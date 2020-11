Tras la cámara: Sergi Barnils

Postmilenial con talento y pasión por los deportes de acción este llinasense descubrió su amor por la fotografía casi de rebote, pero desde entonces no ha parado. Y sin duda es interesante ver cómo las nuevas generaciones de fotógrafos nacidos ya en un entorno 100% digital descubren y se desarrollan en el mundo audiovisual.

Quizás el resultado es en píxels y la distribución es a través de las resdes sociales, pero el proceso de creación y la maestría de elaboración de instantáneas captivadoras es algo que no cambiará nunca.

Sergi Barnils nos deja entrar en su mundo y nos cuenta cómo empezó todo, sus influencias y sus deseos para el futuro.

Sergi Barnils disfrutando de su trabajo el que más © Dan Hearn

¿Cómo entraste en el mundo de la fotografía?

Acabé bachillerato tecnológico y tenía muy claro que no quería hacer nada relacionado con eso, así que pensando con mis padres en qué hacer el año siguiente mi madre lanzó la pregunta: “¿a ti qué te gustaría hacer?" y no sé porque dije fotografía. Fue la mejor respuesta que pude dar ya que en cuanto empecé a estudiar me di cuenta que esto era lo que de verdad me gustaba.

¿Cuáles fueron tus inicios en el mundo de la fotografía de bicicleta, FMX , MX y motor?

Siempre he seguido perfiles de Instagram relacionados con los deportes de riesgo, y cada vez que veía los fotones de los riders alucinaba muchísimo y pensaba que yo también quería hacer eso. Uno de los perfiles era el de mi amigo Alex Marin, que en ese momento estaba compitiendo en descenso en bici con Giant Factory Race Team y le tomaban unas fotos brutales. Un día nos encontramos en un bar después de mucho tiempo sin vernos y le dije que estaba estudiando fotografía y que me gustaría mucho hacerle fotos. No dudó y quedamos unos días después. Hicimos las fotos, a él le molaron mucho, a mi me moló hacerlas así que empecé a ir con él a todas partes fotografiando y conociendo a gente brutal.

Andreu Lacondeguy paseando con su moto de FMX © Sergi Barnils

Combinas el uso del color y del blanco y negro en diferentes proyectos – háblanos de cómo y por qué utilizas (o no ) el color en cada caso y de tus intenciones.

Normalmente acostumbro a utilizar color en todas mis fotos ya que me gusta darles vida y tiene mucha jugabilidad, pero hay veces que el color o la luz general no me convencen del todo y al pasarla a blanco y negro me gusta mucho más el resultado. No siempre es así, hay fotografías que sí que las pongo a drede en blanco y negro para darles una intención diferente de la que puede dar una en color, en mi caso me gusta aplicarlo sobre todo en los retratos de los riders y en fotos con exposición baja.

Cuéntanos un poco tu día a día y en qué tipo de proyectos estás involucrado

Cuando estoy en las carreras el flujo de trabajo es alto y no paras de trabajar pero cuando acaba la temporada siempre se reduce un poco. Ahora, cuando puedo, voy a hacer algunas fotos con Ivan Jiménez (Mecánico de Alex) y Alex, también suelo ir con Remi Bizouard al campillo de FMX y algunas veces hacemos algunas fotos con los hermanos Lacondeguy, siempre tratando de hablar con alguno de sus sponsors para sacar algún proyecto adelante.

Alex Marin compitiendo con unas vistas espectaculares © Sergi Barnils

¿Qué te gustaría hacer en un futuro cercano? y ¿A dónde te gustaría llegar como fotógrafo?

Pues la verdad es que me encantaría poder dedicarme al 100% a la fotografía y seguir fotografiando las Copas del Mundo de descenso cada año. Ir a este tipo de sitios es algo brutal ya que poder estar ahí con la gente, el ambiente, viajar y la tensión de las carreras es algo que engancha mucho y que de verdad me gusta. También me gustaría mucho trabajar en producciones grandes tanto de fotógrafo como de filmmaker. Es algo que me encantaría hacer y ahora que estoy empezando en el mundo de los drones es algo que me puede abrir camino en ese ámbito.

¿Qué es lo que más valoras a la hora de afrontar un nuevo proyecto? ¿De dónde sacas la inspiración a la hora de enfrentarte a un nuevo proyecto?

Captura de Alex Marin divirtiéndose © Sergi Barnils

Pienso que una de las cosas importantes que tener en cuenta es tener la mente abierta, dejar que los clientes te expliquen lo que quieren y cómo lo quieren para después poder complementarlo con tus ideas y tu experiencia tras la cámara. Desde hace muchos años sigo a fotógrafos que me gusta el trabajo que hacen y poco a poco vas adaptando tu estilo a través de las fotos que más te gustan. Es una muy buena forma de aprender e inspirarte de cara a nuevos proyectos.

¿Quién o quiénes son tu fuente de mayor inspiración? ¿Te gusta más fotografiar eventos o desarrollar otro tipo de proyectos fotográficos?

Una de mis mayores inspiraciones de cuando empecé en el mundillo de la bici fue Boris Beyer (@maddogboris) y Ale di Lullo (@aledilullophotography), entre otros muchos más que podría nombrar. Son dos genios tras las cámaras que tienen un ojo increíble para la fotografía de MTB y que me inspiraron mucho en mis inicios con la cámara.

Personalmente me gusta mucho fotografiar eventos ya que como he dicho antes el ambiente que se respira es brutal, pero a veces también me apetece algún shooting más tranquilo para poder charlar con el rider y hacer varias tomas, comentar un poco más concretamente dónde le gustaría la foto, en qué lugares se puede soltar más para pillar un buen truco, etc...

¿Cómo es la relación entre un rider y el fotógrafo?

Para mí tener un buena relación con el rider es algo primordial. Al final es la persona con la que estás trabajando y el hecho de tener buen rollo con él es lo que hace que puedas tener una buena comunicación a la hora de sacar las mejores tomas, poder enseñarle el resultado y comentarlo. Los shootings acaban siendo mucho más fáciles!

"Aluciné tanto con lo que estaba haciendo Andreu ¡qué me desconcentré!" © Sergi Barnils

¿Cuál es tu truco para sacar buenas fotografías?

No pienso que haya un truco para esto, simplemente es invertir muchas horas, ponerle muchas ganas y disparar lo máximo que puedas, ¡que todas las fotos que hagas siempre las puedes borrar!

¿Qué es lo que llevas hoy en día en tu mochila para trabajar?

Llevo mi cuerpo principal con un 70-200mm, un 24-70mm, el 50mm, el 8mm y el cuerpo secundario por si pasara cualquier cosa (ya he tenido algún susto que otro). También el ordenador, tarjetas de memoria de repuesto, un disco duro de 1TB y siempre algo de comida y agua ya que acostumbro a estar tiempo arriba en el bosque.

Barrido de Dakotah Norton en Andorra © Sergi Barnils

¿Qué papel tienen las redes sociales en tu día a día?

Hoy en día es algo muy importante ya que al final es donde todo el mundo ve tu trabajo y un muy buen sitio para enseñar lo que haces. Hace poco me hice página web , pero pienso que las redes sociales ahora mismo son mucho más potentes aunque tienes que ser activo para darte a conocer. El simple hecho de que un rider o marca con muchos seguidores cuelgue una foto tuya y todos sus seguidores vean que tú la has hecho es algo que ayuda mucho a los fotógrafos para que la gente sepa quién eres y lo que haces.

¿Cuál es tu consejo para alguien que quiera meterse en el mundo de las cámaras?