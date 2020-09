Hay cosas que merecen las espera. Como la oportunidad de explorar y disfrutar de uno de los países más bonitos y apto para bicicletas del mundo. El mago sueco del slopestlye en MTB Emil Johansson tuvo que viajar tres veces a las antípodas antes de poder explorar algunos de los mejores spots de este país. Ahora está completamente enganchado al lugar y quiere pasar más y más tiempo alrededor de Queenstown, el paraíso de los action sports, en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

Dale al play y disfruta de la magia de Emil en Queenstown.

Merece la pena el largo viaje hasta Nueva Zelanda

Johansson viajó a Nueva Zelanda para participar en la competición Crankworx Rotorua Slopestyle tanto en 2017 como en 2019, sin embargo, las diferentes circunstancias en esos viajes lo pusieron en riesgo de participar en cualquier otra cosa que no fuera el circuito de Rotorua.

Johansson admira su alrededor en la Isla Sur de NZ © Jay French

En 2017 , fue la primera vez que Johansson, que entonces tenía 17 años, participó en Crankworx Rotorua, su segunda competición de Crankworx Slopestyle, por lo que se centró solo en la competición. En 2018 , debido a sus problemas de salud, Johansson no llegó a Nueva Zelanda, mientras que en 2019 tuvo una caída muy grave durante la práctica en Rotorua, se rompió un par de costillas y sufrió una conmoción cerebral. Tenía previsto ir a Queenstown para filmar Ride with the Swedes con su compatriota Martin Söderström , pero al final no pudo montar, así que tuvo que ver a Söderström disfrutar de todas las líneas épicas.

“Fue muy duro poder solo mirar. Tuve síndrome de abstinencia a la bici. Tenía que volver y montar”, explica Johansson.

No faltan los paisajes increíbles alrededor de Queenstown. © Jay French

Finalmente, en 2020 , después de ganar la competición de Crankworx Rotorua Slopestyle con lo que solo puede describirse como una participación histórica, Johansson pudo dirigirse a la Isla Sur de Nueva Zelanda para probar algunas de las líneas más radicales de Queenstown.

Aquí puedes volver a ver la histórica ronda de Johansson en el Crankworx de Rotorua.

La actuación que dio la victoria a Emil Johansson en slopestyle – Rotorua

¡Descarga la aplicación gratuita de Red Bull TV y disfruta de la acción MTB en todos tus dispositivos! Descárgate la aplicación aquí .

Queenstown is the stuff of mountain bike dreams

Por supuesto, hay una cantidad increíble de lugares para montar en todo el país, pero para un explorador primerizo, el área de Queenstown fue el comienzo perfecto, un lugar donde las oportunidades para montar son casi infinitas.

Queenstown lo tiene todo Emil Johansson Mountainbike Freeride/Slopestyle

Johansson explica: “Queenstown lo tiene todo. Tienes el park de downhill, Skyline, con una góndola que te lleva a la cima y está el paraíso de BMX y Dirt Jump Gorge Road que está siendo cuidado por los riders de BMX locales. También fui a visitar Frew Farm, un destino de ensueño que he visto muchas veces en películas de MTB. Luego, por supuesto, están todos los senderos que recorren las colinas circundantes de la ciudad. Básicamente, hay de todo y para todos”.

Emil Johansson en Gorge Road © Jay French

Nunca estas limitado a una sola bici

Para el viaje a Nueva Zelanda, Johansson se llevó una bicicleta de slopestyle y una de descenso de su patrocinador de bicicletas, Trek, pero deseó haber llevado más con él para explorar adecuadamente todas las posibilidades.

No hay límites para el mountain bike, especialmente en Queenstown y Nueva Zelanda en general. Emil Johansson Mountainbike Freeride/Slopestyle

“Lo fantástico del mountain bike es que no tienes que 'encerrarte' en un género específico”, explica Johansson. “Si, por ejemplo, un día llueve y no puedes montar en saltos, no hay necesidad de llorar, simplemente agarras la bicicleta de descenso y te pasas el día en los senderos. O si hace demasiado viento para hacer saltos grandes, te vas al bosque y te haces una single track técnica con pendiente. No hay límites para el mountain bike, especialmente en Queenstown y Nueva Zelanda en general ".

Emil también se siente cómodo con su bici de descenso. © Jay French

La tranquilidad

Obviamente, hay ventajas en montar en bicicleta en Nueva Zelanda que no solo incluyen todas las rutas brutales - como la cultura de la bicicleta, los increíbles paisajes y la amabilidad de los lugareños. Una cosa que destaca especialmente para Johansson es que no es probable que encuentre animales que sean un peligro para los humanos. Para los suecos, cuyo animal más aterrador es una avispa, eso les hace sentir muy cómodos.

“Hay algo en Nueva Zelanda que me recuerda a mi hogar. Los paisajes tan vastos, las ciudades lejanas, la tranquilidad. Por supuesto, Suecia no es tan exótica, pero no sé qué es, simplemente me recuerda un poco a mi casa ”, dice Johansson.

Nada que ver con su casa, pero muy parecido... © Jay French

No puedes irte sin dejar huella

El plan de Johansson después de Crankworx Rotorua era filmar en Nueva Zelanda para un proyecto que estaba ya muy avanzado, pero luego el mundo de repente se paralizó y el proyecto se canceló, y llegaron las restricciones de los viajes.

“Decidí aprovechar al máximo la situación. Estaba emocionado de poder montar al aire libre por primera vez en mucho tiempo (debido al invierno sueco), así que estaba muy ansioso por grabar un edit de riding de cualquier tipo".

Los planes son para romperlos. © Jay French

Como Queenstown está lleno de riders y tiene una comunidad de ciclistas realmente genial, Johansson rápidamente se puso en contacto con dos filmers locales y obtuvo acceso a un trail privado. El trío se dispuso a filmar durante un par de días y sacar lo mejor de la extraña situación en la que se encontraban. ¿El resultado? Una edit en el que Johansson demuestra su talento y demuestra que es mucho más que un rider de slopestyle.

“Es un paso que he querido dar hace ya un tiempo. Me encanta montar todo en tipo de MTB, especialmente mi bicicleta de descenso, por lo que es bueno poder tener algo más que solo la bicicleta de slopestyle".

Montando del amanecer al anochecer © Jay French