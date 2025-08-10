Battlefield 6 multijugador: Avance del nuevo shooter online

Battlefield 6 está listo para conquistar el trono de los shooter. El nuevo multijugador saldrá a la venta el 10 de octubre de 2025. Asistimos a un evento previo en Berlín y pudimos jugar al título durante cuatro horas. Descubre qué contiene el nuevo Battlefield.

01 Battlefield 6: de vuelta a los orígenes

La buena noticia para empezar: Battlefield 6 por fin vuelve a sentirse como un Battlefield clásico. Ya sabes cuál. El viejo y buen Battlefield. Cuando todo era intenso, realista y con los pies en la tierra.

Battlefield 6 © Electronic Arts

El equipo de desarrollo tomó Battlefield 3 y 4 como modelo y se basó en la jugabilidad de los clásicos del género. El resultado es una experiencia multijugador moderna, gráficamente impresionante e increíblemente intensa, al mejor estilo Battlefield.

¿Qué significa esto? Hay explosiones a tu alrededor, helicópteros sobrevolando, tanques cruzando las calles y edificios derrumbándose. ¿Te parece divertido?

02 Battlefield 6, jugado

Se necesitan menos de dos minutos de juego para experimentar la clásica experiencia de Battlefield. El nuevo shooter multijugador se basa en las raíces de la serie y se siente igual que antes, lo cual es absolutamente positivo. Sin embargo, los detalles se han mejorado y modernizado de forma sensata.

Battlefield 6 sienta realmente bien © Electronic Arts

En el juego te esperan las clases típicas: Asalto es un soldado de primera línea; Ingeniero es la mejor opción si quieres derribar vehículos o aviones enemigos; Soporte apoya al equipo con defensas y suministros de munición y Reconocimiento es el clásico francotirador a distancia.

64 jugadores compiten entre sí en los modos de juego clásicos en dos equipos que, como es típico en Battlefield, se dividen en escuadrones de 4 jugadores cada uno.

Pero antes de entrar en combate, tienes que crear tu propio personaje en el editor de clases. La característica especial: Las armas, los objetos y los artilugios pueden cambiarse libremente entre las clases, pero cada una de ellas tiene su arma característica con la que son especialmente fuertes.

Mientras que Asalto, por ejemplo, destaca principalmente con rifles de asalto, también puedes equipar a esta clase con un francotirador. O una ametralladora ligera. Lo que no se puede cambiar, sin embargo, son las habilidades y gadgets exclusivos de cada clase.

Por ejemplo, Apoyo lleva consigo un desfibrilador que puede utilizarse para reanimar inmediatamente a otros jugadores y distribuye suministros de munición, mientras que sólo el Ingeniero tiene acceso a lanzacohetes y puede reparar los vehículos del equipo.

Sin embargo, todas las clases pueden revivir, aunque Apoyo lo hace más rápido. La nueva función de sacar a los compañeros caídos de la línea de fuego y revivirlos a cubierto es especialmente interesante.

El sistema es atractivo y te da la oportunidad de jugar con una clase que puede que no te atrajera por la elección de armas, pero sí por sus habilidades.

03 La personalización lo es todo

Las opciones de personalización de Battlefield 6 no acaban aquí. También puedes hacer una serie de ajustes en la selección de tus armas y cambiar cada una de ellas.

Batallas masivas en Battlefield 6 © Electronic Arts

Miras, cargadores, empuñaduras, silenciadores y cañones son solo algunas de las opciones que tienes a tu disposición. Pero ten cuidado: todos los cambios repercuten en valores como la precisión, el daño o la cadencia de fuego. No obstante, si no estás seguro, puedes probar fácilmente los cambios en el campo de tiro.

Las descripciones de los distintos ajustes merecen un gran elogio, ya que explican exactamente qué efectos tiene cada accesorio sobre los objetos. Esto hará las delicias de los principiantes. En general, Battlefield 6 hace todo lo posible para que cada jugador pueda jugar exactamente con la configuración que prefiera. Y eso es muy divertido.

04 Intensos combates en el multijugador de Battlefield 6

Los combates en Battlefield son intensos. Siempre lo han sido. Pero en Battlefield 6 aún más. Esto se debe principalmente al hecho de que el equipo de desarrollo ha hecho los 9 mapas aún más densos, lo que minimiza significativamente los periodos de descanso.

Las distancias a pie entre los objetivos de las misiones en los mapas grandes de Conquista o Rush son tan cortas que puede esperarte una batalla casi en cada esquina. Como resultado, cada partida de nuestro evento de prueba culminó en un subidón de adrenalina sin igual. Sin saber nunca si un tanque nos espera detrás de la casa de enfrente o con qué rapidez aterrizarán los enemigos en A desde el punto E.

Las partidas intensas están garantizadas en Battlefield 6 © Electronic Arts

De ello también se encarga la nueva función de destrucción táctica, que permite reducir a escombros incluso edificios de varias plantas en cuestión de segundos. El componente táctico permite incluso derribar paredes o plantas individuales, aunque no se podía destruir toda la arquitectura del nivel, al menos en la versión preliminar.

Lo que sí era posible es atravesar paredes, de forma similar a Rainbow Six: Siege, que luego pueden usarse como cobertura. Especialmente en combinación con la nueva opción de asomarse por las esquinas, todo un acierto. Sobre todo porque Battlefield 6 escenifica de forma impresionante esta destrucción con impresionantes efectos especiales.

05 Mapas variados

Afortunadamente, no sólo las clases, sino también los mapas son muy variados. Uno de los mapas, llamado Liberation Peak, está situado en las montañas de Tayikistán y combina muchas zonas abiertas con densas formaciones montañosas, que en el mejor de los casos sólo ofrecen un poco de cobertura.

Las calles de El Cairo son una historia completamente distinta, donde las partidas están dominadas por intensas batallas urbanas. Esto ya abre el apetito para el juego final, que también te llevará a Brooklyn o Gibraltar.

06 Técnicamente impresionante

En general, Battlefield 6 tiene un aspecto absolutamente impresionante y se ejecuta tan suave como la mantequilla incluso cuando la acción está sucediendo en la pantalla. Incluso en la configuración de gráficos "Auto", que ajusta dinámicamente el nivel de detalle, el título conjura una increíble tormenta de efectos en la pantalla.

Los detallados mapas y los impresionantes efectos especiales, como el humo, los rayos de sol o las piezas que salen volando de los vehículos, realzan visualmente el intenso conjunto desde el punto de vista del juego.

La banda sonora también es impresionante, ya que Battlefield 6 cuenta con efectos de sonido brutales y ricos sonidos de armas que crean una atmósfera increíblemente intensa.

Battlefield 6 hace muchas cosas bien y es el nuevo comienzo para la legendaria serie de culto que los fans estaban esperando. La jugabilidad clásica se combina con ideas frescas e innovaciones acertadas. El concepto funciona. Por tanto, cuando salga a la venta el 10 de octubre, nos espera un auténtico acontecimiento en el mundo de los videojuegos.