poseía): 6:07. Dos días después, 6,00 en Bruselas. El 13 de septiembre, en Berlín, se quedó en 5,91 (una gloria para la mayoría, minucias para él).