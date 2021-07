Björn y Liam Dunkerbeck no saben parar de hacer windsurf

Para un observador casual es posible que no se percate de que Björn Dunkerbeck es una leyenda activa del windsurf: vive en la misma playa en Gran Canaria y, aunque no ha participado en ninguna competición profesional tradicional desde hace un par de años, a sus 52 años, todavía está muy en la pomada.

Para un observador casual es posible que no se percate de que Björn Dunkerbeck es una leyenda activa del windsurf: vive en la misma playa en Gran Canaria y, aunque no ha participado en ninguna competición profesional tradicional desde hace un par de años, a sus 52 años, todavía está muy en la pomada.