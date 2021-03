Route to Red Bull BC One

Part of this story

. “Prefería las competiciones y las batallas porque los cyphers me estresaban”, confiesa.

A pesar de que Thomaz estaba adquiriendo experiencia en los grandes eventos de Polonia, reconoce que en aquella época no se sentía cómodo bailando en los

Bailar en los cyphers me ayudó a encontrar mi personalidad en el breaking y a disfrutar de la danza.

Bailar en los cyphers me ayudó a encontrar mi personalidad en el breaking y a disfrutar de la danza.

Bailar en los cyphers me ayudó a encontrar mi personalidad en el breaking y a disfrutar de la danza.

El estrés que sentía en los cyphers le llevó a participar en el mayor número de cyphers posible para superar esa sensación negativa. Una estrategia que le permitió mejorar como B-Boy porque “bailar en los cyphers me ayudó a encontrar mi personalidad en el breaking y a disfrutar de la danza”, explica.

El estrés que sentía en los cyphers le llevó a participar en el mayor número de cyphers posible para superar esa sensación negativa. Una estrategia que le permitió mejorar como B-Boy porque “bailar en los cyphers me ayudó a encontrar mi personalidad en el breaking y a disfrutar de la danza”, explica.

El estrés que sentía en los cyphers le llevó a participar en el mayor número de cyphers posible para superar esa sensación negativa. Una estrategia que le permitió mejorar como B-Boy porque “bailar en los cyphers me ayudó a encontrar mi personalidad en el breaking y a disfrutar de la danza”, explica.

Thomaz competía cada dos o tres semanas en pequeños eventos en Polonia para poner a prueba sus nuevos movimientos y trucos. En 2007 lo invitaron a hacer una batalla de exhibición contra el B-Boy Cycu (Tit Rock) en un evento polaco llamado Over the Top. Esta invitación lo animó a mejorar su régimen de entrenamiento.

Thomaz competía cada dos o tres semanas en pequeños eventos en Polonia para poner a prueba sus nuevos movimientos y trucos. En 2007 lo invitaron a hacer una batalla de exhibición contra el B-Boy Cycu (Tit Rock) en un evento polaco llamado Over the Top. Esta invitación lo animó a mejorar su régimen de entrenamiento.

Thomaz competía cada dos o tres semanas en pequeños eventos en Polonia para poner a prueba sus nuevos movimientos y trucos. En 2007 lo invitaron a hacer una batalla de exhibición contra el B-Boy Cycu (Tit Rock) en un evento polaco llamado Over the Top. Esta invitación lo animó a mejorar su régimen de entrenamiento.

“Me entusiasmó saber que iba a batallar en uno de los mayores eventos de Europa. Empecé a entrenar como un loco, hacía breaking dos veces al día, además de running, natación y encima me machacaba en el gimnasio. Me sirvió de inspiración y cambió mi mentalidad a la hora de prepararme para las batallas”, añade Thomaz.

“Me entusiasmó saber que iba a batallar en uno de los mayores eventos de Europa. Empecé a entrenar como un loco, hacía breaking dos veces al día, además de running, natación y encima me machacaba en el gimnasio. Me sirvió de inspiración y cambió mi mentalidad a la hora de prepararme para las batallas”, añade Thomaz.

“Me entusiasmó saber que iba a batallar en uno de los mayores eventos de Europa. Empecé a entrenar como un loco, hacía breaking dos veces al día, además de running, natación y encima me machacaba en el gimnasio. Me sirvió de inspiración y cambió mi mentalidad a la hora de prepararme para las batallas”, añade Thomaz.