Este preciosista arcade de bicicletas nos servirá para hablar de todo un poco. A partir de él comentaremos, acompañados por nuestro invitado del mes, Pazos64 (uno de los mayores expertos en juegos independientes de YouTube), la reciente oleada de videojuegos deportivos creados por equipos muy pequeños pero que han conseguido cifras de gran superproducción , desde el monumental OlliOlli hasta el reciente e hiperestético art of rally. Nos preguntaremos qué tienen las tablas de puntuaciones y la competición por tiempo para resultarnos tan atractiva y para estar todavía hoy, treinta años después de que las máquinas recreativas dieran sus últimos coletazos, tan en boga.

