"No es el arco, ni la flecha; sino quien la dispara."

No hay ningún secreto para sacar buenas fotografías. Como cualquier otra profesión artística, para hacer bien un trabajo es necesaria la práctica y la constancia.

Sus fotografías parecen guardar un secreto, un halo misterioso que capta tu atención. Algo que nos encanta y razón de peso por la que hemos pedido a Brazo de Hierro que protagonice una nueva entrega de nuestros Photofolios . No te pierdas esta selección de 12 de sus fotografías comentadas por él mismo.

1. Raúl y Mick / Turo de l'Home, Barcelona / 2020

2. Mireia / Sant Grau, Tossa de Mar / 2019

En verano de 2019 hice las fotos para el catalogo 2020 de Scott de bicis de carretera y gravel. Al mismo tiempo también se grababa video para la marca, pero me escapé un momento con Mireia a sacar unas fotos en una zona de curvas que hay en ese puerto en plena Costa Brava.

3. Ryan Cortjens / Zonhoven, Bélgica / 2019

4. Ibon Zugasti / Ratpenat, Barcelona / 2019

5. Margaux Vigie / El Farell, Barcelona/ 2019

6. Sami / Parque Natural del Montgrí y les Illes Medes, Girona / 2019

7. Carlos / Ribera d'Ebre, Tarragona / 2019

Onyva sacaba un maillot nuevo, de color coral. Me pidieron fotos y les propuse ir a la zona de la Ribera d'Ebre para hacer las fotos por la zona que se quemó en un gran incendio forestal. Aprovechando la luz de la tarde, mas cálida, y el polvo que se levantaba en los caminos, conseguimos un momento y localización perfecta para tomar unas buenas fotos de acción con Carlos.

8. Sergio / Santa Pellaia, Girona / 2019

9. Maria / Sant Pere de Rodes, Girona / 2019