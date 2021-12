Cyril Despres va a revolucionar las energías limpias en el Rally Dakar

En el Dakar 2022, Despres no solo luchará por el podio, sino por el futuro del deporte que ama. Despres tomará su lugar en la línea de salida en Arabia Saudí como parte del ambicioso proyecto GEN Z. El objetivo final de GEN Z es participar y ganar el Dakar con un vehículo totalmente impulsado por hidrógeno.

En el Dakar 2022, Despres no solo luchará por el podio, sino por el futuro del deporte que ama. Despres tomará su lugar en la línea de salida en Arabia Saudí como parte del ambicioso proyecto GEN Z. El objetivo final de GEN Z es participar y ganar el Dakar con un vehículo totalmente impulsado por hidrógeno.

En el Dakar 2022, Despres no solo luchará por el podio, sino por el futuro del deporte que ama. Despres tomará su lugar en la línea de salida en Arabia Saudí como parte del ambicioso proyecto GEN Z. El objetivo final de GEN Z es participar y ganar el Dakar con un vehículo totalmente impulsado por hidrógeno.

"Estamos muy cerca de competir en el Dakar con coches impulsados al 100% por hidrógeno", afirma Cyril Despres. "El progreso que se está haciendo es alucinante. No puedo esperar a compartirlo con el mundo".

"Estamos muy cerca de competir en el Dakar con coches impulsados al 100% por hidrógeno", afirma Cyril Despres. "El progreso que se está haciendo es alucinante. No puedo esperar a compartirlo con el mundo".

"Estamos muy cerca de competir en el Dakar con coches impulsados al 100% por hidrógeno", afirma Cyril Despres. "El progreso que se está haciendo es alucinante. No puedo esperar a compartirlo con el mundo".

Beyond the Ordinary S3 E2.

Más sobre Beyond the Ordinary

", explica Despres. "Luego me di cuenta de que lo mejor para mí es mantener los ojos en la carretera cuando conduzco por el desierto a gran velocidad. Es mejor estar concentrado en lo que ocurre por el parabrisas delantero".

"Me costó un tiempo dejar de mirar el

Mucho antes de ser un múltiple campeón del Dakar, Despres no era más que otro piloto desesperado por enfrentarse a la prueba definitiva de las carreras de resistencia. Ningún equipo de fábrica había oído hablar de él, y ningún patrocinador llamaba a su puerta para financiar su primer viaje al Dakar. Era el momento de ser creativo.

Mucho antes de ser un múltiple campeón del Dakar, Despres no era más que otro piloto desesperado por enfrentarse a la prueba definitiva de las carreras de resistencia. Ningún equipo de fábrica había oído hablar de él, y ningún patrocinador llamaba a su puerta para financiar su primer viaje al Dakar. Era el momento de ser creativo.

Mucho antes de ser un múltiple campeón del Dakar, Despres no era más que otro piloto desesperado por enfrentarse a la prueba definitiva de las carreras de resistencia. Ningún equipo de fábrica había oído hablar de él, y ningún patrocinador llamaba a su puerta para financiar su primer viaje al Dakar. Era el momento de ser creativo.

Este episodio Beyond the Ordinary revela por fin los verdaderos sentimientos entre Despres y Marc Coma. Este dúo ganó 10 ediciones consecutivas en la categoría de motos del Dakar durante una intensa rivalidad que duró desde 2005 hasta 2015. Nos enteramos de cómo estos titanes del Dakar se empujaron mutuamente a cotas más altas.

Este episodio Beyond the Ordinary revela por fin los verdaderos sentimientos entre Despres y Marc Coma. Este dúo ganó 10 ediciones consecutivas en la categoría de motos del Dakar durante una intensa rivalidad que duró desde 2005 hasta 2015. Nos enteramos de cómo estos titanes del Dakar se empujaron mutuamente a cotas más altas.

Este episodio Beyond the Ordinary revela por fin los verdaderos sentimientos entre Despres y Marc Coma. Este dúo ganó 10 ediciones consecutivas en la categoría de motos del Dakar durante una intensa rivalidad que duró desde 2005 hasta 2015. Nos enteramos de cómo estos titanes del Dakar se empujaron mutuamente a cotas más altas.

"La relación entre dos ganadores en grandes carreras a veces no es fácil, pero es parte del juego", dice Coma. "Él era mi motivación y la razón por la que quería ser mejor cada día".

"La relación entre dos ganadores en grandes carreras a veces no es fácil, pero es parte del juego", dice Coma. "Él era mi motivación y la razón por la que quería ser mejor cada día".

"La relación entre dos ganadores en grandes carreras a veces no es fácil, pero es parte del juego", dice Coma. "Él era mi motivación y la razón por la que quería ser mejor cada día".

Después de 10 años corriendo al frente de la categoría de motos del Dakar, me di cuenta de algo. El tipo que más se parece a mí no es mi hermano ni mi padre, era Marc Coma.

Después de 10 años corriendo al frente de la categoría de motos del Dakar, me di cuenta de algo. El tipo que más se parece a mí no es mi hermano ni mi padre, era Marc Coma.

Después de 10 años corriendo al frente de la categoría de motos del Dakar, me di cuenta de algo. El tipo que más se parece a mí no es mi hermano ni mi padre, era Marc Coma.

Despres vuelve ahora al rally más duro del mundo con el innovador proyecto GEN Z impulsado por hidrógeno. El francés ha corrido el Dakar en cuatro continentes, pero su pasión por el rally no ha disminuido. Por eso está tan decidido a desempeñar su papel con el GEN Z.

Despres vuelve ahora al rally más duro del mundo con el innovador proyecto GEN Z impulsado por hidrógeno. El francés ha corrido el Dakar en cuatro continentes, pero su pasión por el rally no ha disminuido. Por eso está tan decidido a desempeñar su papel con el GEN Z.

Despres vuelve ahora al rally más duro del mundo con el innovador proyecto GEN Z impulsado por hidrógeno. El francés ha corrido el Dakar en cuatro continentes, pero su pasión por el rally no ha disminuido. Por eso está tan decidido a desempeñar su papel con el GEN Z.