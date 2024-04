Baron: ''Nunca me había sentido del todo valorado''

El pasado sábado 27 de abril tuvimos la primera regional, que daba el pistoletazo de salida a la temporada de Red Bull Batalla en España.

Baron se alzó como campeón regional por primera vez, y volverá a estar en una Final Nacional como nos tiene acostumbrados. El podio lo completará Fabiuki y Mike Shinobi que debutarán por primera vez en una nacional: más especial aún para este último, que lo hará en su primer año de competición.

A la espera de lo que ocurra en las siguientes regionales:

Para conocer al completo la lista de clasificados, ya conocemos a seis de los participantes de la Final Nacional de esta edición:

No hemos querido perder la ocasión y hemos conversado minutos más tarde de alzarse con el oro de la Ciudad Condal con el mallorquín Baron, que se mostraba muy ilusionado con el triunfo.

Barón, campeón de la Regional de Barcelona de Red Bull Batalla 2024 © Gianfranco Tripodo

Debutaste en Red Bull Batalla en 2015 en tu ciudad, Mallorca. Tras nueve años, te alzas como campeón regional en Barcelona, tras clasificarte en más de una ocasión a la nacional. ¿Qué sientes ahora mismo?

Una locura, la verdad. A lo largo de mi carrera se ha hablado de tongos y veredictos polémicos en mi contra. No se si será verdad, al final el freestyle es subjetivo, pero nunca me había sentido del todo valorado hasta hoy, que me he sentido más valorado que nunca. He venido a disfrutar y estoy súper contento por lo conseguido. El día del año más feliz.

¿Cómo llevas esas decisiones polémicas que comentas?

Llevo muchos años rapeando y no hay un segundo mío como víctima porque mi mayor enemigo soy yo mismo, e independientemente de que haya un resultado injusto hacia mi, pese a que en algunas ocasiones lo he llevado peor que otras, si me he sentido bien con mi rendimiento, no me he ido triste.

¿Qué ha cambiado en tu forma de entender el freestyle durante todos estos años?

Por regla general, cuando estás en una batalla te dejas llevar por el fragor y entras a ella de lleno. Este año ha sido el único que he pensado que no iba a cambiar mi forma de rapear en función del rival que me tocase. Independientemente de él, yo iba a rapear como yo rapeo.

Por lo visto ha funcionado, y seguirá así.

¿Cuál ha sido la batalla más difícil del día?

No se cual ha sido la batalla más difícil del día, la verdad. Independientemente de que estuviera con mayor o menor diferencia, o fuera verdad o no, siempre me he visto algo superior en todas.

Por darte una respuesta, la que más me ha gustado ha sido contra Fabiuki. Me lo he gozado. Es súper amigo mío, me encanta como rapea, tiene picks monstruosos, y pese a que somos diferentes, tenemos cosas en común que ha hecho que saquemos lo mejor el uno del otro.

Podio de la regional de Barcelona 2024 © Red Bull Batalla

¿Cuál es tu arma más fuerte?

Me considero un popurrí de cosas. Si tuviera que decir algo, que no suelo tener relleno. Las frases pueden ser mejores o peores, pero van enlazadas y tienen coherencia entre sí. Y el rapeo. Intento rapear mejor cada vez.

¿Y qué expectativas tienes de cara a la nacional?

Ser el que mejor rapee de ahí. Que alguien vea la nacional y diga: ''Baron es el que mejor ha rapeado''.

No me quita el sueño ganar, pero si soy el que mejor rapee, debería ser el que ganase.

