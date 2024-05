Babi: ''Mi punto fuerte ha sido ser yo mismo''

No hemos querido perder la ocasión y hemos conversado minutos más tarde de alzarse con el oro de la capital con el carismático Babi.

No hemos querido perder la ocasión y hemos conversado minutos más tarde de alzarse con el oro de la capital con el carismático Babi.

No hemos querido perder la ocasión y hemos conversado minutos más tarde de alzarse con el oro de la capital con el carismático Babi.

En 2013 obtuviste el oro de la regional de Alicante. En 2024, el oro de la regional de Madrid. Ha pasado once años entre los dos eventos. ¿Qué te hace estar siempre arriba?

En 2013 obtuviste el oro de la regional de Alicante. En 2024, el oro de la regional de Madrid. Ha pasado once años entre los dos eventos. ¿Qué te hace estar siempre arriba?

En 2013 obtuviste el oro de la regional de Alicante. En 2024, el oro de la regional de Madrid. Ha pasado once años entre los dos eventos. ¿Qué te hace estar siempre arriba?

Saber que el año pasado vine y pude ofrecer bastante de mi esencia. Sentí que necesitaba un poco más para conseguir la final aunque el pasado año estaba Chuty y no lo iba a lograr. O alomejor sí, quién sabe.

Saber que el año pasado vine y pude ofrecer bastante de mi esencia. Sentí que necesitaba un poco más para conseguir la final aunque el pasado año estaba Chuty y no lo iba a lograr. O alomejor sí, quién sabe.

Saber que el año pasado vine y pude ofrecer bastante de mi esencia. Sentí que necesitaba un poco más para conseguir la final aunque el pasado año estaba Chuty y no lo iba a lograr. O alomejor sí, quién sabe.

Pero este año no ha sido conformarme con clasificarme, sabía que podía lograr el oro de la regional, y así ha sido.

Pero este año no ha sido conformarme con clasificarme, sabía que podía lograr el oro de la regional, y así ha sido.

Pero este año no ha sido conformarme con clasificarme, sabía que podía lograr el oro de la regional, y así ha sido.

Ahora mismo, si te soy sincero, te diría que mi punto fuerte ha sido ser yo mismo, porque no se ni que he hecho.

Ahora mismo, si te soy sincero, te diría que mi punto fuerte ha sido ser yo mismo, porque no se ni que he hecho.

Ahora mismo, si te soy sincero, te diría que mi punto fuerte ha sido ser yo mismo, porque no se ni que he hecho.

Pulir un poco más las emociones, ya que eso me puede hacer tropezar.

Pulir un poco más las emociones, ya que eso me puede hacer tropezar.

Pulir un poco más las emociones, ya que eso me puede hacer tropezar.