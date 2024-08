La inspiradora lucha de Molly Carlson contra la ansiedad

Sin embargo, antes de pasarse al cliff diving, la estrella canadiense no lo pasó bien. Carlson no sólo había sufrido lesiones físicas por practicar su deporte a nivel mundial, sino que también empezó a experimentar tensión mental.

"Cuando luché contra los trastornos alimentarios en el instituto... tenía mucho miedo de dar la cara", continuó Carlson. "Pensaba que nadie sabría que estoy luchando porque tengo un aspecto perfecto todos los días. Mi cuerpo estaba bien. Estaba 'sana', pero se me rompían las muñecas de lo ansiosa que estaba. Se me caía el pelo... hay estas pequeñas cosas que a la larga se vuelven físicas. Si no te ocupas de tu salud mental, en realidad te estás lesionando".

Su éxito en la FSU representando a los Florida State Seminoles hizo que Carlson se hiciera un hueco en los libros de historia, ya que recogió toda una serie de galardones, entre ellos NCAA All-American y ACC MVP/Diver of the Year, ambos en 2017, 2019 y 2020.

"Creo que lo que me ha hecho tener tanta confianza y ser quien soy hoy ha sido compartir lo bueno y lo malo. Antes sólo publicaba cuando estaba en lo alto del podio, o estaba en la posición perfecta, la foto perfecta... todo lo que hacía parecer que mi vida era perfecta", explicó. "Eso era lo que quería compartir en las redes sociales. Y eso me creó un estilo de vida muy poco realista", añadió la canadiense.

