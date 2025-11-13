Bnet: ''Me gustaría más ganar el aniversario que la Internacional''

Red Bull Batalla Nueva Historia tendrá lugar el 29 de noviembre de 2025 en Tecnópolis, Argentina .

Todos los campeones internacionales han sido invitados a participar y por ello contaremos con la presencia de Bnet , el campeón internacional de 2019 .

El madrileño consiguió su primera nacional en 2018 tras entrar como reserva, una historia que ya conocemos todos. Ese mismo año debutó internacionalmente en Argentina, consiguiendo el cuarto lugar. Al año siguiente logró el cinturón tras entrar nuevamente de reserva por ese cuarto lugar, y su última aparición internacional fue en la edición de 2020, perdiendo en República Dominicana frente a la sorpresa del día, Éxodo Lirical.

Recientemente volvió al circuito de Red Bull Batalla y logró su primera regional en Gijón, y el bicampeonato nacional de España, que le clasifica a la Final Internacional de Chile , que tendrá lugar el próximo 11 de abril en el Movistar Arena.

Pero antes viene el evento que celebra el pasado y el futuro del freestyle y no queríamos perder la ocasión para conocer las impresiones de Bnet previas a la gran cita en Tecnópolis.

Y el ganador es... ¡Bnet! © Jacobo Medrano / Red Bull Co

¿Qué supone para ti un evento de Red Bull Batalla donde se reúnen los campeones internacionales?

Es un evento bonito y una fiesta del freestyle y de la historia de Red Bull Batalla. Más que por el hecho de que esté los campeones internacionales, lo realmente especial es el motivo, celebrar los 20 años de esta competición.

En estos 20 años de historia, ¿cuál es tu mejor recuerdo como fan? ¿y como MC?

No tengo un mejor recuerdo como fan. No me puedo quedar con un momento marcado. Te diría esa etapa en la que prácticamente no había batallas y llegaba ese día del año que había Red Bull. Luego el freestyle se desarrolló y había más, pero esperar con ilusión esa fecha, lo recuerdo muy bien.

Como MC, no me puedo quedar con ninguna de las tres internacionales que he participado. Creo que las tres fueron especiales por lo que rodea el evento. Te diría que me podría quedar con Argentina en 2018, al ser la primera vez que salía y tenía esa experiencia, pero las pongo al mismo nivel.

Justamente Red Bull Batalla Nueva Historia sucederá en Argentina. ¿Qué supone esto para ti?

Me hace mucha ilusión por esto mismo que te comentaba. Además, el público es increíble, me arropó, me trató increíble, y la semana del evento me llevé muy buenas experiencias que me cargaron de buena energía de cara al evento. Me hace mucha ilusión que vuelva a ser allí. No he vuelto nunca desde esa vez.

Aczino vs Bnet © Red Bull Content Pool

¿Te gustaría una revancha contra Aczino?

Sí, por supuesto. Es una batalla que estaría bonita. Me gustaría haberla tenido en su momento, pero en esta nueva etapa también estaría genial.

¿Y una batalla inédita contra alguien?

Me molaría cualquiera. Me gusta enfrentarme a gente que no me había enfrentado. Estoy abierto a todos.

Si no hubieses vuelto al circuito competitivo y no te hubieses inscrito en la temporada, ¿hubieras venido a este evento?

Por supuesto, lo he dicho alguna ocasión. Independientemente del desempeño, o en que estuviese dedicado mi tiempo ahora mismo, hubiese venido.

Soy historia de esos veinte años, lo cual es un honor, y fue mi día a día en aquella época. No me hubiese perdonado no estar. Ha coincidido el año que quería volver al circuito, pero si no hubiese vuelto, hubiera estado para esta fecha.

Bnet, campeón de Red Bull Batalla 2025 © Jacobo Medrano

Haber salido como campeón nacional recientemente, ¿te da más seguridad para esto?

No pienso que por ganar la nacional tengo mas posibilidades. Cada evento es un mundo, cada día es un mundo... Lo vivo de manera aislada. Voy con la misma mentalidad con la que iría si llevase retirado todo este tiempo, o si hubiese perdido la regional de Gijón. No me influye el resultado previo.

¿Te gustaría ganar más el aniversario o la internacional de Chile?

No lo había pensado. Creo que el aniversario si tengo que elegir, ya que, es un evento que nunca he ganado y que nunca ha sucedido, y habrá que esperar muchos años para que vuelva a suceder. Pese a que pueda tener menos valor competitivo, eso lo hace muy especial.

Por último, dinos una rima tuya en estos 20 años de historia de Red Bull Batalla que te identifique.

No me escapo nunca del 'entré como reserva y me fui como campeón', forma parte del legado de Red Bull Batalla.

Sirvió para abrir la ventana de los que seguimos freestyle, hacemos freestyle, y se puede ser el menos querido de una lista, o el menos favorito, pero llegar, ganar, y dar la sorpresa.

De suplente a campeón © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

