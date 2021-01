El suizo Poppin'C es uno de los mejores poppers de la escena. Aquí te da 10 valiosos consejos para que mejores tu técnica de popping.

1. Lo importante son los detalles

“Por supuesto, tienes que conocer los fundamentos, pero para mí el primer paso es entender la explosión que debe ocurrir en tu cuerpo para que el popping funcione. Para ser a un popper tienes que saber cómo trabajan tus músculos. Debes ser capaz de controlar cada músculo para que funcionen al unísono con el ritmo de la música ".

Se trata de entender cómo funciona la danza © Little Shao/Red Bull Content Pool

2. Sueña a lo grande

“Desde el primer momento que empecé a bailar le dije a mi madre: ‘Mamá, quiero llegar a ser tan bueno que algún día pueda vivir del baile . Quiero viajar por el mundo, trabajar y ser un bailarín para siempre. Quiero enseñar. Quiero participar en grandes batallas y ganar un campeonato del mundo’. En 15 años he conseguido todo lo que dije. Trabaja para conseguir lo imposible y, una vez que lo has logrado, continúa hacia delante . He mejorado la escena del hip-hop en Suiza, en especial la del popping y estoy orgulloso de ello. Quiero servir de inspiración a la nueva generación. Quiero crear con los mejores bailarines escuelas de popping por todo el mundo. Compartir mi estilo no solo en Suiza, sino lo más lejos que pueda”.

3. Sé siempre un estudiante

“He ganado muchas batallas, he conseguido mucho, pero si quieres estar en la cumbre y tener éxito, necesitas asistir a talleres . Hay que ser siempre un estudiante. Sigo aprendiendo cada día. Tienes que continuar evolucionando y probando nuevas cosas para mantener viva tu pasión”.

4. Aspira al máximo

“Cuando comencé con el popping vi muchas batallas. Tuve la suerte de ver prácticamente a todos los poppers famosos. En ese momento me dije: ‘Tío, vas a tener que trabajar duro si quieres llegar a ese nivel’. Entrené cada día pese a que vengo de un lugar en el que el popping no existe. Quería mostrar mi estilo y demostrar que era capaz de hacerlo. Solo seis meses después de empezar con el popping gané mi primera batalla de preselección en el Juste Debout . Se podría decir que fue porque tenía 17 años y no le temía a nada, pero sé que lo conseguí porque para mí no alcanzarlo no estaba dentro de las posibilidades”.

Aspira al máximo © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

5. No puedes comprar la determinación

“He bailado en muchos países y he encontrado bailarines que no paran de trabajar. Tienes lugares ricos como China, Japón, Los Ángeles, Rusia, etc. Y países como Kazajistán que no son tan ricos. Allí no tienen dinero, 5G, YouTube, Instagram o talleres y estudios de baile en los que poder aprender 24 horas al día. Pero los bailarines en Kazajistán son puro fuego. No paran de trabajar. Intentan aprender sin parar, inventan movimientos, y hacen que la escena no cese de evolucionar. Admiro a esos países ”.

“ Aquí en Suiza se busca el camino fácil. Si ven que un estilo de baile es muy difícil o técnico, se rinden . No tienen la concentración o la mentalidad apropiada para trabajar, entrenar y aprender”.

6. Conoce los estilos del street dance

“Si observas el baile urbano en 2021, verás que el popping ha crecido y ha influenciado a todos los estilos. Puedes ver elementos de tutting , robot, waving y popping. Esto es fantástico porque siempre he pensado que el popping es la base. Popping y locking son los primeros estilos que aparecen en la historia del street dance ”.

Las bases del Popping ayudan también en otros estilos © Poppin C dances during a photoshoot in Lausanne, on Februaty 24, 2020

7. La escena del popping está creciendo, pero no es fácil ser famoso

“El breaking es apreciado en todo el mundo, es un baile realmente espectacular. Cuando actúan los B-Boys y B-Girls, el público, los artistas, los raperos, los patrocinadores, todos piensan: ‘Joder, ¡esto es muy atlético! Es todo un espectáculo!’. Para mí el popping es algo difícil y técnico, pero aquellos que no saben y lo ven por primera vez, como hacemos que parezca fácil, la respuesta de la gente es: ‘Vale, está haciendo el robot, está saludando, yo también puedo hacer eso’. Así que no es fácil alcanzar la fama. No tengas prisa, no quieras llegar a la cima con demasiada rapidez y mantente concentrado en los objetivos ”.

8. Deja libre tu mente y lo demás vendrá solo

“En lo que se refiere al entrenamiento, debes concentrarte en lo que quieres mejorar, trabaja duro, sé disciplinado y no comas porquerías ”.

“ Lo complicado es encontrar tu estilo . El popping es algo libre, debes dejar que tu mente se expanda. Creo que a veces las nuevas generaciones dejan de experimentar y crear nuevos movimientos. Así no se alcanza la grandeza”.

“Cuando empiezas con el popping te pareces a los demás. Al principio me dediqué a ver un montón de vídeos. Me inspiré en gente de Asia, de Los Ángeles y de otros lugares. Luego practiqué, practiqué y practiqué”.

“En mis comienzos tenía un estilo que no era claro. Mi popping era como un borrador. Una vez que empecé a seguir mis sentimientos, a sentirme cómodo con quien era, entonces fue cuando mi estilo explotó . Empecé a jugar con mi baile, a hacer mis propias variaciones de los movimientos”.

Deja libre tu mente y lo demás vendrá solo © Little Shao/Red Bull Content Pool

9. Es mejor perder una batalla siendo tú mismo que otro

“Como popper es importante saber que no le vas a gustar a todo el mundo. Una batalla es una cosa complicada. Los jueces cambian, el ambiente cambia, la música y el DJ cambian. A veces no les gustas a los jueces y tampoco al público, o no captan tu estilo pero no es algo personal. No intentes repetir lo que ya se ha hecho en la escena del popping. No intentes imitar a otra personalidad ”.

“ Lo más importante en una batalla es ser tú mismo y hacer lo que te gusta . Así vas a ganar siempre. Si pierdes cuando ni siquiera has sido tú mismo… esa es una gran derrota…”.

10. No te obsesiones con la técnica

“ A veces la nueva generación se centra demasiado en la técnica y los movimientos. Hay poppers que son como máquinas. Matan el ritmo porque estudian y memorizan los ritmos. Pero no me malinterpretes, respeto mucho a ese tipo de poppers”.

“Hace poco en una batalla en la que participé, el DJ pinchó un track que el otro popper al que me enfrentaba no conocía. Este tipo es uno de los mejores poppers, su habilidad es una locura, pero bailó sin sentimiento. No fue capaz de mostrar de lo que es capaz y perdió”.