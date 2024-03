Conoce a Bea González, la prometedora estrella del pádel mundial

Beatriz "Bea" González es una de las jugadoras a seguir en el popularísimo deporte del pádel . Y puedes verla en acción durante la temporada del Premier Padel , retransmitidos en directo a través de Red Bull TV a partir de los cuartos de final de cada una de las paradas del circuito.

Sigue leyendo para saberlo todo sobre Bea: su formación deportiva, sus aficiones favoritas y cómo se labró un nombre de privilegio en el pádel mundial.

01 ¿Quién es Bea González?

En el corazón de Málaga, Bea González se embarcó en un viaje que la llevó desde las pistas locales del Club de Pádel Miraflores en El Palo, su barrio, hasta los escenarios mundiales del Premier Tour . Nacida en una familia con un profundo amor por el deporte, el destino de Bea parecía entrelazado con el atletismo desde el principio. Su abuelo, Antonio González "Chuzo", una figura venerada del fútbol que jugó en la selección española en los años 60, y la pasión de su padre por el pádel sentaron las bases de lo que estaba por venir. Bea, que empezó a jugar al pádel "como hobby" sin ningún objetivo concreto de convertirse en profesional, encarna el espíritu enérgico y la determinación de su ciudad natal.

02 Sus primeros pasos en el pádel

La introducción de Bea en el pádel se produjo de forma natural, influida por la implicación de su padre en este deporte. "Me quedaba a ver jugar a mi padre con sus amigos y me unía a ellos cuando terminaban", dice. "Tener un club de pádel cerca de casa era muy importante. Mi madre me apuntó a clases y mi entrenador pronto le dijo que tenía un don". La raqueta se sintió bien en sus manos desde el momento en que la cogió y empezó a competir, desencadenando una historia de amor con el pádel que definiría su futuro. "Mis padres me dijeron que fuera prudente, advirtiéndome que perdería muchos partidos en los primeros torneos porque nunca había competido", cuenta. "Pues bien, desde aquel día, no perdimos ni un solo partido en cuatro años. Ganábamos a todo el mundo con ocho años. Fue súper divertido".

González celebra un punto en Riad © Premier Padel / Red Bull Content Pool

03 "Si no hubiera tenido resultados, sé que habría dejado de competir".

Bea, que se licenció en Ciencias del Deporte, siempre fue una buena estudiante, capaz de compaginar con éxito los estudios con los torneos de pádel junior y profesional. "Los últimos años de estudio fueron especialmente duros", dice. "Cuando tienes 16 ó 17 años, te cuestionas lo que estás haciendo y todas las cosas que estás sacrificando. Por suerte, tuve buenos resultados y recompensas desde muy joven. Si no hubiera tenido resultados, sé que habría dejado de competir. Sacrificas mucho, y si no ves resultados, no merece la pena". Esta capacidad de sacrificio y de llenar sus días de productividad resultaría más tarde esencial en el éxito profesional de Bea. "Tener tantas cosas que hacer y tantas responsabilidades ahora me hace querer hacer algo en todo momento y aprovechar al máximo cada día", añade.



04 Entrando en la escena profesional

La transición de aficionada apasionada a jugadora profesional fue un momento crucial para Bea. La decisión de dedicarse profesionalmente al pádel se vio reforzada por sus primeros éxitos y el apoyo de su familia, que la encaminaron hacia la grandeza. Apodada "La Perla de El Palo", Bea iba camino de brillar bajo las luces más brillantes.

Con sólo 14 años -todavía ostenta el récord de debut profesional más joven de la historia del pádel- despertó el interés de la ocho veces campeona del mundo Paula Eyheraguibel , quien, a través de la leyenda del pádel Carolina Navarro (referente de Bea como jugadora y figura, que enseguida se percató del talento de Bea) le pidió que formaran equipo en su camino hacia el profesionalismo. "Ella fue quien me dio ese impulso y esa ventaja", dice. "A los 14 años, no tenía ni idea de cómo se comporta un profesional, y ella me lo enseñó". Juntas, la campeona Eyheraguibel (42 años entonces) y la niña Bea (14) formaban un equipo dominante.

Bea González y su incontrolable afición de batir récords © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

05 La ganadora más joven de la historia del pádel

El nombre de Bea González no sólo es sinónimo de talento prodigioso, sino también de logros que baten récords. Al principio de su carrera, ganó el Campeonato de España Sub-18 y el Campeonato del Mundo. Empezó a tener un impacto considerable en el escenario del pádel de élite en 2018, junto a la veterana jugadora Cata Tenorio . "Era una número uno, y me enseñó muchas cosas no sólo en la pista, sino también fuera de ella", dice Bea.

Su rápido ascenso a la grandeza se aceleró cuando Martita Ortega , entonces la jugadora número uno del mundo, llamó a una Bea de 18 años para que jugara con ella. En 2020, González se convirtió en la jugadora más joven de la historia en ganar un torneo del World Padel Tour con sólo 18 años.



Bea también ostenta los récords de jugadora más joven en debutar profesionalmente , alcanzar los cuartos de final, las semifinales y la final del World Padel Tour. Bea y Martita ganaron cuatro torneos más juntas entre 2020 y 2022, y se convirtieron rápidamente en la pareja más conocida de World Padel Tour.

En 2022, Bea se proclamó campeona del mundo con la selección española tras derrotar a Argentina en la final. Tras su etapa con Marta Ortega, Bea alternó varias compañeras de equipo, entre ellas Delfina Brea , con la que entabló una gran amistad y a la que volvió a unirse más tarde, así como Paula Josemaría, Lucía Sainz y Martita Ortega en una segunda etapa.

En 2023, Bea unió fuerzas con Delfina 'Delfi' Brea y registró su año más exitoso hasta la fecha, ganando cinco títulos del World Padel Tour y dos de la Premier Padel. Se convirtió en la jugadora más joven en ganar los torneos World Padel Tour Master y Master Final , todo ello junto a Delfina. "Con Delfi tengo la suerte de que es mi mejor amiga", dice Bea. "Si no estoy pasando por un buen momento, con sólo mirarme, sin decir nada, ella me apoya".

Delfina Brea y Bea González en la pista © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

06 ¿Qué la convierte en una amenaza en la pista de pádel?

El estilo de juego atrevido, ofensivo y llamativo de Bea es principalmente lo que la diferencia de otras jugadoras. Muestra una notable combinación de potencia, toque y precisión que, junto con un instinto competitivo muy fuerte y la capacidad de levantarse cuando más se necesita, la convierten en una fuerza a tener en cuenta y en una de las principales figuras del pádel.

"Me describiría como una jugadora muy física que se mueve todo el tiempo, en realidad, demasiado a veces", dice. "Incluso me dicen que gasto más energía de la necesaria. Soy una jugadora ofensiva y competitiva, y siempre me gusta estar en la red para dictar el resultado de los puntos".



Pero el carisma de Bea va más allá de su talento en la pista. Su espontaneidad y humildad la convierten en una de las figuras más queridas del mundo del pádel . Bea desprende la ilusión, la alegría y la pasión de una niña por el pádel y por todo lo que hace. Se la oyó gritar alegremente "¡vacaciones, vacaciones!" mientras abrazaba a Delfi Brea justo después de ganar el World Padel Tour Barcelona Master Final 2023, el último partido del año, que culminó una temporada espectacular para ellas.

07 ¿Cuáles son sus aficiones?

Fuera de la pista, la vida de Bea es tan rica y variada como su carrera. Residente en Madrid desde hace unos años, aprecia sus raíces malagueñas y regresa a menudo a El Palo, donde comenzó su andadura.

El amor de Bea por el deporte va más allá del pádel; es una ávida aficionada al fútbol, con un lugar especial en su corazón para los equipos de su ciudad natal, el Málaga CF y el FC Barcelona. Admira a los iconos de los deportes de raqueta Rafel Nadal y Carolina Marín. Sus aficiones, como pasar tiempo con la familia y los amigos, reflejan su personalidad realista y cercana.

