Todo lo que necesitas saber sobre el breaking

01 ¿Qué es el breaking o breakdance?

El breaking es un estilo de baile acrobático que nació en las calles del Bronx en los años 70. El breaking se distingue fácilmente de otros estilos de baile porque gran parte de la coreografía se desarrolla en el suelo y los bailarines pueden incluso girar sobre las manos, la espalda o la cabeza. A quienes practican el breaking se les llama b-boys, b-girls o, simplemente, breakers.

18 minutos El ABC del... Breaking Ronnie, la leyenda del breaking, te enseña todo lo que debes saber sobre esta increíble forma de baile.

Otros términos que se usan para referirse al breaking son «b-boying» o «b-girling», que se utilizan dentro de la escena. Por otro lado, está el término acuñado por los medios, «breakdance» o «breakdancing» , que es una etiqueta externa y que normalmente no usan los que están al tanto. Hay quien considera que usar el término «breakdance» es un insulto y puede que te llame la atención por hacerlo.

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Hay mucho debate sobre la terminología del breaking . Esto se debe a que es un movimiento joven, vivo y que aún no está codificado. Puede pasar que los bailarines de diferentes zonas usen la misma palabra para referirse a cosas distintas.

02 Una breve historia del breaking

El breaking forma parte de una subcultura llamada hip-hop, que surgió de las comunidades afroamericanas y latinas de Nueva York. Junto con el MCing, el DJing y el Writing —lo que se conoce comúnmente como graffiti—, forma parte de los llamados «cuatro elementos del hip-hop».

El breaking ganó popularidad en todo el mundo cuando las películas *Beat Street* y *Breakin’* llegaron a los cines. Desde entonces, su auge ha sido imparable y se ha convertido en un fenómeno global que se ha extendido por todo el mundo.

03 Elementos del breaking

El breaking cuenta con un amplio repertorio de movimientos, que se clasifican en Top Rock, Go Downs, Footwork, Freezes y Power Moves. Muchos breakers enriquecen su baile con trucos y volteretas.

Ami haciendo Footwork © Bahadir Berber / Red Bull Content Pool

Aquí puedes descubrir más sobre esos movimientos básicos del breaking .

04 ¿Qué es el estilo en el breaking y hay diferentes estilos?

El estilo es la interpretación y representación individual de la danza por parte de los bailarines. Se trata de cómo muestran los movimientos, cómo gesticulan, cómo interactúan con la música y también cómo se presentan mientras bailan.

Cuando la gente del ambiente habla con personas ajenas a él, a menudo surge el malentendido de que el «estilo» se refiere solo a la moda . En el caso de los bailarines, el estilo se refiere sobre todo a su forma de bailar, no a cómo van vestidos. El contexto es clave para entender si alguien está elogiando tus movimientos o tu ropa.

Antes, el estilo de un bailarín se veía influido por sus compañeros, sus profesores y las experiencias vividas en los eventos. Los estilos eran regionales y se podía adivinar de dónde venía un bailarín, a veces incluso hasta el nivel de ciudad o de grupo. Hoy en día, la gente puede ver a bailarines de todo el mundo e intentar imitar cualquier estilo que quiera. Además, algunos bailes tradicionales tuvieron un gran impacto en el breaking .

05 ¿Qué es un «cypher» en el breaking?

Un «cypher» en el breaking es cuando los b-boys y las b-girls forman un círculo y, uno tras otro, se adentran en el centro para bailar. Bailar en un «cypher» es hacer un «cypher» o estar «cypherando». El «cypher» es un lugar para compartir, intercambiar y bailar libremente.

A cypher of breakers during the Red Bull BC One All Star Tour in Nigeria © Little Shao / Red Bull Content Pool

Sin embargo, hay algunas reglas no escritas que deberías conocer antes de debutar dentro del cypher.

Las pruebas de clasificación nacionales para el Red Bull BC One también se llaman Red Bull BC One Cypher .

06 Películas, documentales, vídeos y series sobre el breaking

Si quieres ver cómo es el breaking en acción, has venido al lugar adecuado. En Red Bull TV hay un montón de contenido para ver sin parar.

En «Breaking Beyond» , seis All Stars del Red Bull BC One presentan a sus compañeros de equipo las escenas de baile locales de sus ciudades natales.

45 minutos Junior lleva a Shigekix a la ciudad de Goma Junior y Shigekix visitan Goma, en la República Democrática del Congo, para explorar la cultura hip-hop local.

07 La música del breaking

Los principales géneros musicales al ritmo de los cuales bailan los breakers son el breakbeat, el funk, el rap y el soul. Se pueden encontrar breakbeats y samples originales en todos los géneros, y descubrirlos es un arte que los DJ se esfuerzan por perfeccionar.

DJ Skeme Richards tocando los platos © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

Como bailarín, quieres ser capaz de visualizar la música lo mejor posible, lo que llamamos «musicalidad ». Para muchos bailarines de alto nivel, convertirse en DJ o crear música es algo natural. Descubre cómo B-Boy Lee combina el baile con la creación musical .

08 Los eventos más importantes del breaking

No hay nada como ver el breaking en directo en un cypher o en un escenario. Estos son algunos de los eventos más importantes y con más trayectoria que deberías no perderte si quieres ver a lo mejor del mundo del breaking en acción.

Battle of the Year

Freestyle Session

Red Bull BC One

The UK B-Boy Championships

The Legit's Blast

09 Conoce a artistas de break dance que te inspirarán y lee sus historias

El mundo del breaking está lleno de figuras destacadas que amplían los límites de lo posible y de artistas con historias inspiradoras que contar. Descubre más sobre ellos haciendo clic en los enlaces de abajo.

10 Aprende a bailar break o mejora tus movimientos

Si quieres mejorar tus habilidades de breakdance, hemos recopilado consejos de breakers de talla mundial para ayudarte:

7 consejos para llevar tu breakdance al siguiente nivel

El campeón del mundo Neguin comparte sus 7 consejos para mejorar tu breakdance

Junior y Majid te dan 10 consejos para convertirte en el mejor bailarín que puedas ser

¿Quieres ver más breaking?

Echa un vistazo a la repetición de la final mundial del Red Bull BC One 2025 aquí abajo.

Red Bull BC One Final Mundial Tokio Siente la energía del breaking siendo testigo en directo de cómo los mejores bailarines de breakdance del mundo luchan por el título definitivo.

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