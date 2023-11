9 beneficios del skate

o haya recorrido su skatepark local sabe que es una emoción sin igual. Pero puede que no te des cuenta de que tu afición favorita conlleva una serie de increíbles beneficios físicos y mentales.

Skateboarding vs deportes ¿Qué es lo que diferencia al skate de otros deportes?

No es de extrañar que tanta gente coja su monopatín cuando las presiones de su vida diaria les deprimen. Cuando te centras en el skate, no puedes pensar en otras preocupaciones. Algunas personas dicen que el skateboard incluso les pone en estado de meditación, por lo que es la actividad perfecta para aliviar el estrés.

Cuando empiezas a montar en monopatín, te unes a una gran comunidad que no dejará de crecer pronto. El skate reúne a gente de todas las profesiones y condiciones sociales, por lo que puede ser una forma estupenda de conocer a personas afines y ampliar tu círculo social. Muchos skaters afirman que este deporte les ha ayudado a hacer amigos para toda la vida. Sin el skate, puede que estos amigos nunca se hubieran cruzado.

o de otros skaters, para no tener que pagar clases oficiales.

El skate es una opción de transporte perfecta. Súbete a tu tabla y llegarás a donde tengas que ir más rápido que andando o haciendo footing. Además, el monopatín no requiere más combustible que tu propia energía, por lo que es una gran alternativa ecológica a la conducción. Un monopatín tampoco es tan voluminoso como una bicicleta, así que puedes guardarlo fácilmente debajo de un escritorio o incluso llevarlo contigo una vez llegues a tu destino. Mucha gente va en monopatín a la escuela o a la oficina todos los días para ahorrar dinero, mantenerse en forma y divertirse.

, por lo que es una forma estupenda de aumentar tu fuerza. Trabajarás el tronco para mantener el equilibrio, sobre todo en superficies irregulares. Al agacharte para bajar el centro de gravedad, ejercitas los isquiotibiales. Cuando vuelvas a ponerte de pie, estarás ejercitando el glúteo mayor. Los ollies son un ejercicio excelente para trabajar los cuádriceps. Como ejercitas todos esos músculos regularmente sobre tu tabla, no tardarás en ponerte en buena forma.

Los brazos, piernas, pies y ojos de los skaters trabajan juntos para mantenerse erguidos y dominar nuevos trucos. Si siempre te has sentido un poco más torpe que la media de las personas, el skate puede ayudarte a mejorar tu precisión y coordinación. La curva de aprendizaje puede ser empinada, pero a la larga, tu coordinación mejorada puede ayudarte con la multitarea, la conducción, otros deportes y las actividades diarias en general.

