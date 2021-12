Battlefield 2042: 10 cosas a las que debes prestar atención

EA y DICE han logrado una vez más revivir batallas épicas en nuestras pantallas con Battlefield 2042. En un juego tan extenso, a menudo no es fácil estar al tanto de todas las mecánicas y posibilidades. Para ayudarte a empezar, hemos reunido aquí 10 consejos.

En cuanto a las armas, podemos recomendar la PBX-45. La SMG sigue siendo bastante precisa incluso con fuego continuo y apenas tiene desventajas en términos de alcance en comparación con los Rifles de Asalto, que actualmente no son la primera opción. Si te gusta jugar con rifles de francotirador, podrías divertirte con el SWS-10, pero ten cuidado con la considerable caída de bala en distancias largas. Desgraciadamente, se tarda un tiempo en conseguir el DXR-1. Así que consigue pronto las mejoras adecuadas para el arma. El siguiente consejo puede ayudar en este caso.

También puedes jugar en solitario o en cooperativo contra rivales controlados por el ordenador. No solo es una buena manera de familiarizarse con la mecánica, los mapas y las armas, sino también de conseguir muchos puntos de experiencia y desbloquear mejoras para tus armas. Nota: Hay un límite de XP para este modo de juego.

En los ajustes encontrarás la opción de lanzar granadas más rápido. De este modo, no tienes que seleccionar las granadas para poder lanzarlas, sino que puedes enviar directamente saludos explosivos en dirección a tus enemigos. Esto no solo es práctico, sino que también te ahorra tiempo, que puedes necesitar en los estresantes combates. Pero cuidado: Tus granadas también pueden ser lanzadas hacia atrás.

No hay nada mejor en Battlefield que estar en el chat de voz con todo un escuadrón y marchar por el campo de batalla coordinadamente. Ya sea en un tanque o a pie, siempre se puede lograr más como equipo que solo. Incluso si juegas en solitario, intenta estar siempre en contacto con tu batallón: Esto suele ahorrarte muchas carreras y además puedes apoyarles directamente, ya sea con botiquines, munición o con tu potencia de fuego.

Para obtener ventaja al principio de una partida de Conquista, debes coger un vehículo terrestre o volador y tomar los primeros puntos directamente. Esto no solo te da un montón de XP gratis al principio, sino que también podría marcar la pauta de toda la partida si los frentes se endurecen y ya estás al frente. Los helicópteros pueden planear directamente sobre la bandera en los rascacielos, y los vehículos pueden utilizarse para recoger a algunos compañeros en el camino.

