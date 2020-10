A golpe de pala: Marc Puigvert

Desde hace ya unos años intento estar metido en una máquina tanto de tierra como de nieve, a raíz de trabajar con maquinaria pesada haciendo bikeparks pedí un cambio de puesto en la estación de esquí para poder llevar retracks para la construcción de snowparks y pisar pistas. A día de hoy creo que me gusta por igual ya que cada una me aporta cosas que la otra no hace, en la diversidad esta lo divertido.

De eso ya an pasado muchos días, pero mi inicio fue con Pablo Moreno y MBA Park&Events, que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos en diferentes eventos de Dirt, a raíz de eso empecé a trabajar con el equipo de La Poma Bikepark. Formo parte de un proyecto a largo plazo en el cual soy el maquinista encargado de las construcciones del bikepark siempre a las órdenes del responsable de shapers Carles Marin. La Poma Bikepark es una gran familia donde aportamos lo mejor de nosotros por un bien común. Intento ayudar no solo con la máquina sino en la organización de eventos como la Happy Ride Weekend.

Llevo 18 años en la Cerdanya, aún y que aquí todo cuesta más a la hora de realizar estas obras ya que estamos en la montaña y todo llega más tarde…. Ahora mismo estoy llevando un campillo con unos colegas a través de un club local en Puigcerdà con la ayuda del Ayuntamiento. También he realizado un pumptrack asfaltado y he colaborado en la construcción de otro, poco a poco este deporte se esta abriendo camino en la comarca.

