El último baile en Barcelona: Tu guía para las Premier Padel Finals 2025

¡La última parada de la temporada de Premier Padel ya está aquí! Las Finales de Barcelona, que se celebran en el legendario Palau Sant Jordi del 11 al 14 de diciembre, reúnen a las ocho mejores parejas masculinas y femeninas del ranking del circuito. No se trata sólo de un torneo: es la culminación de un año de intensa competición, historias y cambios en las parejas, lo que lo convierte en un acontecimiento imprescindible para todos los implicados.

01 Todos los caminos conducen a Barcelona

Barcelona acoge el espectacular final de temporada de Premier Padel © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Barcelona marcará el épico final de una extraordinaria temporada de 23 eventos con torneos en cuatro continentes. Olvídate de los octavos de final. Las Finales del Tour son un club exclusivo. Sólo los 16 mejores jugadores de la clasificación masculina y femenina (que forman las ocho mejores parejas) se clasifican para este evento. Con un formato de eliminatoria directa a partir de cuartos de final, no hay segundas oportunidades. Gana tres partidos y serás coronado campeón. Pierde una vez y se acabó la temporada.

Para la mayoría de los jugadores y aficionados, éste será el evento más importante del año, sobre todo porque los dúos de larga duración jugarán su último partido juntos y las jóvenes estrellas harán su primera aparición en las Finales. Con 1.500 puntos en juego para los ganadores, esta batalla final tiene lugar en uno de los hogares mundiales más emblemáticos del pádel.

Aquí tienes un desglose de cómo se está perfilando cada pareja antes del evento más decisivo de la temporada 2025.

02 Cuadro masculino - Los cuatro primeros cabezas de serie

El circuito masculino de este año ha sido una carrera de dos caballos por el puesto número uno, pero las Finales de Barcelona introducen el caos en la ecuación. He aquí cómo llegan los cuatro primeros a España.

1. Agustín Tapia y Arturo Coello

Arturo Coello y Agustin Tapia celebran © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Tapia y Coello han sido el equipo más destacado de 2025, dominando tanto las pruebas Majors (tres títulos en cuatro pruebas Major), como las pruebas P1 (seis títulos) y las pruebas P2 (tres trofeos). Sus recursos y potencia de fuego casi ilimitados han sido demasiado para la mayoría de las parejas del circuito. Coello domina la red con un alcance inigualable y un potente remate. Al mismo tiempo, Tapia crea magia desde el fondo de la pista con su talento y visión de juego. Esta temporada, rara vez se han mostrado vulnerables.

Sin embargo, algunos bajones de forma durante la temporada dejan entrever posibles fisuras, especialmente cuando los rivales les empujan a peloteos más largos y lentos en los que no pueden controlar tanto el tempo. Aun así, llegan a Barcelona como favoritas y tienen el número uno de la clasificación en el bolsillo de cara a la temporada 2026, independientemente de su resultado en este torneo. Su primer partido, contra los ocho cabezas de serie Javi Leal - Lucas Bergamini, será probablemente una oportunidad para marcar el tono de la semana. Si están afilados desde el principio, será muy difícil pararles.

2. Alejandro Galán y Federico Chingotto

Galán y Chingotto se consolidan como la segunda pareja del ranking © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Desde que se unieron a principios de 2024, "Chingalán" ha formado una de las parejas más completas del pádel. Su éxito radica en el contraste: Chingotto es preciso e incansable, nunca regala puntos, mientras que Galán es extremadamente versátil, agresivo y rápido en el golpeo. Este año han ganado siete títulos de la Premier Padel, además de la Copa del Mundo por Parejas de la FIP en Kuwait.

Las condiciones de la pista y la velocidad en Barcelona influirán en su ritmo y en lo bien que puedan contrarrestar a otras parejas. Aun así, su comprensión de la dinámica del partido y su capacidad para absorber la presión siempre les llevan lejos. Debutarán contra los séptimos cabezas de serie, Momo González y Fran Guerrero, que juegan un estilo mucho más imprevisible, lo que significa que "Ale" y "Fede" tendrán que estar concentrados desde la primera bola.

3. Juan Lebrón y Leo Augsburger

Juan Lebrón Chincoa machacándola © Ayman Aref / NurPhoto via Getty Images

Esta pareja, formada recientemente tras el P1 de Dubai a mediados de noviembre, se basa en la potencia y la personalidad. El Lobo" Lebrón , ex número uno del mundo, aporta intensidad y agresividad a cada punto, y Augsburger se ha convertido en uno de los jóvenes golpeadores más peligrosos de este deporte. Llegaron a semifinales en su único torneo juntos, dando muestras de un equipo que empieza a creer en su potencial.

Cuando tienen confianza, pueden dominar con un ataque explosivo, pero su mayor debilidad es el control; si pierden ventajas tempranas o se frustran, su juego puede desmoronarse rápidamente. Necesitarán bloquearse para su choque de cuartos de final contra los quintos cabezas de serie, Franco Stupaczuk - Martín Di Nenno, sus antiguos compañeros respectivos, conocidos por forzar los errores y castigar el juego flojo.

4. Coki Nieto y Mike Yanguas

Coki Nieto renueva su asociación con Mike Yanguas © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Puede que Nieto y Yanguas no hayan ganado ningún título esta temporada, pero se han ganado la reputación de ser uno de los equipos más difíciles de doblegar. Su juego se basa en una defensa implacable y en la consistencia física. Yanguas es uno de los mejores en la red, utilizando su altura y sincronización para cerrar espacios, mientras que Nieto es una máquina de cubrir la pista que convierte la defensa en ataque con facilidad.

Suelen hacer que los partidos sean largos e incómodos para los equipos más llamativos, y eso podría ser clave contra sus primeros rivales, los sextos cabezas de serie Paquito Navarro - Jon Sanz. Si el partido se convierte en una batalla física, Nieto y Yanguas estarán en su elemento.

03 Cabezas de serie masculinos 5-8 - Listos para agitar las cosas

5. Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno

Martín Di Nenno intentará dar la vuelta a la clasificación © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Al igual que Lebrón - Augsburger, los "Superpibes" unieron sus fuerzas tras el P1 de Dubai, alcanzando los cuartos de final en el Major de México, su único torneo reciente juntos hasta la fecha (Di Nenno y "Stupa" fueron compañeros de equipo en sus etapas junior, así como en 2023 y 2024).

Su química y su experiencia en finales les convierten en una seria amenaza en cualquier sorteo. Saben cómo controlar los puntos, sobre todo cuando más hay en juego, y son maestras en forzar al rival a situaciones incómodas. Barcelona podría ser el escenario perfecto para que recuerden al mundo del pádel por qué una vez se les consideró imbatibles.

6. Paquito Navarro y Jon Sanz

Jon Sanz es conocido por su estilo y velocidad © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Este dúo ha sido una de las historias más entretenidas de la temporada. Todos sus partidos parecen asuntos de todo o nada. Navarro, favorito de los aficionados por su energía contagiosa y sus ruidosas celebraciones, formó equipo con el poco ortodoxo e impredecible zurdo Jon Sanz, conocido por su estilo de juego de alto riesgo y alta recompensa.

Cuando actúan, practican un pádel rápido y salvaje, que pone al público de su parte como pocos. Pero su talón de Aquiles es la inconsistencia; si no se asientan pronto, los partidos pueden escapárseles rápidamente. Contra los firmes Nieto y Yanguas en cuartos de final, necesitarán un plan de juego brillante, no sólo momentos destacados.

7. Momo González y Fran Guerrero

González y Guerrero, una de las combinaciones más recientes entre los ocho primeros, se han labrado un sólido currículum esta temporada con sus participaciones en cuartos de final y semifinales. Momo aporta estilo y elegancia en el lado derecho, mientras que el joven Guerrero, a sus 22 años, añade un notable control desde el lado derecho de la pista. González y Guerrero no dominan a sus rivales, pero su inteligente colocación y selección de tiro los convierten en un auténtico desafío, especialmente para los equipos que confían demasiado en la velocidad. Se enfrentan a un primer partido difícil contra Galán - Chingotto, pero les gustarán sus posibilidades si pueden mantener el partido igualado.

8. Javier Leal y Lucas Bergamini

La última pareja en clasificarse, Leal y Bergamini no tienen nada que perder, y eso les convierte en una amenaza incluso para los cabezas de serie más altos. Leal, uno de los jugadores más apasionados del cuadro, aporta un smash excepcionalmente potente, mientras que Bergamini, un defensor implacable, añade estructura e inteligencia táctica. Han tenido problemas contra los cabezas de serie a lo largo del año, pero su empuje a finales de temporada mostró una mejora real. Enfrentados a Tapia y Coello en la primera ronda, tendrán que jugar al pádel sin miedo y aprovechar sus oportunidades desde el principio.

04 Cuadro femenino - Las cuatro primeras cabezas de serie

Al igual que en la competición masculina, las dos primeras cabezas de serie han sido las protagonistas de la batalla por la gloria en el cuadro femenino. Sin embargo, el campo está muy abierto, con tres campeonas diferentes en los últimos cinco torneos. Éstas son las favoritas para llevarse a casa el trofeo más preciado del año.

1. Gemma Triay y Delfina Brea

Gemma Triay y Delfina Brea son la nueva pareja número 1 del mundo © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Triay y Brea se han convertido en una de las fuerzas más dominantes del lado femenino. Desde que formaron equipo al principio de la temporada, han desarrollado una fuerte conexión, en la que Brea prepara los puntos y Triay los finaliza en la red.

Han ganado nueve títulos en 2025, una hazaña increíble que les ha permitido superar a las antiguas cabezas de serie Ariana Sánchez - Paula Josemaría en lo más alto de la clasificación. La inteligencia de Brea desde el backcourt permite a Triay mantener la agresividad, y su capacidad para adaptarse a diferentes tempos las hace difíciles de desbaratar. Empezarán contra Marina Guinart y Verónica Virseda, octavas cabezas de serie. Esta pareja defiende bien, pero puede tener problemas para manejar la variedad de las cabezas de serie.

2. Ariana Sánchez y Paula Josemaría

Sánchez y Josemaría consiguieron su 10º trofeo de 2024 en las Finales © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Con 'Ari' y 'Paulita' anunciando oficialmente el final de su icónica aventura juntas, este torneo marca el final de una de las parejas más exitosas del pádel femenino reciente. Sánchez y Josemaría empezaron a jugar juntas en 2021. En 2023, 2024 y la mayor parte de 2025, estuvieron en lo más alto del ranking de la Premier Padel, ganando seis títulos de la Premier Padel sólo este año.

Su química es natural; anticipan los movimientos de los rivales y de los demás y se recuperan mejor que casi nadie. Pero las emociones estarán a flor de piel en Barcelona, y eso podría alimentar un último empujón o distraerlas de su agudeza habitual. Se enfrentan a Alejandra Salazar - Martina Calvo, séptimas cabezas de serie, un equipo sin nada que perder y con todo por demostrar.

3. Bea González y Claudia Fernández

Bea González persigue la bola en el OOREDOO Qatar Major © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Una de las parejas más frescas y emocionantes del cuadro, González - Fernández han aportado juventud, energía y una gran potencia de fuego al circuito. El atletismo y la pegada de González marcan la pauta, mientras que Fernández juega con una madurez notable para su edad (19 años). Han ganado cinco títulos esta temporada, derrotando a los cabezas de serie Triay - Brea en las cuatro finales que han jugado contra ellos.

Su reto es la regularidad: cuando su juego decae, puede hacerlo rápidamente, sobre todo contra equipos más experimentados. En su partido de cuartos de final contra Alejandra Alonso - Claudia Jensen, sextas cabezas de serie, otro dúo joven e intrépido, la batalla podría decidirse por quién controla mejor los nervios.

4. Sofía Araújo y Andrea Ustero

Sofía Araujo y Andrea Ustero Prieto ganan el Bordeaux Premier Padel P2 2025 © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Este dúo luso-español no ha dejado de ascender. Araújo, con su poderosa presencia en la banda izquierda, aporta experiencia y garra. En cambio, Ustero, de 17 años, con su variedad de disparo y su zurda mágica, es una pesadilla contra la que jugar. Campeona de la P2 de Burdeos a principios de julio, sus puntos fuertes residen en los ángulos, los cambios de ritmo y la colocación inteligente.

Con menos presión que las tres primeras cabezas de serie, podría convertirse en un tapado de este torneo. Su partido inaugural contra las quintas cabezas de serie Marta Ortega - Tamara Icardo, dos veteranas con experiencia en torneos importantes, demostrará realmente cómo manejan la presión en el mayor escenario.

05 Cabezas de serie femeninas 5-8 - No favoritas con potencial para dar la sorpresa

Marta Ortega y su compañera, Tamara Icardo, tienen una posibilidad remota © Premier Padel / Red Bull Content Pool

5. Marta Ortega y Tamara Icardo

Ambas jugadoras llevan mucho tiempo entre las 10 mejores y juntas han formado una sólida pareja. Defienden bien y juegan al pádel con inteligencia, pero les ha faltado el filo ofensivo y el toque decisivo en los momentos clave para dominar a las mejores parejas. Aun así, su experiencia en los momentos importantes podría darles ventaja contra los equipos más nuevos.

6. Alejandra Alonso y Claudia Jensen

Joven, atrevida y agresiva, esta pareja parece jugar siempre sin nada que perder. La creatividad de Jensen y la agresividad de Alonso pueden poner en apuros incluso a las mejores. Han dado varias sorpresas esta temporada y tendrán muchas posibilidades contra Bea González-Claudia Fernández, sobre todo si el partido se alarga y se hace más difícil de predecir.

7. Alejandra Salazar y Martina Calvo

Este equipo, ya con una final a sus espaldas en el Newgiza P2 que no pudieron ganar contra Sánchez - Josemaría, es una mezcla de pasado y futuro. Salazar, uno de los mejores jugadores de la historia, aporta años de experiencia en la élite, mientras que Calvo, de sólo 17 años, es una de las promesas más firmes del circuito. En Barcelona, el liderazgo de Salazar será clave contra Sánchez - Josemaría, cabeza de serie, en lo que podría ser un partido de cuartos de final muy emocionante.

8. Verónica Virseda y Marina Guinart

Trabajadoras y disciplinadas, Virseda y Guinart no tienen la potencia de fuego de las cabezas de serie, pero no son fáciles de batir. Luchan por cada punto y podrían hacer trabajar más de lo esperado a las cabezas de serie Triay y Brea en la primera ronda.

06 Qué esperar en Barcelona

Barcelona terminará la temporada por todo lo alto © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Las Finales Premier Padel Barcelona son el mayor escenario de la temporada. La pista arderá con las estrellas más brillantes de este deporte, el recinto será ruidoso y los jugadores lo dejarán todo en la pista.

En el lado masculino, Tapia-Coello son el equipo a batir, pero parejas como Galán-Chingotto y Lebrón-Augsburger intentarán darle la vuelta al guión.

En el lado femenino, todas las miradas están puestas en Ari y Paula, que esperan poner fin a su legendaria asociación con un último título, pero Triay - Brea tienen la forma y la confianza necesarias para acabar con ese sueño.

Sea cual sea el resultado, se espera drama, emoción y pádel de primera clase desde la primera bola hasta el último punto para una conclusión poética de la temporada 2025 de Premier Padel.

07 Cómo ver las Finales Premier Padel Barcelona

Puedes seguir toda la acción desde los cuartos de final hasta los partidos decisivos de la final en directo a través de Red Bull TV .